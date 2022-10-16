Росія потрапила в цугцванг: кожен хід лише погіршує ситуацію, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу
Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Данілов перелічив 5 кроків росіян під проводом президента РФ Володимира Путіна, які лише посилили Україну.
Так, оголошена в Росії мобілізація, за його словами, призвела до втечі за кордон 500 000 чоловіків і, на його думку, стала потужним фактором політичної дестабілізації у Росії.
Проти спроби анексії українських територій виступив майже весь світ, і 143 країни засудили дії Росії; масований ракетний удар запустив процес створення нової системи ППО України; а ядерний шантаж консолідував НАТО та загрожує Росії втратою останніх впливових партнерів - Індії та Китаю, заявив Данілов.
"І найголовніше - агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, сподо формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду", - підсумував Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
(оптимізму якось не додає)
А тепер єдиний анал робить з цих хвойд незайманих! Курви брехливі!
а бешеная крыса - на все!!! (не задумываясь)
якщо путінські раби будуть щось вякати на кшталт:" што -то пашло нє так...і путін нас падставіл.." і т.д. то рашисти без вагань влаштують їм різні"привіти від НАТО та рязанській сахар"....щоб "втихомирити" біомасу...
)))
2. привіт, свіжевилуплене
Не почне - весь світ вважатиме його сцикуном.
Почне - отримає по @балу від усього світу.