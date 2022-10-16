Франция поставит Украине системы ПВО Crotale, - Минобороны страны
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Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale.
Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Они будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", – приводит агентство Associated Press слова министра.
Он напомнил, что Франция располагает 12 батареями этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Украине. Также Лекорню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale сменят более современные системы ПВО Mamba. Он пояснил, что согласно планам, Украина сможет развернуть батареи Crotale за два месяца, в течение которых украинские военные научатся их использовать.
Кроме того министр сообщил, что до 2 тыс. украинских военных пройдут обучение во французских военных частях. Несколько недель их будут обучать ведению боя, использованию французской техники, навыкам, связанным с тылом и снабжением.
Ранее военные Франции научили украинцев использовать самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, которых Париж поставил в Украину 18 единиц.
Лекорню отметил, что ведутся дискуссии по поставкам еще шести САУ CAESAR, и, кроме того, Париж изучает украинский запрос на поставку ракет.
Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.
По словам Лекорню, французский оборонный бюджет достигнет 44 млрд евро в 2023 году - максимальный уровень со времен Второй мировой войны. Министр добавил, что в 2017 году, когда начинался первый срок президентства Эммануюля Макрона, размер оборонного бюджета составлял 32,3 млрд евро.
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За что их так?
Ведь знал, мог и должен был знать, что нельзя впопыхах кидать вопрос с обвинительным уклоном в сторону банальной гомофобии человеку, читающему Лео Таксиля в переводе Беленького 1976 года издания, нельзя! Как минимум, был обязан погуглить по теме, прежде чем задавать вопрос. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять). Пора менять ник на "Старый недотёпа".
А вы тоже хорош. Вместо того, чтобы облаять и обложить меня, вежливо и доброжелательно ткнули меня носом в ту же субстанцию моей необразованности. Злой вы
"...згідно з планами Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати..."
я не так написав... коли-коли? - треба було б
Javelin взяти....вони ж в полі вчились (нє, я розумію, здогадуюсь, шо системи ПВО то ціла купа приладдя, і три сотні "кнопочок"))) і розражунки і таке інше ...але ж 2 місяці....це 61 день..і кожен день в нас ...не тихо)
после Победы у нас другие будут задачи и цели...
по Javelin же ж рекорд побили))) из 200 - 198 попаданий... у НАТО (дай ему Бог здоровья) 190 - это отлично (не вспомню где я это прочел...но это сказал именно представитель НАТО (дай ему Бог здоровья)
потом уже было 200 из 200 ))) и 1 000 из 1 000 )))
У німців хранцузи по жадібності в анеках, як німці у нас!
трохи не таке, як у бутусова, може нам передають більш старий варіант?
Кроме того, СОЦ осы имеет трудности с перехватом целей с низким ЭПР, типа орланов и калибров.
Так что Crotale - неплохой ЗРК фронтового рубежа и прикрытия армейских подразделений.
Відео-
https://www.youtube.com/watch?v=ikPPtlJ3fJc&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Частково, їх скимлення виправдалося: Україна отримала, або отримує все більшу номенклатуру озброєнь країн НАТО.
Тепер, кацапам вже не соромно буде втекти з України, отримавщи звиздюлин.
Что хотят ?