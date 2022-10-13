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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина и Франция подписали соглашение о поставках оружия, - Резников

резніков

Украина подписала с Францией соглашение о военной помощи. Речь идет о французских грантах в секторе безопасности.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Соглашение позволяет поставки оружия из Франции для Украины в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - отметил Резников.

Глава Минобороны Себастьян Лекорну в своем Twitter сообщил, что соглашение предусматривает создание специального фонда с бюджетом в 100 млн евро для поддержки Украины.

"Это новый аспект длительной военной поддержки Францией Украины перед лицом российской агрессии", – заявил Лекорну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО уже воспринимают Украину как восточный щит для всей Европы, - Резников

оружие (10198) Украина (44914) Франция (3497) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+18
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13.10.2022 16:26
+11
ЄС набирає обертів! Дякую! Булоб непогано, щоб Італія активніше включилася.
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13.10.2022 16:17
+9
Претензії- до нарідного презЕдента, всім партнерам- дякуємо.
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13.10.2022 16:31
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щось не так?
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13.10.2022 16:20 Ответить
Пан може зробити пращу -асфальту вистачає.
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13.10.2022 16:21 Ответить
Ходив, наступне питання.
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13.10.2022 16:23 Ответить
ЄС набирає обертів! Дякую! Булоб непогано, щоб Італія активніше включилася.
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13.10.2022 16:17 Ответить
Дякуємо Франції, могло й не бути цих грошей. Але звісно це копійки і привід працювати активніше нашій владі (а не видавати за якийсь кардинальний аспект).
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13.10.2022 16:22 Ответить
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13.10.2022 16:26 Ответить
Перед цим армію 5 років так будували що отримали те ж саме що зараз. Що б за три роки змінилось? Корупція б зникла? Військовий комплекс би з'явився після 30 років закривань заводів і розкрадання? Танки ми свої не будували, високоточні ракети сама рашка дсятиліттями клепала мінімальну кількість, а промисловий потенціал у них був набагато вищий, та і грошей більше
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13.10.2022 17:49 Ответить
100млн? це ДВА ******** танка, *******!
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13.10.2022 16:27 Ответить
Претензії- до нарідного презЕдента, всім партнерам- дякуємо.
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13.10.2022 16:31 Ответить
И сброду которой собрал этот преЗЕдент, в своей администрации.
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13.10.2022 17:03 Ответить
150-200 ракет до ЗРК. І це один з інструментів допомоги.
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13.10.2022 16:41 Ответить
Зажрались? Танки кстати по 5-6 млн $ абрамсы / Т90.
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13.10.2022 16:53 Ответить
У вас есть лучшие предложения для улучшения боеспособности армии?
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13.10.2022 17:01 Ответить
Зачекайте. Так гранти чи зброя? Бо гранти зєкоманда швидко освоїть.
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13.10.2022 16:29 Ответить
...та ні, наче грантова зброя, але і не обовяково зброя, снаряди, патрони, макарони
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13.10.2022 16:37 Ответить
Зелені грантожери допомогу стирять.
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13.10.2022 16:34 Ответить
Джонсон отжигает..... ))
https://twitter.com/i/status/1580504791830052864
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13.10.2022 16:36 Ответить
шо не кажіть, в Джонсонюка є своя харизма
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13.10.2022 16:40 Ответить
Макрон пуйлу звонив
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13.10.2022 16:37 Ответить
Сколько интересно стоит французский истребитель Мираж и готова ли Франция его продавать?
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13.10.2022 17:10 Ответить
100 млн це круто...!???
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13.10.2022 19:13 Ответить
 
 