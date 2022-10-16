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Наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Війна в Україні, яка протягом декількох місяців здавалася повільною і болісною, знову вибухнула з наближенням зими. Конфлікт балансує на шляху до непередбачуваної нової фази.

Такої думки дотримуються експерти, яких опитав телеканал CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це вже третя, четверта, можливо, п'ята війна, за якою ми спостерігаємо", - зазначив Кейр Джайлз, старший науковий співробітник програми Chatham House по Росії та Євразії.

За натиском російських ракет пішли стійкі успіхи ЗСУ і потужний вибух на Кримському мосту. Він вдарив по психіці росіян і дав Україні значний стратегічний імпульс, кажуть експерти.

Слухайте: "У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехопила розмову російських окупантів. АУДIО

За їхніми словами, з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних боїв, наступні тижні війни будуть мати вирішальне значення. А росіяни намагатимуться уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими.

"Те, що здавалося віддаленою перспективою чого-небудь, що можна було б переконливо назвати перемогою України, тепер стало набагато більш правдоподібним", - заявив Джайлз.

Експерти припускають, що на тлі останніх подій "реакція Росії, ймовірно, буде ще більш загострюватися".

Так, у четвер, 13 жовтня, Росія заявила, що починають евакуювати жителів окупованого Херсона, оскільки Україна домагається великих успіхів у регіоні.

Також читайте: Очікуємо, що контрнаступ ЗСУ триватиме всю зиму, - глава Пентагону Остін

Аналітики прийшли до висновку, що успішний наступ ЗСУ змінив хід війни і спростував припущення, висунуте минулого літа на Заході і в Росії, що, хоча Україна і може стійко захищати територію, у неї немає можливості захопити її.

"Росіяни грають на свисток - (сподіваючись) уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими", - заявив CNN Самір Пурі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень і автор книги "Шлях Росії до війни з Україною".

"Якщо вони зможуть протриматися до Різдва і лінія фронту буде виглядати приблизно так, як вона є, це буде величезним успіхом для росіян, враховуючи, наскільки невдало це було з лютого 2022", - зазначили експерти.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Усі стадії війни були критичними. Уже пишуть, що зима іде....тільки війна має початок в лютому,а значить страшніше уже пережите і. зроблено висновок. Тримайтесь і бережіть Україну
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16.10.2022 10:31
+29
Цікаво, які ще фрази можна використати, щоб розказуючі про очевидне, так добавити туману, щоб апсолютно пуста і неінформативна стаття CNN, перетворилася на сенсацію?
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16.10.2022 10:33
+28
В цій фазі Украіна переможе 100% 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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16.10.2022 10:31
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Усі стадії війни були критичними. Уже пишуть, що зима іде....тільки війна має початок в лютому,а значить страшніше уже пережите і. зроблено висновок. Тримайтесь і бережіть Україну
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16.10.2022 10:31 Відповісти
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16.10.2022 11:04 Відповісти
То ли дело на мокшанских болотах - все по плану.
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16.10.2022 11:15 Відповісти
Одним натисканням кнопки "спам" добрій шмель перетворюється на дохлого шмеля. А в перспективі взагалі буде деактивований назавжди
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16.10.2022 11:21 Відповісти
C tvoei sposobnost'u k FANTAZII knigi bi pisat"! Govorish" , Ykraina - nedoobrazovanie ?? A TVOYA SREDNEVEKOVAYA rossiya znachit V PEREDI PLANETI VSEI ?? ETO TO strana 3 mira ??? TI - SMESHNOI ! Na OBOJAEMOGO toboi pytina EST" drygaya sila i ON ETO XOROSHO ZNAET ! A podixat" emy v OBSHEM pekle atomnoi voini OI KAK NE XOCHETSYA ! Tak chto ti ZRYA delaesh' STAVKY na SVOEGO FURERA , KINA NE BYDET !!! Pol'sha i pribalti na ocheredi govorish"? A ob OTVETKE ti ne dymal , katsap ? Da TVOI furer JIDKO obgaditsya pri odnoi etoi misli ! On , kak POSLEDNEE CHMO TRYSLIVOE zalez i sidit v BYNKERE i melko drojit ! KAK je vi , RASHENSKIE PRIDYRKI zadolbali . PRIPERLIS" na NENAVIDIMII vami Zapad i GADITE zdes". Vas , MRAZEI, neobxodimo sobrat" VSEX i otpravit" ZA visokii zabor i rov s krokodilami . I chtobi NI ODNA **** ne smogla ottyda vipolzti .
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16.10.2022 11:46 Відповісти
Кровавым свинособакам СМЕРТЬ Мы убьем всех до единого и не важно кого еще они соберут СЛАВА ЗСУ
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16.10.2022 15:54 Відповісти
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16.10.2022 17:52 Відповісти
Vasia, začem tak gromko pro "ubjem"? CNN skazal budut krityčnymi.
Vot i zakrityčte
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16.10.2022 23:24 Відповісти
В цій фазі Украіна переможе 100% 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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16.10.2022 10:31 Відповісти
кожний тиждень цієї війни до нашої Перемоги є і буде критичним.
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16.10.2022 10:33 Відповісти
Цікаво, які ще фрази можна використати, щоб розказуючі про очевидне, так добавити туману, щоб апсолютно пуста і неінформативна стаття CNN, перетворилася на сенсацію?
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16.10.2022 10:33 Відповісти
Це найкраща відповідь. Стисла, коротка, із змістом.
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16.10.2022 10:36 Відповісти
абсолютно
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16.10.2022 10:40 Відповісти
експертні висновки з питань ху@ловійни може надавати лише ЗСУ.
Інше - лайно.
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16.10.2022 10:36 Відповісти
Зае-ли эти эксперды. В Украине с 24.02 практически каждый день критический. Не надо быть большим специалистом и предсказателем, чтобы утверждать весь отопительный сезон 2022-2023 будет критическим. Каждый день. Но что это меняет? Какой выход кроме как победа над рашистским Рейхои?
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16.10.2022 10:36 Відповісти
переможемо - порвемо баяни і зламаємо балалайки, як знайдемо.
а до тих - "позакривали *******" - казав Залужний.
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16.10.2022 10:37 Відповісти
Щось ці "критичні наступні тижні" місяць за місяцем йдуть. "Нострадамуси" х#єві.
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16.10.2022 10:38 Відповісти
Одиниця вимiру 3,14здежу: 2-3 недiлi= 1 аарестович...
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16.10.2022 11:51 Відповісти
а коли було "не критично" ?????
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16.10.2022 10:42 Відповісти
"Критичні тижні"!! Грамотії, блін!!! Де ваш разпіарений "ленд-ліз"????
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16.10.2022 10:51 Відповісти
Та ви щось теж малограмотні. По ленд-лізу ще й платити треба. Бо це форма оплати. Старіна Джо Байден (красно дякувати йому) просто запускає руку в кишеню американського бюджету і дістає подарунки для України. Подарунки)) У декілька млрд.долларів! Від платників податку США.

Чи ви хочете одразу платити за те, що ви можете отримати у подарунок?
(які умови ленд лізу, то діло другорядне, але й оплата має місце як варіант)
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17.10.2022 04:30 Відповісти
потужний вибух на Кримському мосту - вже є версія, що підірвали корабель під мостом.
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16.10.2022 10:53 Відповісти
Зайшли якісь шмелі з пропагандою величі орків. Цензор,слідкувати потрібно та і явних проплачених відстоювати,вони не несуть дискусії, а просте переслідування без ґрунту
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16.10.2022 11:05 Відповісти
а порахувати би, скільки таких критичних точок ми пройшли з 24/02...
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16.10.2022 11:06 Відповісти
Ну CNN (читаю регулярно) та еще помойка. У них есть в новостях и ЛНР и ДНР и прочие пророссийские ополченцы. А прогнозы это просто угар, американцы просто не понимают и не хотят понимать наших реалий. Предсказывали падение Киева в течение 48-72 часов после начала боевых действий...
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16.10.2022 11:36 Відповісти
"Playing to the whistle" - ідіоматичний вираз: грати доти, доки не прозвучить свисток судді. Вочевидь, у тексті має бути щось на кшталт: "Росіяни грають по свистку" а краще "Росіяни воюють, чекаючи настання зими"
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16.10.2022 11:54 Відповісти
Знову ці лівацькі змі, на початку війни вони так само *******, що ось ось і все, нам буде торба
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16.10.2022 12:03 Відповісти
CNN критично обісралися з прогнозами ще у березні, потім довго тупили за мир з пуйлом, тому тепер переважно пердять туманом.
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16.10.2022 12:43 Відповісти
Не знаю коли війна скінчиться але Україна Переможе
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16.10.2022 13:55 Відповісти
Аби не мовчки...
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16.10.2022 15:36 Відповісти
карлик планирует ядерный удар по кременчугской дамбе,если ВСУ захватят Херсон.К сожалению не совсем понятен алгоритм действий Союзников в случае применения ТЯО.По одним данным это уничтожение конвекционным оружием черноморского и балтийского флотов и частей касапов в Украине.По другим удар по бункеру вакуумерй сверхбомбой,по третьему превентивный ядерный удар зарядом 100килотонн по Москве и ЦПР.Третий вариант как по мне самый лучший!
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16.10.2022 17:43 Відповісти
Застосування ху-лом ядерної зброї вже сенсу не має. Стратегічної користі ніякої, а ось обісратися у разі невдачі можна.
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16.10.2022 18:22 Відповісти
Проблема в тому, що все, що робило *****, починаючи як мінімум з 24.02.2022, не має логіки, не має ніякої користі, і веде до самознищення. Вам різко стало легше? Обісратий бункерний дід вирішив перед смертю покуражиться, чомусь замість того, щоб пристрелити ******* і нормально жити далі (як зазвичай робиться ******** влади в придворних кулуарах нарасісі), під*****вичі вирішили теж самознищитися разом із бункерним дідом. Ну а про орків говорити сенсу немає, орк звичайний, з усть-********** - це така дічь, що і сто Фройдів в його речовині в голові не розберуться.
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16.10.2022 22:28 Відповісти
 
 