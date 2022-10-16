Россия попала в цугцванг: каждый ход только усугубляет ситуацию, - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война для России вышла на стадию стратегического цугцванга

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Данилов перечислил 5 шагов россиян под руководством президента РФ Владимира Путина, только усиливших Украину.

Так, объявленная в России мобилизация, по его словам, привела к бегству за границу 500 000 мужчин и, по его мнению, стала мощным фактором политической дестабилизации в России.

Против попытки аннексии украинских территорий выступил почти весь мир, и 143 страны осудили действия России; массированный ракетный удар запустил процесс создания новой системы ПВО Украины; а ядерный шантаж консолидировал НАТО и угрожает России потерей последних влиятельных партнеров – Индии и Китая, заявил Данилов.

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"И самое главное - агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, по формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада", - подытожил Данилов.