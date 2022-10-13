Україна та Франція підписали угоду про постачання зброї, - Резніков
Україна підписала з Францією угоду про військову допомогу. Мова про французькі гранти у секторі безпеки.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Угода дозволяє поставки зброї з Франції для України відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Дякуємо Франції за підтримку української армії", - зазначив Резніков.
Глава Міноборони Себастьян Лекорну у своєму Twitter повідомив, що угода передбачає створення спеціального фонду з бюджетом в 100 млн євро для підтримки України.
"Це новий аспект тривалої військової підтримки Францією України у боротьбі з російською агресією", - заявив Лекорну.
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