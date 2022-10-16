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Франция поставит Украине системы ПВО Crotale, - Минобороны страны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

crotale

Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale.

Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", – приводит агентство Associated Press слова министра.

Он напомнил, что Франция располагает 12 батареями этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Украине. Также Лекорню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale сменят более современные системы ПВО Mamba. Он пояснил, что согласно планам, Украина сможет развернуть батареи Crotale за два месяца, в течение которых украинские военные научатся их использовать.

Кроме того министр сообщил, что до 2 тыс. украинских военных пройдут обучение во французских военных частях. Несколько недель их будут обучать ведению боя, использованию французской техники, навыкам, связанным с тылом и снабжением.

Ранее военные Франции научили украинцев использовать самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, которых Париж поставил в Украину 18 единиц.

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Лекорню отметил, что ведутся дискуссии по поставкам еще шести САУ CAESAR, и, кроме того, Париж изучает украинский запрос на поставку ракет.

Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.

По словам Лекорню, французский оборонный бюджет достигнет 44 млрд евро в 2023 году - максимальный уровень со времен Второй мировой войны. Министр добавил, что в 2017 году, когда начинался первый срок президентства Эммануюля Макрона, размер оборонного бюджета составлял 32,3 млрд евро.
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Топ комментарии
+19
не штук, а батарей. батарея включає в себе 2 взводи, які в свою чергу складаються з 2-3 пускових установок та одного пункту бойового керування, тоб-то 5-8 машин.
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16.10.2022 16:50
+16
Порох знову з подарунком до ЗСУ. Пересувна лазня. Інженери спроектували на замовлення все так, щоб було, як дома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Гарячий душ, котел на дровах, пральні машини, сушарні - усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним.
Відео-
https://www.youtube.com/watch?v=ikPPtlJ3fJc&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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16.10.2022 16:48
+12
Вы сравниваете не сравниваемое. Если РЛС кругового обзора по заявленной дальности от 30 км можно еще сравнить с 20 км у обзорной РЛС Crotale, высота поражения до 5 км с высотой 6 км при одинаково дальности в 10 км, то в остальном оса проигрывает: скорость ракеты 1,3М против 3,5М, количество готовых к пуску ракет 6 против 8, количество обстреливаемых целей - одна (но можно двумя ракетами сразу) против четырех, время реакции комплекса от 16 до 26 секунд против 5 секунд у Crotale... и еще много чего. Не говоря уже о том что оптическая станция на порядок лучше чем у осы.
Кроме того, СОЦ осы имеет трудности с перехватом целей с низким ЭПР, типа орланов и калибров.
Так что Crotale - неплохой ЗРК фронтового рубежа и прикрытия армейских подразделений.
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16.10.2022 17:35
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Десь чув, що 3 штуки дадуть.
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16.10.2022 16:38 Ответить
не штук, а батарей. батарея включає в себе 2 взводи, які в свою чергу складаються з 2-3 пускових установок та одного пункту бойового керування, тоб-то 5-8 машин.
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16.10.2022 16:50 Ответить
Таким чином ППО України буде посилена
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16.10.2022 16:38 Ответить
Старичок, но с учётом вооружения Параши а-ля 60-е и 50-е, для непосредственного прикрытия войск очень даже мерси петушарам галльского разлива.
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16.10.2022 16:39 Ответить
ПРТК Милан2 у нас есть ПЗРК Мистраль тоже теперь и эти ЗРК осталось амх 10с выбить
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16.10.2022 17:22 Ответить
"петушарам галльского разлива"
За что их так?
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16.10.2022 22:08 Ответить
А за жизнь. Был когда то гальский петух, а сотню лет тому назад он стал просто гальским петушарой. Эволюция у него такая.
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17.10.2022 07:24 Ответить
Ну вот, так мне и надо.
Ведь знал, мог и должен был знать, что нельзя впопыхах кидать вопрос с обвинительным уклоном в сторону банальной гомофобии человеку, читающему Лео Таксиля в переводе Беленького 1976 года издания, нельзя! Как минимум, был обязан погуглить по теме, прежде чем задавать вопрос. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять). Пора менять ник на "Старый недотёпа".
А вы тоже хорош. Вместо того, чтобы облаять и обложить меня, вежливо и доброжелательно ткнули меня носом в ту же субстанцию моей необразованности. Злой вы
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17.10.2022 08:43 Ответить
Иван Хаймарс тоже "старичок"
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16.10.2022 23:10 Ответить
Петушарам? Кто вам дурням методички пишет? Тролль гэбисткий.
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17.10.2022 01:51 Ответить
До чего же вы одинаковые, те кто зарегистрировался тут под разными никами с 24.02.2022. Как под копирку. Одинаковые и смешные.
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17.10.2022 07:27 Ответить
коли?
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16.10.2022 16:40 Ответить
а прочитати слабо?
"...згідно з планами Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати..."
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16.10.2022 16:52 Ответить
та прочитав... два місяці... а нам потрібно б вчора...
я не так написав... коли-коли? - треба було б
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16.10.2022 17:01 Ответить
а толку? ну передали їх вчора і що? це не лопата, тут потрібно кілька тижнів, щоб навчитися використовувати. само воно кацапів та їх ракети збивати не буде, нажаль.
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16.10.2022 17:06 Ответить
мені здається наші хлопці...була б техніка...а навчаються вони так швидко...як ніхто...
Javelin взяти....вони ж в полі вчились (нє, я розумію, здогадуюсь, шо системи ПВО то ціла купа приладдя, і три сотні "кнопочок"))) і розражунки і таке інше ...але ж 2 місяці....це 61 день..і кожен день в нас ...не тихо)
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16.10.2022 17:14 Ответить
На жаль, але краще через пару місяців чим ніяк. zh-2000 теж був курс розрахований на три тижні, а знадобилось 5-ть…
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16.10.2022 18:08 Ответить
Германцы любят все усложнять. Английский термин - overengineered. Они умудряются так смайстрячить обычную мелкашку GSG-16, шо разборка-сборка для чистки превращается в 2-х часовую проблему, с массой мелких деталей, которые имеют мерзкую привычку прятаться в складках местности на рабочем столе.
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16.10.2022 18:46 Ответить
Згоден, повинна бути «золота середина» - технологічно, але за можливості якомога простіше. Та з системами ЗРК потрібен буде час на навчання
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16.10.2022 18:53 Ответить
та не... в драке! именно в драке! ибо после... нам оно на фиг не надо...
после Победы у нас другие будут задачи и цели...
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17.10.2022 11:25 Ответить
мы уникальные ))) мы можем и банкой консервированных огурцов сбивать дрончики и сделать мангал из оперенья ракеты))))

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17.10.2022 17:05 Ответить
ну мы будем стараться...
по Javelin же ж рекорд побили))) из 200 - 198 попаданий... у НАТО (дай ему Бог здоровья) 190 - это отлично (не вспомню где я это прочел...но это сказал именно представитель НАТО (дай ему Бог здоровья)
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17.10.2022 11:28 Ответить
это первые ласточки, 200 шт. которые нам передали и наши их видели впервые
потом уже было 200 из 200 ))) и 1 000 из 1 000 )))
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17.10.2022 17:06 Ответить
А зачем нам малой дальности, если нам нужно большой дальности? Конечно и на том спасибо, но французы - трусы. К тому же едят лягушек. И язык у них противный.
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16.10.2022 16:41 Ответить
жабенячі ніжки нагадують курятинку) моіа в них досить приємна, а от жадібність крутіша за ...

У німців хранцузи по жадібності в анеках, як німці у нас!
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16.10.2022 16:46 Ответить
мова, сорі
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16.10.2022 16:47 Ответить
Нагадують курятину з присмаком старої риби. Таке собі поєднання. не для слабонервових
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16.10.2022 21:07 Ответить
А українці ходять в шароварах та постійно їдять сало. А укрїнську мову вигадав австрійский генштаб. Твоя маячня того ж штибу
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16.10.2022 17:57 Ответить
Так, так. А ще вони не дають те сало москалям)
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16.10.2022 20:22 Ответить
Попроси Залужного отказаться. И пришли что-нибудь получше.
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16.10.2022 19:10 Ответить
Чистый тролль, или не благодарное чмо. Не нужно - откажись . Французский язык не нравится?! Кто вам дурням методички пишет?
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17.10.2022 01:54 Ответить
Какие методички, конь?
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17.10.2022 11:37 Ответить

трохи не таке, як у бутусова, може нам передають більш старий варіант?
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16.10.2022 16:43 Ответить
роки розробки далекі, далекі... 70ті, може не гірше ОСИ?
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16.10.2022 16:49 Ответить
они ровесники но франки модернизировали свое а в СССР вместо модернизации и экономии создавали аналоговнеты
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16.10.2022 17:26 Ответить
Вы сравниваете не сравниваемое. Если РЛС кругового обзора по заявленной дальности от 30 км можно еще сравнить с 20 км у обзорной РЛС Crotale, высота поражения до 5 км с высотой 6 км при одинаково дальности в 10 км, то в остальном оса проигрывает: скорость ракеты 1,3М против 3,5М, количество готовых к пуску ракет 6 против 8, количество обстреливаемых целей - одна (но можно двумя ракетами сразу) против четырех, время реакции комплекса от 16 до 26 секунд против 5 секунд у Crotale... и еще много чего. Не говоря уже о том что оптическая станция на порядок лучше чем у осы.
Кроме того, СОЦ осы имеет трудности с перехватом целей с низким ЭПР, типа орланов и калибров.
Так что Crotale - неплохой ЗРК фронтового рубежа и прикрытия армейских подразделений.
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16.10.2022 17:35 Ответить
У Калибра низкий ЭПР, вы пишете. Длина, посмотрел 6-9 м. ЭПР низкий за счет каких- то стелс технологий?
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16.10.2022 17:52 Ответить
для СОЦ осы - низкий. Новые станции с цифровыми антенными решетками конечно "видят" такие цели значительно лучше. Например, станция на "рокаче" на голову выше, чем у "осы".
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16.10.2022 18:08 Ответить
Порох знову з подарунком до ЗСУ. Пересувна лазня. Інженери спроектували на замовлення все так, щоб було, як дома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Гарячий душ, котел на дровах, пральні машини, сушарні - усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним.
Відео-
https://www.youtube.com/watch?v=ikPPtlJ3fJc&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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16.10.2022 16:48 Ответить
Нажіваєтся на вайнє
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16.10.2022 20:30 Ответить
Еще иран собирается снабжать кацапов своими ракетами (сделанные на основе совковых скад). ПРО нам надо много-много-много. Кстати, что-то давно бури в пустыне небыло.. а не плохо было бы.
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16.10.2022 16:49 Ответить
Скад это точно дерьмо неточное, по Ираку помнится, когда хусейн ими в сторону Израиля огрызался
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16.10.2022 17:08 Ответить
Скад это такая вещь, нацелишь на центр Киева - попадешь в окраину Белой Церквы. Но беды наделаешь по любому(((
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16.10.2022 19:13 Ответить
Для армейской ПВО - самое то.
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16.10.2022 16:55 Ответить
Кацапи все нили що воюють в Україні з НАТО.
Частково, їх скимлення виправдалося: Україна отримала, або отримує все більшу номенклатуру озброєнь країн НАТО.
Тепер, кацапам вже не соромно буде втекти з України, отримавщи звиздюлин.
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16.10.2022 17:06 Ответить
У Макрона телефон отобрали?
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16.10.2022 17:41 Ответить
А также , в тоже время , Французский энергетический гигант TotalEnergies продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей. И вашим и нашим, жабоеды.
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16.10.2022 17:41 Ответить
В Париже начали разгонять демонстрантов, слезоточивым газом.
Что хотят ?
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16.10.2022 17:59 Ответить
Штоби путєн ввьол.
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16.10.2022 19:26 Ответить
французький аналог Оси... і на тому дякуємо, бо вся своя зброя, новітні розробки, все закатано підмоскальською ЗЕлупою в асфальт...
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16.10.2022 20:15 Ответить
Спасибо конечно, но комплекс не новый. Стоит ли собирать весь хлам по Европе, впрочем, он может понравиться нашим военным
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16.10.2022 21:55 Ответить
что-бы епашить твоих кацапов ? стоит !
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16.10.2022 23:35 Ответить
чего стоит? он 1971 года выпуска. что им вообще можно сбить, кроме таких же старых самолетов?
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17.10.2022 10:29 Ответить
Редакторе, зав'язуй з ґуґл-транслейтом. "Артилерійські настанови" - це процес виховання кацапів за допомогою арти, а САУ - це трохи інше.
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17.10.2022 00:06 Ответить
Мамбу давай!
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17.10.2022 01:11 Ответить
атомнi елктростанцii та трансформатори зможе прикрити? Чи там уламки ракети за iнерцiйею все одно долетять?

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02.01.2023 13:45 Ответить
Ще про Кроталь:

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02.01.2023 13:50 Ответить
 
 