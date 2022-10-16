Наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними, - CNN

Війна в Україні, яка протягом декількох місяців здавалася повільною і болісною, знову вибухнула з наближенням зими. Конфлікт балансує на шляху до непередбачуваної нової фази.

Такої думки дотримуються експерти, яких опитав телеканал CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Це вже третя, четверта, можливо, п'ята війна, за якою ми спостерігаємо", - зазначив Кейр Джайлз, старший науковий співробітник програми Chatham House по Росії та Євразії.

За натиском російських ракет пішли стійкі успіхи ЗСУ і потужний вибух на Кримському мосту. Він вдарив по психіці росіян і дав Україні значний стратегічний імпульс, кажуть експерти.

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За їхніми словами, з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних боїв, наступні тижні війни будуть мати вирішальне значення. А росіяни намагатимуться уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими.

"Те, що здавалося віддаленою перспективою чого-небудь, що можна було б переконливо назвати перемогою України, тепер стало набагато більш правдоподібним", - заявив Джайлз.

Експерти припускають, що на тлі останніх подій "реакція Росії, ймовірно, буде ще більш загострюватися".

Так, у четвер, 13 жовтня, Росія заявила, що починають евакуювати жителів окупованого Херсона, оскільки Україна домагається великих успіхів у регіоні.

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Аналітики прийшли до висновку, що успішний наступ ЗСУ змінив хід війни і спростував припущення, висунуте минулого літа на Заході і в Росії, що, хоча Україна і може стійко захищати територію, у неї немає можливості захопити її.

"Росіяни грають на свисток - (сподіваючись) уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими", - заявив CNN Самір Пурі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень і автор книги "Шлях Росії до війни з Україною".

"Якщо вони зможуть протриматися до Різдва і лінія фронту буде виглядати приблизно так, як вона є, це буде величезним успіхом для росіян, враховуючи, наскільки невдало це було з лютого 2022", - зазначили експерти.