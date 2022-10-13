В НАТО уже воспринимают Украину как восточный щит для всей Европы, - Резников
Массированные обстрелы Россией вывели поддержку Украины миром на новый уровень.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министры мне говорят – вы не представляете, какой у нас сейчас уровень поддержки Украины, он снова просто "зашкаливает", все нам говорят – едешь на Рамштайн, – поддержи Украину – то есть, от них люди это требуют", – заметил он.
Резников отметил, что российский агрессор также является своеобразным "спонсором" международной солидарности с Украиной - как только эмоциональная волна в западных странах по поводу событий в Украине начинает успокаиваться, россияне "подбрасывают" какое-то новое зверство.
Так было после ужасных событий в Буче и Изюме, так произошло после массированного ракетного обстрела всей Украины, когда за два дня было выпущено 120 "калибров", "искандеров", "шахидов" и всего остального. Эти удары, по словам министра, вывели поддержку Украины в мире на новый уровень.
"Вчера я слышал речи и в каждой – Алексей, передай украинцам, мы гордимся вами, вы нас вдохновляете, мы поражены, мы вам благодарны. И всякий раз звучат базовые вещи. Первое – вы ведете войну не только за себя, но и за нас и за весь демократический мир – и это не пафос, это слова каждого из министров. Второй тезис – мы уверяем, что будем с вами до конца, сколько бы на это не было нужно времени, на короткую, на среднюю и на долгую перспективу", - сказал Резников.
Он сообщил, что во время этих встреч обсуждались поставки Украине необходимых систем вооружения, но также – развития промышленного производства оружия, боеприпасов, новых систем, в которых нуждается Украина.
"То есть, они рассуждают вперед на шесть, восемь, на двенадцать месяцев – независимо от того, когда завершится эта война нашей победой, они понимают, что нужно будет усиливать оборону Украины. Они уже воспринимают мой аргумент, что Украина – это восточный щит для всей Европы", – сказал украинский министр.
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Олени Шевчук:
Прочитайте Тичину зараз! Актуально...аж холоне кров.
Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Московіє! Мене ти пожирала,
як вішала моїх дочок, синів
і як залізо, хліб та вугіль крала…
О, як твій дух осатанів!
Ти думала - тобою весь з'їдаюсь?
- та, подавившись, падаєш в траву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Сини мої, незламні українці,
я буду вас за подвиг прославлять,
- ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей з ярма спішіте визволять!
На слобожанських нивах, на подільських,
на Чорнім морі - я прошу, молю!
- вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!
Нехай ще в ранах я - я не стидаюсь,
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Повстань! І з ран - нове життя заколоситься,
що з нього світ весь буде подивлять,
яка земля! яке зерно! росиця!
- Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать!
І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять косарки в житі,
заводи загудуть…
І я життям багатим розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила!
- а сила знову розцвіла.
Кремлівська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Павло Тичина
П. С. Це оригінал, який совєцька цензура переписала на свій лад. Наприклад, замість "незламних українців" були "червоні українці". Замість "Московіє" - "Тевтоніє" і так далі... Вони хотіли вбити наш дух. Але ми таки незламні і ми переможемо потвору-московію!!!
Всем повезло, что у русни нет мозгов, десять лет назад они могли бьі продавать свои паспорта за хорошие деньги и руками украинцев же осуществить свои мечтьі...
Віримо в ЗСУ, допомагаємо і все буде Україна!
Москалі готуйте сраки
А если и правда из Норвегии, то должны знать - НАТО - единственная защита от агрессии России.
что-то не припомню случая нападения РФ на одну из стран НАТО.
именно этого москали и боятся больше всего - чтобы НАТО не вступило в войну.
И им ясно сказали: НАТО вмешается в случае если РФ применит ЯО против Украины.
Ответ будет не ядерным. но мало не покажется.
хотя нет. Предатель.
Вот москалей да - надо или убивать или брать в плен - вызывают только презрение. А предателей надо вешать на деревьях.
За шею.
https://www.youtube.com/watch?v=-KiUwb0thGU Машингвери штурмгевери
Ленд лиз - не работает, т.е. это не более, чем символический жест
Из бюджета поставок не использовано 2,3 млрд.$. И эти деньги "сгорели".
США поставили Украине не более 1% от своих потенциальных запасов вооружения
И на том, как говорится спасибо, но ... Сколько не говори слово "халва" во рту слаще не станет.
мне одно интересно - ты ольгинец или просто дебил?
хотя мне и те и другие одинаково мерзки. все вы - враги Украины.
Вам не удалось свою бестолковость прикрыть напускным урапатриотизмом и оскорблением оппонента. Приемчик известный. Запоребриковый ...
8 держав допомогають зброєю. инші прикидуються чи то хворими чи бідними чи дурними.