Россия попала в цугцванг: каждый ход только усугубляет ситуацию, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война для России вышла на стадию стратегического цугцванга
Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Данилов перечислил 5 шагов россиян под руководством президента РФ Владимира Путина, только усиливших Украину.
Так, объявленная в России мобилизация, по его словам, привела к бегству за границу 500 000 мужчин и, по его мнению, стала мощным фактором политической дестабилизации в России.
Против попытки аннексии украинских территорий выступил почти весь мир, и 143 страны осудили действия России; массированный ракетный удар запустил процесс создания новой системы ПВО Украины; а ядерный шантаж консолидировал НАТО и угрожает России потерей последних влиятельных партнеров – Индии и Китая, заявил Данилов.
"И самое главное - агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, по формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада", - подытожил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
(оптимізму якось не додає)
А тепер єдиний анал робить з цих хвойд незайманих! Курви брехливі!
а бешеная крыса - на все!!! (не задумываясь)
якщо путінські раби будуть щось вякати на кшталт:" што -то пашло нє так...і путін нас падставіл.." і т.д. то рашисти без вагань влаштують їм різні"привіти від НАТО та рязанській сахар"....щоб "втихомирити" біомасу...
)))
2. привіт, свіжевилуплене
Не почне - весь світ вважатиме його сцикуном.
Почне - отримає по @балу від усього світу.