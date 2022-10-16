Китай ускорит создание армии мирового уровня
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Китай ускорит создание вооруженных сил мирового уровня и продолжит наращивать потенциал стратегического сдерживания.
Об этом глава КНР Си Цзиньпин заявил во время выступления на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай ускорит развитие вооруженных сил мирового уровня и укрепит свою способность создавать стратегический потенциал сдерживания", - сказал Си Цзиньпин.
Он также отметил необходимость дальнейшего усиления контроля Компартии над вооруженными силами страны.
"Китай должен придерживаться абсолютного лидерства партии в армии", – сказал китайский лидер.
16 октября в Пекине с участием почти 2300 делегатов начался XX съезд Коммунистической партии Китая, на котором, как ожидается, нынешний глава КНР Си Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок во главе партии и получит беспрецедентный за последние 50 лет истории Китая объем полномочий.
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Можливо нам треба з себе починати?
І відмовитись від китайських товарів.
Сотні мільйонів заказів йде в Україну, а може і ще більше.
І що ми не спонсоруємо Китай?
Починати треба з себе, а не звинувачувати весь світ.
Що за моду взяла Україна шукати винних, але при цьому за собою нічого не помічати. Можливо це заразне від влади?
І де сьогодні Китай в порівнянні з Росією?
Так все це завдяки торгівлі із Заходом, а не конфронтації із Заходом!