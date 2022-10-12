Міноборони подякувало Великій Британії та Франції за військові "подарунки". ВIДЕО

Міністерство оборони України висловило подяку Великій Британії та Франції за військову допомогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Міноборони опублікувало відповідне відео.

"Будь ласка, надсилайте нам більше", - закликали міністерстві.

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