Китай прискорить створення армії світового рівня

Китай прискорить створення збройних сил світового рівня та продовжить нарощувати свій потенціал стратегічного стримування.

Про це голова КНР Сі Цзіньпін заявив під час виступу на відкритті XX з’їзду Комуністичної партії Китаю в Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Китай прискорить розбудову збройних сил світового рівня та зміцнить свою здатність створювати стратегічний потенціал стримування", - сказав Сі Цзіньпін.

Він також наголосив на необхідності подальшого посилення контролю Компартії над збройними силами країни.

"Китай повинен дотримуватися абсолютного лідерства партії в армії", - сказав китайський лідер.

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16 жовтня в Пекіні за участі майже 2300 делегатів розпочався XX з’їзд Комуністичної партії Китаю, на якому, як очікується, нинішній голова КНР Сі Цзіньпін буде переобраний на третій п’ятирічний термін на чолі партії та отримає безпрецедентний за останні 50 років історії Китаю обсяг повноважень.