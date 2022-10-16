Китай ускорит создание армии мирового уровня

Китай ускорит создание вооруженных сил мирового уровня и продолжит наращивать потенциал стратегического сдерживания.

Об этом глава КНР Си Цзиньпин заявил во время выступления на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай ускорит развитие вооруженных сил мирового уровня и укрепит свою способность создавать стратегический потенциал сдерживания", - сказал Си Цзиньпин.

Он также отметил необходимость дальнейшего усиления контроля Компартии над вооруженными силами страны.

"Китай должен придерживаться абсолютного лидерства партии в армии", – сказал китайский лидер.

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16 октября в Пекине с участием почти 2300 делегатов начался XX съезд Коммунистической партии Китая, на котором, как ожидается, нынешний глава КНР Си Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок во главе партии и получит беспрецедентный за последние 50 лет истории Китая объем полномочий.