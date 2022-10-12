Минобороны поблагодарило Великобританию и Францию за военные "подарки". ВИДЕО
Министерство обороны Украины выразило благодарность Великобритании и Франции за военную помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Минобороны опубликовало соответствующее видео.
"Пожалуйста, присылайте нам больше", – призвали министерство.
Топ комментарии
+20 Павло Васильович
показать весь комментарий12.10.2022 15:09
+15 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий12.10.2022 15:14
+13 Lada2014
показать весь комментарий12.10.2022 15:18
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Замедьте не в братском китайском вейбо а именно в телеге....выпускник петербургского универа со специальностью "пропаганда' - Дуров,хихикает с вас долб.ов.
Особенно печалит когда всушники постят там ролики с фронта.....там же инфа с геоданными сразу летит к разведке орков.
ЦЕНЗОР ОРГАНИЗУЙТЕ СБОР ДЕНЕГ НА СЕРВЕРА , ЛЮДИ ЗАКИНУТ, НО НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!