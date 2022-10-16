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Россия попала в цугцванг: каждый ход только усугубляет ситуацию, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война для России вышла на стадию стратегического цугцванга

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Данилов перечислил 5 шагов россиян под руководством президента РФ Владимира Путина, только усиливших Украину.

Так, объявленная в России мобилизация, по его словам, привела к бегству за границу 500 000 мужчин и, по его мнению, стала мощным фактором политической дестабилизации в России.

Против попытки аннексии украинских территорий выступил почти весь мир, и 143 страны осудили действия России; массированный ракетный удар запустил процесс создания новой системы ПВО Украины; а ядерный шантаж консолидировал НАТО и угрожает России потерей последних влиятельных партнеров – Индии и Китая, заявил Данилов.

Читайте: Россияне пытаются собрать силы в кулак на юге. Но даже природа – на стороне Украины, – ОК "Південь"

"И самое главное - агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, по формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада", - подытожил Данилов.
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Топ комментарии
+26
Украина в 2019 тоже патрапила в цунгцванг если чо... выбрав членограя президентом...
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16.10.2022 14:48
+19
А наші ЗСУ дуже дорогою ціною вивели Україну з цугцвангу імені "чоної сорочки Данілова" та "травневих шашликів найвеличнішого".
А тепер єдиний анал робить з цих хвойд незайманих! Курви брехливі!
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16.10.2022 14:57
+13
Был бы настоящий президент типа Пороха этой всёй ***** щас бы не было. но квн против кгб это как писюн против пальца
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16.10.2022 15:04
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Украина в 2019 тоже патрапила в цунгцванг если чо... выбрав членограя президентом...
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16.10.2022 14:48 Ответить
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16.10.2022 14:58 Ответить
Был бы настоящий президент типа Пороха этой всёй ***** щас бы не было. но квн против кгб это как писюн против пальца
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16.10.2022 15:04 Ответить
Дивлячись як використовувати
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16.10.2022 15:10 Ответить
Ага це при Порошенку ннарішали капітуляцію України(мінські домовленності).А головним переговорником був,хто би міг подумати,головний зрадник і кум ху...ла мертвечук.
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16.10.2022 19:37 Ответить
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16.10.2022 15:04 Ответить
не надо идеализировать Порошенко - но время показало что он стал пока лучшим президентом за всю историю Украины
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16.10.2022 22:51 Ответить
Есть такое впечатление даже на нашем непростом направлении бахмутском скоро должны быть перемены Хочется движения вперед
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16.10.2022 16:12 Ответить
нет конечно - Украина опустилась на дно - но по любому все последующие шаги по смене зеленой власти и посадки каломойши - будут только улучшать положение
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16.10.2022 22:49 Ответить
Та говори, как есть - в жопу она попала.
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16.10.2022 14:54 Ответить
бла-бла-бла. Для чого говорити, якщо нема реалізації в практичному плані? 20% окупованно, міліони українців у рабстві.
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16.10.2022 14:56 Ответить
повилазило тобі? скільки вже звільнено з тих 20%, слава ЗСУ.
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16.10.2022 14:59 Ответить
В дупу йди. Достатньо толерантно?
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16.10.2022 15:08 Ответить
ти орк чи малорос?
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16.10.2022 15:15 Ответить
гуськє, хрєново працюєш. у будку пшло, через пляшку
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16.10.2022 15:17 Ответить
ти, опудало, сбрехало. як не вийшло, то робиш вигляд, що нічого не було і накладаєш нову брехню. ти ж швайнехунд тільки-но зареєстрований)
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16.10.2022 15:19 Ответить
конь, твои предложения???
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16.10.2022 15:30 Ответить
тварь божа слухай, перестати брехати про перемоги, коли її нема і навіть тенденцій до нашої перемоги, зараз не має.
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16.10.2022 15:55 Ответить
Нікого не звільнено, ми тут під зеленим чмо
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16.10.2022 22:02 Ответить
гуськє, хрєново працюєш
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16.10.2022 22:15 Ответить
і іранські дрони-вбивці і ракети "земля-земля" на підході
(оптимізму якось не додає)
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16.10.2022 14:59 Ответить
не воняй консерва
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16.10.2022 22:52 Ответить
А наші ЗСУ дуже дорогою ціною вивели Україну з цугцвангу імені "чоної сорочки Данілова" та "травневих шашликів найвеличнішого".
А тепер єдиний анал робить з цих хвойд незайманих! Курви брехливі!
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16.10.2022 14:57 Ответить
вивели? ви такий самий казочник, як і данілов.
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16.10.2022 14:58 Ответить
Знайдіть в мережі значення слова "цугцванг" і зрозумієте, про що я.
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16.10.2022 15:00 Ответить
Так то зелемова)
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16.10.2022 15:11 Ответить
А Ви часом не родичка Лаврова? Щось спільне у стилі...та і фамілія схожа))
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16.10.2022 21:21 Ответить
за сценарієм - зараз вихід люсі
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16.10.2022 14:57 Ответить
крыса загнанная в угол способна на многое....
а бешеная крыса - на все!!! (не задумываясь)
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16.10.2022 14:57 Ответить
спорил с дружбаном: ударит ***** ядеркой или нет. Ударит или нет, хз. Но если б у меня была красная кнопка и я мог ****** по маскве я бы ******** ее в хлам даже не думая. И снял тематическое видео с крышкой от кока-колы ему в телегу. бедная крышка лупил неистово
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16.10.2022 15:00 Ответить
глядя на то как они легкомысленно (ну это такое слово литературное)))))) относятся к АЭС... как идиёты-неучи долбались в "рыжем лесу" и как хранят в машинном зале ЗАЭС оружие....т.е. долбоё**зм без мозгов и понятий... как-то все же напрягает и само ***** ботоксное (именно своей параллельной реальностью, мстительностью и ограниченностью....и своей болезненной манией величия)...боюсь шо оно таки решится проэкспериментировать... локально...(одна надежда на то...шоб сработало на расее... в шахте)))) или под крылом ...на месте базирования...
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16.10.2022 15:10 Ответить
мрія кремлівських злодіїв врятувати життя та все награбоване...

якщо путінські раби будуть щось вякати на кшталт:" што -то пашло нє так...і путін нас падставіл.." і т.д. то рашисти без вагань влаштують їм різні"привіти від НАТО та рязанській сахар"....щоб "втихомирити" біомасу...
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16.10.2022 19:26 Ответить
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16.10.2022 14:58 Ответить


)))
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16.10.2022 15:10 Ответить
1. це істерика гусні
2. привіт, свіжевилуплене
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16.10.2022 15:00 Ответить
а смысл ему туда идти, если у зеленского друг - нарколог видомый?
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16.10.2022 15:01 Ответить
Нова копійка?
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16.10.2022 15:08 Ответить
росія влізла в цугцванг ще в грудні 2021 року. Своїми погрозами почати агресію проти України, путін сам себе загнав в глухий кут:
Не почне - весь світ вважатиме його сцикуном.
Почне - отримає по @балу від усього світу.
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16.10.2022 14:58 Ответить
русня не може бути "під проводом" ху@ла, бо цей вислів має суто українське історичне походження.
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16.10.2022 15:06 Ответить
Іран почав постачати кацап бпла камікадзе та ракети середньої далі,тим часом Україна отримала від заходу *** в кишеню.
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16.10.2022 15:42 Ответить
не ***** кацап епанный
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16.10.2022 22:55 Ответить
Ти ******* і це не питання.
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17.10.2022 17:38 Ответить
Мне интересно больше, как Данилов для нас ситуацию улучшает. Где наши ракеты, где наши ударные дроны? Оно там, само-собой.... Ухудшается.... Это если ваша зеленая банда не разминировала беларусскую границу, где надо. А то у нас ухудшится. И где ты был, Данилов 24-25.02.2022, в конце концов.
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16.10.2022 16:27 Ответить
сподо формування
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16.10.2022 19:47 Ответить
 
 