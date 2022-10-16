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Франція поставить Україні системи ППО Crotale, - Міноборони країни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

crotale

Франція передасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale.

Про це заявив голова французького Міноборони Себастьян Лекорню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями", - наводить агентство Associated Press слова міністра.

Він нагадав, що Франція має 12 батарей цих ППО, але не уточнив, скільки з них направлять Україні. Також Лекорню сказав, що вибулі зі складу французьких збройних сил ЗРК Crotale змінять сучасніші системи ППО Mamba. Він пояснив, що згідно з планами Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати.

Крім того, міністр повідомив, що до 2 тис. українських військових пройдуть навчання у французьких військових частинах. Кілька тижнів їх навчатимуть ведення бою, використання французької техніки, навичок, пов'язаних із тилом та постачанням.

AP, у свою чергу, пояснює, що раніше військові Франції навчили українців використовувати самохідні артилерійські настанови (САУ) CAESAR, яких Париж поставив в Україну 18 штук.

Також читайте: Україна та Франція підписали угоду про постачання зброї, - Резніков

Лекорню зазначив, що точаться дискусії щодо постачання ще шести САУ CAESAR, і, крім того, Париж вивчає український запит на постачання раке

Також Париж виділив EUR100 млн у фонд, які Україна може на власний розсуд т для ударів по наземних цілях. Міністр пояснив, що французькі військові раніше розмістили замовлення на нові установки CAESAR замість переданих Україні.витрачати на закупівлі чогось за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.

За словами Лекорню, французький оборонний бюджет сягне EUR44 млрд у 2023 році - максимального рівня з часів Другої світової війни. Міністр додав, що у 2017 році, коли розпочинався перший термін президентства Емманюеля Макрона, розмір оборонного бюджету становив EUR32,3 млрд.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
не штук, а батарей. батарея включає в себе 2 взводи, які в свою чергу складаються з 2-3 пускових установок та одного пункту бойового керування, тоб-то 5-8 машин.
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16.10.2022 16:50
+16
Порох знову з подарунком до ЗСУ. Пересувна лазня. Інженери спроектували на замовлення все так, щоб було, як дома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Гарячий душ, котел на дровах, пральні машини, сушарні - усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним.
Відео-
https://www.youtube.com/watch?v=ikPPtlJ3fJc&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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16.10.2022 16:48
+12
Вы сравниваете не сравниваемое. Если РЛС кругового обзора по заявленной дальности от 30 км можно еще сравнить с 20 км у обзорной РЛС Crotale, высота поражения до 5 км с высотой 6 км при одинаково дальности в 10 км, то в остальном оса проигрывает: скорость ракеты 1,3М против 3,5М, количество готовых к пуску ракет 6 против 8, количество обстреливаемых целей - одна (но можно двумя ракетами сразу) против четырех, время реакции комплекса от 16 до 26 секунд против 5 секунд у Crotale... и еще много чего. Не говоря уже о том что оптическая станция на порядок лучше чем у осы.
Кроме того, СОЦ осы имеет трудности с перехватом целей с низким ЭПР, типа орланов и калибров.
Так что Crotale - неплохой ЗРК фронтового рубежа и прикрытия армейских подразделений.
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16.10.2022 17:35
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Десь чув, що 3 штуки дадуть.
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16.10.2022 16:38 Відповісти
не штук, а батарей. батарея включає в себе 2 взводи, які в свою чергу складаються з 2-3 пускових установок та одного пункту бойового керування, тоб-то 5-8 машин.
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16.10.2022 16:50 Відповісти
Таким чином ППО України буде посилена
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16.10.2022 16:38 Відповісти
Старичок, но с учётом вооружения Параши а-ля 60-е и 50-е, для непосредственного прикрытия войск очень даже мерси петушарам галльского разлива.
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16.10.2022 16:39 Відповісти
ПРТК Милан2 у нас есть ПЗРК Мистраль тоже теперь и эти ЗРК осталось амх 10с выбить
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16.10.2022 17:22 Відповісти
"петушарам галльского разлива"
За что их так?
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16.10.2022 22:08 Відповісти
А за жизнь. Был когда то гальский петух, а сотню лет тому назад он стал просто гальским петушарой. Эволюция у него такая.
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17.10.2022 07:24 Відповісти
Ну вот, так мне и надо.
Ведь знал, мог и должен был знать, что нельзя впопыхах кидать вопрос с обвинительным уклоном в сторону банальной гомофобии человеку, читающему Лео Таксиля в переводе Беленького 1976 года издания, нельзя! Как минимум, был обязан погуглить по теме, прежде чем задавать вопрос. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять). Пора менять ник на "Старый недотёпа".
А вы тоже хорош. Вместо того, чтобы облаять и обложить меня, вежливо и доброжелательно ткнули меня носом в ту же субстанцию моей необразованности. Злой вы
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17.10.2022 08:43 Відповісти
Иван Хаймарс тоже "старичок"
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16.10.2022 23:10 Відповісти
Петушарам? Кто вам дурням методички пишет? Тролль гэбисткий.
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17.10.2022 01:51 Відповісти
До чего же вы одинаковые, те кто зарегистрировался тут под разными никами с 24.02.2022. Как под копирку. Одинаковые и смешные.
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17.10.2022 07:27 Відповісти
коли?
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16.10.2022 16:40 Відповісти
а прочитати слабо?
"...згідно з планами Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати..."
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16.10.2022 16:52 Відповісти
та прочитав... два місяці... а нам потрібно б вчора...
я не так написав... коли-коли? - треба було б
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16.10.2022 17:01 Відповісти
а толку? ну передали їх вчора і що? це не лопата, тут потрібно кілька тижнів, щоб навчитися використовувати. само воно кацапів та їх ракети збивати не буде, нажаль.
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16.10.2022 17:06 Відповісти
мені здається наші хлопці...була б техніка...а навчаються вони так швидко...як ніхто...
Javelin взяти....вони ж в полі вчились (нє, я розумію, здогадуюсь, шо системи ПВО то ціла купа приладдя, і три сотні "кнопочок"))) і розражунки і таке інше ...але ж 2 місяці....це 61 день..і кожен день в нас ...не тихо)
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16.10.2022 17:14 Відповісти
На жаль, але краще через пару місяців чим ніяк. zh-2000 теж був курс розрахований на три тижні, а знадобилось 5-ть…
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16.10.2022 18:08 Відповісти
Германцы любят все усложнять. Английский термин - overengineered. Они умудряются так смайстрячить обычную мелкашку GSG-16, шо разборка-сборка для чистки превращается в 2-х часовую проблему, с массой мелких деталей, которые имеют мерзкую привычку прятаться в складках местности на рабочем столе.
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16.10.2022 18:46 Відповісти
Згоден, повинна бути «золота середина» - технологічно, але за можливості якомога простіше. Та з системами ЗРК потрібен буде час на навчання
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16.10.2022 18:53 Відповісти
та не... в драке! именно в драке! ибо после... нам оно на фиг не надо...
после Победы у нас другие будут задачи и цели...
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17.10.2022 11:25 Відповісти
мы уникальные ))) мы можем и банкой консервированных огурцов сбивать дрончики и сделать мангал из оперенья ракеты))))

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17.10.2022 17:05 Відповісти
ну мы будем стараться...
по Javelin же ж рекорд побили))) из 200 - 198 попаданий... у НАТО (дай ему Бог здоровья) 190 - это отлично (не вспомню где я это прочел...но это сказал именно представитель НАТО (дай ему Бог здоровья)
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17.10.2022 11:28 Відповісти
это первые ласточки, 200 шт. которые нам передали и наши их видели впервые
потом уже было 200 из 200 ))) и 1 000 из 1 000 )))
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17.10.2022 17:06 Відповісти
А зачем нам малой дальности, если нам нужно большой дальности? Конечно и на том спасибо, но французы - трусы. К тому же едят лягушек. И язык у них противный.
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16.10.2022 16:41 Відповісти
жабенячі ніжки нагадують курятинку) моіа в них досить приємна, а от жадібність крутіша за ...

У німців хранцузи по жадібності в анеках, як німці у нас!
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16.10.2022 16:46 Відповісти
мова, сорі
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16.10.2022 16:47 Відповісти
Нагадують курятину з присмаком старої риби. Таке собі поєднання. не для слабонервових
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16.10.2022 21:07 Відповісти
А українці ходять в шароварах та постійно їдять сало. А укрїнську мову вигадав австрійский генштаб. Твоя маячня того ж штибу
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16.10.2022 17:57 Відповісти
Так, так. А ще вони не дають те сало москалям)
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16.10.2022 20:22 Відповісти
Попроси Залужного отказаться. И пришли что-нибудь получше.
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16.10.2022 19:10 Відповісти
Чистый тролль, или не благодарное чмо. Не нужно - откажись . Французский язык не нравится?! Кто вам дурням методички пишет?
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17.10.2022 01:54 Відповісти
Какие методички, конь?
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17.10.2022 11:37 Відповісти

трохи не таке, як у бутусова, може нам передають більш старий варіант?
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16.10.2022 16:43 Відповісти
роки розробки далекі, далекі... 70ті, може не гірше ОСИ?
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16.10.2022 16:49 Відповісти
они ровесники но франки модернизировали свое а в СССР вместо модернизации и экономии создавали аналоговнеты
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16.10.2022 17:26 Відповісти
Вы сравниваете не сравниваемое. Если РЛС кругового обзора по заявленной дальности от 30 км можно еще сравнить с 20 км у обзорной РЛС Crotale, высота поражения до 5 км с высотой 6 км при одинаково дальности в 10 км, то в остальном оса проигрывает: скорость ракеты 1,3М против 3,5М, количество готовых к пуску ракет 6 против 8, количество обстреливаемых целей - одна (но можно двумя ракетами сразу) против четырех, время реакции комплекса от 16 до 26 секунд против 5 секунд у Crotale... и еще много чего. Не говоря уже о том что оптическая станция на порядок лучше чем у осы.
Кроме того, СОЦ осы имеет трудности с перехватом целей с низким ЭПР, типа орланов и калибров.
Так что Crotale - неплохой ЗРК фронтового рубежа и прикрытия армейских подразделений.
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16.10.2022 17:35 Відповісти
У Калибра низкий ЭПР, вы пишете. Длина, посмотрел 6-9 м. ЭПР низкий за счет каких- то стелс технологий?
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16.10.2022 17:52 Відповісти
для СОЦ осы - низкий. Новые станции с цифровыми антенными решетками конечно "видят" такие цели значительно лучше. Например, станция на "рокаче" на голову выше, чем у "осы".
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16.10.2022 18:08 Відповісти
Порох знову з подарунком до ЗСУ. Пересувна лазня. Інженери спроектували на замовлення все так, щоб було, як дома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Гарячий душ, котел на дровах, пральні машини, сушарні - усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним.
Відео-
https://www.youtube.com/watch?v=ikPPtlJ3fJc&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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16.10.2022 16:48 Відповісти
Нажіваєтся на вайнє
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16.10.2022 20:30 Відповісти
Еще иран собирается снабжать кацапов своими ракетами (сделанные на основе совковых скад). ПРО нам надо много-много-много. Кстати, что-то давно бури в пустыне небыло.. а не плохо было бы.
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16.10.2022 16:49 Відповісти
Скад это точно дерьмо неточное, по Ираку помнится, когда хусейн ими в сторону Израиля огрызался
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16.10.2022 17:08 Відповісти
Скад это такая вещь, нацелишь на центр Киева - попадешь в окраину Белой Церквы. Но беды наделаешь по любому(((
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16.10.2022 19:13 Відповісти
Для армейской ПВО - самое то.
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16.10.2022 16:55 Відповісти
Кацапи все нили що воюють в Україні з НАТО.
Частково, їх скимлення виправдалося: Україна отримала, або отримує все більшу номенклатуру озброєнь країн НАТО.
Тепер, кацапам вже не соромно буде втекти з України, отримавщи звиздюлин.
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16.10.2022 17:06 Відповісти
У Макрона телефон отобрали?
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16.10.2022 17:41 Відповісти
А также , в тоже время , Французский энергетический гигант TotalEnergies продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей. И вашим и нашим, жабоеды.
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16.10.2022 17:41 Відповісти
В Париже начали разгонять демонстрантов, слезоточивым газом.
Что хотят ?
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16.10.2022 17:59 Відповісти
Штоби путєн ввьол.
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16.10.2022 19:26 Відповісти
французький аналог Оси... і на тому дякуємо, бо вся своя зброя, новітні розробки, все закатано підмоскальською ЗЕлупою в асфальт...
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16.10.2022 20:15 Відповісти
Спасибо конечно, но комплекс не новый. Стоит ли собирать весь хлам по Европе, впрочем, он может понравиться нашим военным
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16.10.2022 21:55 Відповісти
что-бы епашить твоих кацапов ? стоит !
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16.10.2022 23:35 Відповісти
чего стоит? он 1971 года выпуска. что им вообще можно сбить, кроме таких же старых самолетов?
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17.10.2022 10:29 Відповісти
Редакторе, зав'язуй з ґуґл-транслейтом. "Артилерійські настанови" - це процес виховання кацапів за допомогою арти, а САУ - це трохи інше.
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17.10.2022 00:06 Відповісти
Мамбу давай!
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17.10.2022 01:11 Відповісти
атомнi елктростанцii та трансформатори зможе прикрити? Чи там уламки ракети за iнерцiйею все одно долетять?

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02.01.2023 13:45 Відповісти
Ще про Кроталь:

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02.01.2023 13:50 Відповісти
 
 