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Китай прискорить створення армії світового рівня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сі,цзіньпін

Китай прискорить створення збройних сил світового рівня та продовжить нарощувати свій потенціал стратегічного стримування.

Про це голова КНР Сі Цзіньпін заявив під час виступу на відкритті XX з’їзду Комуністичної партії Китаю в Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Китай прискорить розбудову збройних сил світового рівня та зміцнить свою здатність створювати стратегічний потенціал стримування", - сказав Сі Цзіньпін.

Він також наголосив на необхідності подальшого посилення контролю Компартії над збройними силами країни.

"Китай повинен дотримуватися абсолютного лідерства партії в армії", - сказав китайський лідер.

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16 жовтня в Пекіні за участі майже 2300 делегатів розпочався XX з’їзд Комуністичної партії Китаю, на якому, як очікується, нинішній голова КНР Сі Цзіньпін буде переобраний на третій п’ятирічний термін на чолі партії та отримає безпрецедентний за останні 50 років історії Китаю обсяг повноважень.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
У США на один головняк більше. Не потрібно було вузькооким технології передавати від слова зовсім, бо коли у них на одну чашку рису стає більше, імпертість починає в жопі бурлити, як і в кацапів
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16.10.2022 09:57
+29
Западным компаниям пора сворачивать инвестиции в Китае и возвращать производства в свои страны. Пусть товары будут дороже, но это сильно ослабит враждебный всему миру коммунистический режим, ну и для экономик Западных стран это будет спасением
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16.10.2022 10:00
+24
Ілон Маск боїться третьої світової,а вона вже на порозі,потрібно покінчити з ****** і Китаєм вже сьогодні поки не пізно і поки вони не підготувалися
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16.10.2022 09:56
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Читаю коменти, наче в усьому винна Америка. Люди ви звідки?
Можливо нам треба з себе починати?
І відмовитись від китайських товарів.
Сотні мільйонів заказів йде в Україну, а може і ще більше.
І що ми не спонсоруємо Китай?
Починати треба з себе, а не звинувачувати весь світ.
Що за моду взяла Україна шукати винних, але при цьому за собою нічого не помічати. Можливо це заразне від влади?
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16.10.2022 14:27 Відповісти
так если все сделано в китае, что нам покупать? это должно быть решение на мировом уровне. Эмбарго и т.п.
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16.10.2022 15:52 Відповісти
Чомусь це нагадує мені старий радянський анекдот про підготовку китайської армії до війни з СРСР - «Ми будемо атакувати невеликими групами пo п'ять-шість мільйонів. Чи будуть танки? - так, всі три танки".

І де сьогодні Китай в порівнянні з Росією?

Так все це завдяки торгівлі із Заходом, а не конфронтації із Заходом!
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16.10.2022 19:31 Відповісти
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