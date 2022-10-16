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Китай ускорит создание армии мирового уровня

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сі,цзіньпін

Китай ускорит создание вооруженных сил мирового уровня и продолжит наращивать потенциал стратегического сдерживания.

Об этом глава КНР Си Цзиньпин заявил во время выступления на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай ускорит развитие вооруженных сил мирового уровня и укрепит свою способность создавать стратегический потенциал сдерживания", - сказал Си Цзиньпин.

Он также отметил необходимость дальнейшего усиления контроля Компартии над вооруженными силами страны.

"Китай должен придерживаться абсолютного лидерства партии в армии", – сказал китайский лидер.

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16 октября в Пекине с участием почти 2300 делегатов начался XX съезд Коммунистической партии Китая, на котором, как ожидается, нынешний глава КНР Си Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок во главе партии и получит беспрецедентный за последние 50 лет истории Китая объем полномочий.
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Топ комментарии
+35
У США на один головняк більше. Не потрібно було вузькооким технології передавати від слова зовсім, бо коли у них на одну чашку рису стає більше, імпертість починає в жопі бурлити, як і в кацапів
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16.10.2022 09:57
+29
Западным компаниям пора сворачивать инвестиции в Китае и возвращать производства в свои страны. Пусть товары будут дороже, но это сильно ослабит враждебный всему миру коммунистический режим, ну и для экономик Западных стран это будет спасением
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16.10.2022 10:00
+24
Ілон Маск боїться третьої світової,а вона вже на порозі,потрібно покінчити з ****** і Китаєм вже сьогодні поки не пізно і поки вони не підготувалися
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16.10.2022 09:56
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Читаю коменти, наче в усьому винна Америка. Люди ви звідки?
Можливо нам треба з себе починати?
І відмовитись від китайських товарів.
Сотні мільйонів заказів йде в Україну, а може і ще більше.
І що ми не спонсоруємо Китай?
Починати треба з себе, а не звинувачувати весь світ.
Що за моду взяла Україна шукати винних, але при цьому за собою нічого не помічати. Можливо це заразне від влади?
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16.10.2022 14:27 Ответить
так если все сделано в китае, что нам покупать? это должно быть решение на мировом уровне. Эмбарго и т.п.
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16.10.2022 15:52 Ответить
Чомусь це нагадує мені старий радянський анекдот про підготовку китайської армії до війни з СРСР - «Ми будемо атакувати невеликими групами пo п'ять-шість мільйонів. Чи будуть танки? - так, всі три танки".

І де сьогодні Китай в порівнянні з Росією?

Так все це завдяки торгівлі із Заходом, а не конфронтації із Заходом!
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16.10.2022 19:31 Ответить
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