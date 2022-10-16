РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5869 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
39 480 36
война (47303) прогноз (680) CNN (109)

Следующие несколько недель войны в Украине будут критическими, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Война в Украине, которая в течение нескольких месяцев казалась медленной и болезненной, снова разразилась с приближением зимы. Конфликт балансирует по пути к непредсказуемой новой фазе.

Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные телеканалом CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это уже третья, четвертая, может быть, пятая война, за которой мы наблюдаем", - отметил Кейр Джайлз, старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии.

За напором российских ракет последовали стойкие успехи ВСУ и мощный взрыв на Крымском мосту. Он отразился на психике россиян и дал Украине значительный стратегический импульс, говорят эксперты.

Также смотрите: "У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов. АУДИО

По их словам, с приближением холодных месяцев, которые, по всей вероятности, приведут к замедлению наземных боев, следующие недели войны будут иметь решающее значение. А россияне постараются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

"То, что казалось отдаленной перспективой чего-либо, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало гораздо правдоподобнее", - заявил Джайлз.

Эксперты предполагают, что на фоне последних событий реакция России, вероятно, будет еще более обостряться.

Так, в четверг, 13 октября, Россия заявила, что начинают эвакуировать жителей оккупированного Херсона, поскольку Украина добивается больших успехов в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем, что контрнаступление ВСУ продлится всю зиму, - глава Пентагона Остин

Аналитики пришли к выводу, что успешное наступление ВСУ изменило ход войны и опровергло предположение, выдвинутое прошлым летом на Западе и в России, что хотя Украина и может устойчиво защищать территорию, у нее нет возможности захватить ее.

"Россияне играют на свисток – (надеясь) избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы", – заявил CNN Самир Пури, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и автор книги "Путь России к войне с Украиной".

"Если они смогут продержаться до Рождества и линия фронта будет выглядеть примерно так, как она есть, это будет огромным успехом для россиян, учитывая, насколько неудачно это было с февраля 2022 года", – отметили эксперты.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Усі стадії війни були критичними. Уже пишуть, що зима іде....тільки війна має початок в лютому,а значить страшніше уже пережите і. зроблено висновок. Тримайтесь і бережіть Україну
показать весь комментарий
16.10.2022 10:31
+29
Цікаво, які ще фрази можна використати, щоб розказуючі про очевидне, так добавити туману, щоб апсолютно пуста і неінформативна стаття CNN, перетворилася на сенсацію?
показать весь комментарий
16.10.2022 10:33
+28
В цій фазі Украіна переможе 100% 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
показать весь комментарий
16.10.2022 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усі стадії війни були критичними. Уже пишуть, що зима іде....тільки війна має початок в лютому,а значить страшніше уже пережите і. зроблено висновок. Тримайтесь і бережіть Україну
показать весь комментарий
16.10.2022 10:31 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 11:04 Ответить
То ли дело на мокшанских болотах - все по плану.
показать весь комментарий
16.10.2022 11:15 Ответить
Одним натисканням кнопки "спам" добрій шмель перетворюється на дохлого шмеля. А в перспективі взагалі буде деактивований назавжди
показать весь комментарий
16.10.2022 11:21 Ответить
C tvoei sposobnost'u k FANTAZII knigi bi pisat"! Govorish" , Ykraina - nedoobrazovanie ?? A TVOYA SREDNEVEKOVAYA rossiya znachit V PEREDI PLANETI VSEI ?? ETO TO strana 3 mira ??? TI - SMESHNOI ! Na OBOJAEMOGO toboi pytina EST" drygaya sila i ON ETO XOROSHO ZNAET ! A podixat" emy v OBSHEM pekle atomnoi voini OI KAK NE XOCHETSYA ! Tak chto ti ZRYA delaesh' STAVKY na SVOEGO FURERA , KINA NE BYDET !!! Pol'sha i pribalti na ocheredi govorish"? A ob OTVETKE ti ne dymal , katsap ? Da TVOI furer JIDKO obgaditsya pri odnoi etoi misli ! On , kak POSLEDNEE CHMO TRYSLIVOE zalez i sidit v BYNKERE i melko drojit ! KAK je vi , RASHENSKIE PRIDYRKI zadolbali . PRIPERLIS" na NENAVIDIMII vami Zapad i GADITE zdes". Vas , MRAZEI, neobxodimo sobrat" VSEX i otpravit" ZA visokii zabor i rov s krokodilami . I chtobi NI ODNA **** ne smogla ottyda vipolzti .
показать весь комментарий
16.10.2022 11:46 Ответить
Кровавым свинособакам СМЕРТЬ Мы убьем всех до единого и не важно кого еще они соберут СЛАВА ЗСУ
показать весь комментарий
16.10.2022 15:54 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 17:52 Ответить
Vasia, začem tak gromko pro "ubjem"? CNN skazal budut krityčnymi.
Vot i zakrityčte
показать весь комментарий
16.10.2022 23:24 Ответить
В цій фазі Украіна переможе 100% 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
показать весь комментарий
16.10.2022 10:31 Ответить
кожний тиждень цієї війни до нашої Перемоги є і буде критичним.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:33 Ответить
Цікаво, які ще фрази можна використати, щоб розказуючі про очевидне, так добавити туману, щоб апсолютно пуста і неінформативна стаття CNN, перетворилася на сенсацію?
показать весь комментарий
16.10.2022 10:33 Ответить
Це найкраща відповідь. Стисла, коротка, із змістом.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:36 Ответить
абсолютно
показать весь комментарий
16.10.2022 10:40 Ответить
експертні висновки з питань ху@ловійни може надавати лише ЗСУ.
Інше - лайно.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:36 Ответить
Зае-ли эти эксперды. В Украине с 24.02 практически каждый день критический. Не надо быть большим специалистом и предсказателем, чтобы утверждать весь отопительный сезон 2022-2023 будет критическим. Каждый день. Но что это меняет? Какой выход кроме как победа над рашистским Рейхои?
показать весь комментарий
16.10.2022 10:36 Ответить
переможемо - порвемо баяни і зламаємо балалайки, як знайдемо.
а до тих - "позакривали *******" - казав Залужний.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:37 Ответить
Щось ці "критичні наступні тижні" місяць за місяцем йдуть. "Нострадамуси" х#єві.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:38 Ответить
Одиниця вимiру 3,14здежу: 2-3 недiлi= 1 аарестович...
показать весь комментарий
16.10.2022 11:51 Ответить
а коли було "не критично" ?????
показать весь комментарий
16.10.2022 10:42 Ответить
"Критичні тижні"!! Грамотії, блін!!! Де ваш разпіарений "ленд-ліз"????
показать весь комментарий
16.10.2022 10:51 Ответить
Та ви щось теж малограмотні. По ленд-лізу ще й платити треба. Бо це форма оплати. Старіна Джо Байден (красно дякувати йому) просто запускає руку в кишеню американського бюджету і дістає подарунки для України. Подарунки)) У декілька млрд.долларів! Від платників податку США.

Чи ви хочете одразу платити за те, що ви можете отримати у подарунок?
(які умови ленд лізу, то діло другорядне, але й оплата має місце як варіант)
показать весь комментарий
17.10.2022 04:30 Ответить
потужний вибух на Кримському мосту - вже є версія, що підірвали корабель під мостом.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:53 Ответить
Зайшли якісь шмелі з пропагандою величі орків. Цензор,слідкувати потрібно та і явних проплачених відстоювати,вони не несуть дискусії, а просте переслідування без ґрунту
показать весь комментарий
16.10.2022 11:05 Ответить
а порахувати би, скільки таких критичних точок ми пройшли з 24/02...
показать весь комментарий
16.10.2022 11:06 Ответить
Ну CNN (читаю регулярно) та еще помойка. У них есть в новостях и ЛНР и ДНР и прочие пророссийские ополченцы. А прогнозы это просто угар, американцы просто не понимают и не хотят понимать наших реалий. Предсказывали падение Киева в течение 48-72 часов после начала боевых действий...
показать весь комментарий
16.10.2022 11:36 Ответить
"Playing to the whistle" - ідіоматичний вираз: грати доти, доки не прозвучить свисток судді. Вочевидь, у тексті має бути щось на кшталт: "Росіяни грають по свистку" а краще "Росіяни воюють, чекаючи настання зими"
показать весь комментарий
16.10.2022 11:54 Ответить
Знову ці лівацькі змі, на початку війни вони так само *******, що ось ось і все, нам буде торба
показать весь комментарий
16.10.2022 12:03 Ответить
CNN критично обісралися з прогнозами ще у березні, потім довго тупили за мир з пуйлом, тому тепер переважно пердять туманом.
показать весь комментарий
16.10.2022 12:43 Ответить
Не знаю коли війна скінчиться але Україна Переможе
показать весь комментарий
16.10.2022 13:55 Ответить
Аби не мовчки...
показать весь комментарий
16.10.2022 15:36 Ответить
карлик планирует ядерный удар по кременчугской дамбе,если ВСУ захватят Херсон.К сожалению не совсем понятен алгоритм действий Союзников в случае применения ТЯО.По одним данным это уничтожение конвекционным оружием черноморского и балтийского флотов и частей касапов в Украине.По другим удар по бункеру вакуумерй сверхбомбой,по третьему превентивный ядерный удар зарядом 100килотонн по Москве и ЦПР.Третий вариант как по мне самый лучший!
показать весь комментарий
16.10.2022 17:43 Ответить
Застосування ху-лом ядерної зброї вже сенсу не має. Стратегічної користі ніякої, а ось обісратися у разі невдачі можна.
показать весь комментарий
16.10.2022 18:22 Ответить
Проблема в тому, що все, що робило *****, починаючи як мінімум з 24.02.2022, не має логіки, не має ніякої користі, і веде до самознищення. Вам різко стало легше? Обісратий бункерний дід вирішив перед смертю покуражиться, чомусь замість того, щоб пристрелити ******* і нормально жити далі (як зазвичай робиться ******** влади в придворних кулуарах нарасісі), під*****вичі вирішили теж самознищитися разом із бункерним дідом. Ну а про орків говорити сенсу немає, орк звичайний, з усть-********** - це така дічь, що і сто Фройдів в його речовині в голові не розберуться.
показать весь комментарий
16.10.2022 22:28 Ответить
 
 