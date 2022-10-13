Украина и Франция подписали соглашение о поставках оружия, - Резников
Украина подписала с Францией соглашение о военной помощи. Речь идет о французских грантах в секторе безопасности.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Соглашение позволяет поставки оружия из Франции для Украины в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - отметил Резников.
Глава Минобороны Себастьян Лекорну в своем Twitter сообщил, что соглашение предусматривает создание специального фонда с бюджетом в 100 млн евро для поддержки Украины.
"Это новый аспект длительной военной поддержки Францией Украины перед лицом российской агрессии", – заявил Лекорну.
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