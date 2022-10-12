Минобороны поблагодарило Великобританию и Францию за военные "подарки". ВИДЕО

Министерство обороны Украины выразило благодарность Великобритании и Франции за военную помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Минобороны опубликовало соответствующее видео.

"Пожалуйста, присылайте нам больше", – призвали министерство.

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