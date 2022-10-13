Украина и Франция подписали соглашение о поставках оружия, - Резников

Украина подписала с Францией соглашение о военной помощи. Речь идет о французских грантах в секторе безопасности.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Соглашение позволяет поставки оружия из Франции для Украины в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - отметил Резников.

Глава Минобороны Себастьян Лекорну в своем Twitter сообщил, что соглашение предусматривает создание специального фонда с бюджетом в 100 млн евро для поддержки Украины.

"Это новый аспект длительной военной поддержки Францией Украины перед лицом российской агрессии", – заявил Лекорну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО уже воспринимают Украину как восточный щит для всей Европы, - Резников