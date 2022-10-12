УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11293 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
12 956 13

Міноборони подякувало Великій Британії та Франції за військові "подарунки". ВIДЕО

Міністерство оборони України висловило подяку Великій Британії та Франції за військову допомогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Міноборони опублікувало відповідне відео.

"Будь ласка, надсилайте нам більше", - закликали міністерстві.

Також читайте: Міноборони України: "Крейсер "Москва" та Керченський міст "впали". Що на черзі, росіяни?"

Автор: 

Велика Британія (5578) Міноборони (7361) Франція (3060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
опять телеграмм...
показати весь коментар
12.10.2022 15:09
+15
Чтобы посмотреть ролик нужно скачать и установить эту ФСБшную приблуду? Верно? Вы в своём уме? Нет специалистов перезалить это видео на своём сайте?
показати весь коментар
12.10.2022 15:14
+13
Считай видео нет!
показати весь коментар
12.10.2022 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опять телеграмм...
показати весь коментар
12.10.2022 15:09 Відповісти
Чтобы посмотреть ролик нужно скачать и установить эту ФСБшную приблуду? Верно? Вы в своём уме? Нет специалистов перезалить это видео на своём сайте?
показати весь коментар
12.10.2022 15:14 Відповісти
Считай видео нет!
показати весь коментар
12.10.2022 15:18 Відповісти
кацапская телега, спс👿
показати весь коментар
12.10.2022 15:19 Відповісти
Вы ничего не потеряли, не посмотрев этот "шедевр".
показати весь коментар
12.10.2022 15:19 Відповісти
Вот зачем давать ссылку , если она не открывается ? ( установку "телеги" не предлагать )
показати весь коментар
12.10.2022 15:21 Відповісти
Здається що хтось інвестує у "тєлєґрам", ні?
показати весь коментар
12.10.2022 15:24 Відповісти
Вам до сих пор непонятно почему так вольготно и безпалевна орки чиновники военкоры кадыровцы и прочая мразь сидит в телеге?
Замедьте не в братском китайском вейбо а именно в телеге....выпускник петербургского универа со специальностью "пропаганда' - Дуров,хихикает с вас долб.ов.

Особенно печалит когда всушники постят там ролики с фронта.....там же инфа с геоданными сразу летит к разведке орков.
показати весь коментар
12.10.2022 15:40 Відповісти
Ви справді думаєте, що Дуров зробив "повністю захищений месенджер" без будь-якої задньої думки?
показати весь коментар
12.10.2022 15:45 Відповісти
когда МО говорит, присылайте ещё, прям неуютно как то. Форму шьете для Молдовы а себе ни как договор месяц подписать не можете. Игоря Смешко поставить в главе МО и будет у вас порядок.
показати весь коментар
12.10.2022 17:03 Відповісти
Бутузов, хватит кормить Телерграм!
показати весь коментар
12.10.2022 17:10 Відповісти
Классный ролик, НО ПОЧЕМУ В ТЕЛЕГРАММЕ? он глючит, повезло что на этот раз открылся!

ЦЕНЗОР ОРГАНИЗУЙТЕ СБОР ДЕНЕГ НА СЕРВЕРА , ЛЮДИ ЗАКИНУТ, НО НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!
показати весь коментар
12.10.2022 18:30 Відповісти
Великобританія надасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS - повідомив сайт газети The Times.
показати весь коментар
13.10.2022 03:27 Відповісти
 
 