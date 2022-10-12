Міноборони подякувало Великій Британії та Франції за військові "подарунки". ВIДЕО
Міністерство оборони України висловило подяку Великій Британії та Франції за військову допомогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Міноборони опублікувало відповідне відео.
"Будь ласка, надсилайте нам більше", - закликали міністерстві.
Топ коментарі
+20 Павло Васильович
показати весь коментар12.10.2022 15:09
+15 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар12.10.2022 15:14
+13 Lada2014
показати весь коментар12.10.2022 15:18
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Замедьте не в братском китайском вейбо а именно в телеге....выпускник петербургского универа со специальностью "пропаганда' - Дуров,хихикает с вас долб.ов.
Особенно печалит когда всушники постят там ролики с фронта.....там же инфа с геоданными сразу летит к разведке орков.
ЦЕНЗОР ОРГАНИЗУЙТЕ СБОР ДЕНЕГ НА СЕРВЕРА , ЛЮДИ ЗАКИНУТ, НО НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!