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Новости Видео Война
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Минобороны поблагодарило Великобританию и Францию за военные "подарки". ВИДЕО

Министерство обороны Украины выразило благодарность Великобритании и Франции за военную помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Минобороны опубликовало соответствующее видео.

"Пожалуйста, присылайте нам больше", – призвали министерство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Украины: "Крейсер "Москва" и Керченский мост "упали". Что на очереди, россияне?"

Великобритания (4952) Минобороны (9322) Франция (3506)


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Топ комментарии
+20
опять телеграмм...
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12.10.2022 15:09
+15
Чтобы посмотреть ролик нужно скачать и установить эту ФСБшную приблуду? Верно? Вы в своём уме? Нет специалистов перезалить это видео на своём сайте?
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12.10.2022 15:14
+13
Считай видео нет!
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12.10.2022 15:18
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опять телеграмм...
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12.10.2022 15:09 Ответить
Чтобы посмотреть ролик нужно скачать и установить эту ФСБшную приблуду? Верно? Вы в своём уме? Нет специалистов перезалить это видео на своём сайте?
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12.10.2022 15:14 Ответить
Считай видео нет!
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12.10.2022 15:18 Ответить
кацапская телега, спс👿
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12.10.2022 15:19 Ответить
Вы ничего не потеряли, не посмотрев этот "шедевр".
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12.10.2022 15:19 Ответить
Вот зачем давать ссылку , если она не открывается ? ( установку "телеги" не предлагать )
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12.10.2022 15:21 Ответить
Здається що хтось інвестує у "тєлєґрам", ні?
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12.10.2022 15:24 Ответить
Вам до сих пор непонятно почему так вольготно и безпалевна орки чиновники военкоры кадыровцы и прочая мразь сидит в телеге?
Замедьте не в братском китайском вейбо а именно в телеге....выпускник петербургского универа со специальностью "пропаганда' - Дуров,хихикает с вас долб.ов.

Особенно печалит когда всушники постят там ролики с фронта.....там же инфа с геоданными сразу летит к разведке орков.
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12.10.2022 15:40 Ответить
Ви справді думаєте, що Дуров зробив "повністю захищений месенджер" без будь-якої задньої думки?
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12.10.2022 15:45 Ответить
когда МО говорит, присылайте ещё, прям неуютно как то. Форму шьете для Молдовы а себе ни как договор месяц подписать не можете. Игоря Смешко поставить в главе МО и будет у вас порядок.
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12.10.2022 17:03 Ответить
Бутузов, хватит кормить Телерграм!
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12.10.2022 17:10 Ответить
Классный ролик, НО ПОЧЕМУ В ТЕЛЕГРАММЕ? он глючит, повезло что на этот раз открылся!

ЦЕНЗОР ОРГАНИЗУЙТЕ СБОР ДЕНЕГ НА СЕРВЕРА , ЛЮДИ ЗАКИНУТ, НО НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!
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12.10.2022 18:30 Ответить
Великобританія надасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS - повідомив сайт газети The Times.
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13.10.2022 03:27 Ответить
 
 