Росія потрапила в цугцванг: кожен хід лише погіршує ситуацію, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Данілов перелічив 5 кроків росіян під проводом президента РФ Володимира Путіна, які лише посилили Україну.

Так, оголошена в Росії мобілізація, за його словами, призвела до втечі за кордон 500 000 чоловіків і, на його думку, стала потужним фактором політичної дестабілізації у Росії.

Проти спроби анексії українських територій виступив майже весь світ, і 143 країни засудили дії Росії; масований ракетний удар запустив процес створення нової системи ППО України; а ядерний шантаж консолідував НАТО та загрожує Росії втратою останніх впливових партнерів - Індії та Китаю, заявив Данілов.

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"І найголовніше - агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, сподо формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду", - підсумував Данілов.