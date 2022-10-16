Франція поставить Україні системи ППО Crotale, - Міноборони країни
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Франція передасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale.
Про це заявив голова французького Міноборони Себастьян Лекорню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вони будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями", - наводить агентство Associated Press слова міністра.
Він нагадав, що Франція має 12 батарей цих ППО, але не уточнив, скільки з них направлять Україні. Також Лекорню сказав, що вибулі зі складу французьких збройних сил ЗРК Crotale змінять сучасніші системи ППО Mamba. Він пояснив, що згідно з планами Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати.
Крім того, міністр повідомив, що до 2 тис. українських військових пройдуть навчання у французьких військових частинах. Кілька тижнів їх навчатимуть ведення бою, використання французької техніки, навичок, пов'язаних із тилом та постачанням.
AP, у свою чергу, пояснює, що раніше військові Франції навчили українців використовувати самохідні артилерійські настанови (САУ) CAESAR, яких Париж поставив в Україну 18 штук.
Лекорню зазначив, що точаться дискусії щодо постачання ще шести САУ CAESAR, і, крім того, Париж вивчає український запит на постачання раке
Також Париж виділив EUR100 млн у фонд, які Україна може на власний розсуд т для ударів по наземних цілях. Міністр пояснив, що французькі військові раніше розмістили замовлення на нові установки CAESAR замість переданих Україні.витрачати на закупівлі чогось за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.
За словами Лекорню, французький оборонний бюджет сягне EUR44 млрд у 2023 році - максимального рівня з часів Другої світової війни. Міністр додав, що у 2017 році, коли розпочинався перший термін президентства Емманюеля Макрона, розмір оборонного бюджету становив EUR32,3 млрд.
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За что их так?
Ведь знал, мог и должен был знать, что нельзя впопыхах кидать вопрос с обвинительным уклоном в сторону банальной гомофобии человеку, читающему Лео Таксиля в переводе Беленького 1976 года издания, нельзя! Как минимум, был обязан погуглить по теме, прежде чем задавать вопрос. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять). Пора менять ник на "Старый недотёпа".
А вы тоже хорош. Вместо того, чтобы облаять и обложить меня, вежливо и доброжелательно ткнули меня носом в ту же субстанцию моей необразованности. Злой вы
"...згідно з планами Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати..."
я не так написав... коли-коли? - треба було б
Javelin взяти....вони ж в полі вчились (нє, я розумію, здогадуюсь, шо системи ПВО то ціла купа приладдя, і три сотні "кнопочок"))) і розражунки і таке інше ...але ж 2 місяці....це 61 день..і кожен день в нас ...не тихо)
после Победы у нас другие будут задачи и цели...
по Javelin же ж рекорд побили))) из 200 - 198 попаданий... у НАТО (дай ему Бог здоровья) 190 - это отлично (не вспомню где я это прочел...но это сказал именно представитель НАТО (дай ему Бог здоровья)
потом уже было 200 из 200 ))) и 1 000 из 1 000 )))
У німців хранцузи по жадібності в анеках, як німці у нас!
трохи не таке, як у бутусова, може нам передають більш старий варіант?
Кроме того, СОЦ осы имеет трудности с перехватом целей с низким ЭПР, типа орланов и калибров.
Так что Crotale - неплохой ЗРК фронтового рубежа и прикрытия армейских подразделений.
Відео-
https://www.youtube.com/watch?v=ikPPtlJ3fJc&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Частково, їх скимлення виправдалося: Україна отримала, або отримує все більшу номенклатуру озброєнь країн НАТО.
Тепер, кацапам вже не соромно буде втекти з України, отримавщи звиздюлин.
Что хотят ?