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Україна та Франція підписали угоду про постачання зброї, - Резніков

резніков

Україна підписала з Францією угоду про військову допомогу. Мова про французькі гранти у секторі безпеки.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ

"Угода дозволяє поставки зброї з Франції для України відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Дякуємо Франції за підтримку української армії", - зазначив Резніков.

Глава Міноборони Себастьян Лекорну у своєму Twitter повідомив, що угода передбачає створення спеціального фонду з бюджетом в 100 млн євро для підтримки України.

"Це новий аспект тривалої військової підтримки Францією України у боротьбі з російською агресією", - заявив Лекорну.

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Автор: 

зброя (7435) Україна (5864) Франція (3048) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+18
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13.10.2022 16:26
+11
ЄС набирає обертів! Дякую! Булоб непогано, щоб Італія активніше включилася.
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13.10.2022 16:17
+9
Претензії- до нарідного презЕдента, всім партнерам- дякуємо.
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13.10.2022 16:31
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13.10.2022 16:20 Відповісти
Пан може зробити пращу -асфальту вистачає.
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13.10.2022 16:21 Відповісти
Ходив, наступне питання.
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13.10.2022 16:23 Відповісти
ЄС набирає обертів! Дякую! Булоб непогано, щоб Італія активніше включилася.
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13.10.2022 16:17 Відповісти
Дякуємо Франції, могло й не бути цих грошей. Але звісно це копійки і привід працювати активніше нашій владі (а не видавати за якийсь кардинальний аспект).
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13.10.2022 16:22 Відповісти
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13.10.2022 16:26 Відповісти
Перед цим армію 5 років так будували що отримали те ж саме що зараз. Що б за три роки змінилось? Корупція б зникла? Військовий комплекс би з'явився після 30 років закривань заводів і розкрадання? Танки ми свої не будували, високоточні ракети сама рашка дсятиліттями клепала мінімальну кількість, а промисловий потенціал у них був набагато вищий, та і грошей більше
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13.10.2022 17:49 Відповісти
100млн? це ДВА ******** танка, *******!
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13.10.2022 16:27 Відповісти
Претензії- до нарідного презЕдента, всім партнерам- дякуємо.
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13.10.2022 16:31 Відповісти
И сброду которой собрал этот преЗЕдент, в своей администрации.
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13.10.2022 17:03 Відповісти
150-200 ракет до ЗРК. І це один з інструментів допомоги.
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13.10.2022 16:41 Відповісти
Зажрались? Танки кстати по 5-6 млн $ абрамсы / Т90.
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13.10.2022 16:53 Відповісти
У вас есть лучшие предложения для улучшения боеспособности армии?
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13.10.2022 17:01 Відповісти
Зачекайте. Так гранти чи зброя? Бо гранти зєкоманда швидко освоїть.
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13.10.2022 16:29 Відповісти
...та ні, наче грантова зброя, але і не обовяково зброя, снаряди, патрони, макарони
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13.10.2022 16:37 Відповісти
Зелені грантожери допомогу стирять.
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13.10.2022 16:34 Відповісти
Джонсон отжигает..... ))
https://twitter.com/i/status/1580504791830052864
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13.10.2022 16:36 Відповісти
шо не кажіть, в Джонсонюка є своя харизма
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13.10.2022 16:40 Відповісти
Макрон пуйлу звонив
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13.10.2022 16:37 Відповісти
Сколько интересно стоит французский истребитель Мираж и готова ли Франция его продавать?
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13.10.2022 17:10 Відповісти
100 млн це круто...!???
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13.10.2022 19:13 Відповісти
 
 