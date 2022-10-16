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Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии придаст устойчивости украинской энергосистеме, - Криволап

Новости Цензор.НЕТ Экономика

енергетика

Пересмотр граничных цен на рынке электрической энергии придаст устойчивости энергетической системе Украины, заявил Кирилл Криволап, советник премьер-министра Украины на общественных началах и руководитель "Центра экономического восстановления".

Об этом сообщает издание ExPro, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас рынок электроэнергии в Украине находится в кризисе не только с точки зрения физического разрушения инфраструктуры, но и с точки зрения финансового баланса.

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Ключевыми факторами, сформировавшими финансовый кризис, являются снижение потребления, что означает уменьшение объема средств на рынке – бизнес сократил потребление на 30%, а население – почти на 40%.

Также физические разрушения как генерирующих мощностей, так и сетей. На восстановление уходят значительные средства.

Макроэкономическая ситуация в стране, характеризующаяся инфляционными процессами - почти 25% за 9 месяцев, а также девальвацией национальной валюты на 30%, что привело к росту цены на оборудование, операционным расходам и ремонтным работам.

А также рост цен на энергоносители, что влечет за собой рост себестоимости производства", - отметил Криволап.

По мнению советника премьер-министра, установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости генерации.

"Прайс-кепы в прошлый раз пересматривались в конце февраля-начале марта, сразу после начала войны. Установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости производства энергии, и по существу ставят энергокомпании на грань выживания", - отмечает он.

По его мнению, ярким примером изменения цены производства электроэнергии может служить ситуация в Европе, где цена выросла в 3-4 раза.
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Топ комментарии
+32
Пішли ви на пуй, гниди зелені. Війна. Немає ніяких доходів у населення. Зробіть тоді безкоштовний мінімум на струм, на воду. на газ, на хліб, на одяг. Вводьте картки чи щось подібне. Все що більше безкоштовного мінимуму робіть комерційним. Згадайте чи прочитайте подібні методи за часів 2 світової у різних країнах. Не ставте людей на грань голодної та холодної смерті.
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16.10.2022 18:31
+24
Закінчиться війна ми за вас падлюки візьмемось..всі недра та корисні копалини це все народне а не декількох осіб.
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16.10.2022 18:37
+21
Ну ясна справа!
Вже не катять мантри про те, що в нас сама дешева електроенергія в Європі, знайшли нову.
Тепер, якщо підвищити ціни, то ***** одразу перестане стріляти по електростанціям!
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16.10.2022 18:27
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Правила форума Совет форумчан
шо шо шо ????
и не начинайте !!!!
последний абзац конечно ...очень для кого-то привлекательный... но нет !!! )))))
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16.10.2022 18:24 Ответить
Ага) Чем ближе 1 ноября, тем больше намёков, да?
Идите там все в жопу уже!
ДЕНЕГ НЕТ))
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16.10.2022 18:27 Ответить
но вы держитесь
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16.10.2022 18:29 Ответить
Ага, цену х10 и жкономия будет х100... Что біь продавать ЕС по х3...

Ахметов: "Профит!"

Что бьі вьі паразити за следующие 3 года Роком прораслись, дабьі славянство возрадилось!
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16.10.2022 18:43 Ответить
Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов встретился с военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты, защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который в сентябре вернулся из российского плена. Об этом сообщается на странице "Шахтера" в Instagram.

Ахметов передал военнослужащему - давнему фанату клуба - футболку с 36-м игровым номером, который соответствует номеру бригады. К слову, в составе "Шахтера" с таким номером когда-то играл бразилец Элано, перешедший впоследствии в "Манчестер Сити".

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16.10.2022 19:36 Ответить
Ну ясна справа!
Вже не катять мантри про те, що в нас сама дешева електроенергія в Європі, знайшли нову.
Тепер, якщо підвищити ціни, то ***** одразу перестане стріляти по електростанціям!
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16.10.2022 18:27 Ответить
Пішли ви на пуй, гниди зелені. Війна. Немає ніяких доходів у населення. Зробіть тоді безкоштовний мінімум на струм, на воду. на газ, на хліб, на одяг. Вводьте картки чи щось подібне. Все що більше безкоштовного мінимуму робіть комерційним. Згадайте чи прочитайте подібні методи за часів 2 світової у різних країнах. Не ставте людей на грань голодної та холодної смерті.
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16.10.2022 18:31 Ответить
Плюсую, комерційний тариф з 1.09 6 грн., ****, 6 КАРЛ, на межі виживання вони, пітари
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16.10.2022 18:40 Ответить
Наразі, платимо 5.5 в нашому будинку. Але була надія щодо закону того ж Зеленського що обмежувала коммерційну ціну до 1.68 на період війни. Не дочекались. Мало бути в кінці цього місяця ввійти в силу.
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16.10.2022 18:45 Ответить
не бреши цена пока была 1.68
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17.10.2022 00:11 Ответить
Напиши свій мейл я тобі копію платіжки скину.
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17.10.2022 17:27 Ответить
тебя ********* как лоха - сам виноват
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21.10.2022 00:11 Ответить
Вовк, труба, Рєва (жрать нужно меньше) и еще сотни таких персонажей подбираются по фамилии)
Криволап что бьі на лапу больше)
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16.10.2022 18:51 Ответить
Криволап...тобі **** зарплату треба зробити 10000грн щоб ти підар куплений не ******.
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16.10.2022 18:31 Ответить
6 500
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16.10.2022 18:33 Ответить
які 10 000?6 600,«чистими» ще менша,а пенсіонери багато на 2 200 живуть.Або не живуть,виживають.
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16.10.2022 18:56 Ответить
2100 грн. пенсіонери.
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16.10.2022 20:58 Ответить
"ситуація в Європі, де ціна зросла в 3-4 рази" - а в Європі стратегічні, енергетичні компанії також належать приватним особам, які фінансують політичні сили?
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16.10.2022 18:32 Ответить
Коли ви **** нажеретесь падлюки!!! По інштму вас тварюки і не назвеш!!!
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16.10.2022 18:32 Ответить
тварюки
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16.10.2022 18:41 Ответить
пока не начнем физически устранять - будут продолжать економический геноцид нации...
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16.10.2022 18:45 Ответить
О, почався "плач Ярославни" впало споживання електроенергії--ахметка "бакшиш" недоотримує! Нехай "зелені" з асфальтних грошей поділиться!
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16.10.2022 18:34 Ответить
Закінчиться війна ми за вас падлюки візьмемось..всі недра та корисні копалини це все народне а не декількох осіб.
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16.10.2022 18:37 Ответить
Да будет так, возрадуйся мать Родовица!
Поднимим твои знамена!
Преклоним души даби возродить Нацию!
Да будет Так!
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16.10.2022 18:46 Ответить
Аби не Порошенко 73% 😀😀😀,смішно вже!
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16.10.2022 20:12 Ответить
А чому цей радник не згадує, що при "баризі" державні підприємства енергетичного сектору були прибуткові, а при "новьіх ліцах", ще до повномаштабного вторгнення" стали збитковими?
Це по-перше.
По-друге: а скільки людей втратило роботу і фізично не можуть сплачувати?
Ну і по-третє, найулюбленіше: а у скільки разів зарплати в Європі більші? Наші хочаб до допомоги по безробіттю можна прирівняти?
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16.10.2022 18:39 Ответить
Насправді все просто,в Європі енергію можна продати в 3 рази дорожче,тому таке й кажуть.І це правильно,тільки якби ще з цього користь простим людям була...
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16.10.2022 18:44 Ответить
киздєц
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16.10.2022 18:44 Ответить
Він правильно каже, населення має платити 8 грн. 1 кВт, бізнес 20 грн. кВт, тоді ми вийдемо на середній європейський рівень, на даний момент ці ціни відповідають ринковим.
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16.10.2022 18:46 Ответить
Ну і, яким чином можна працювати бізнесу з таким тарифом? Чи не працювати?
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16.10.2022 18:51 Ответить
А він рівень середньої зарплатні у Європі не хоче встановити?
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16.10.2022 18:53 Ответить
зарплату не устанавливают ее зарабатывают - сейчас на рынке уже не хватает многих рабочих - зарплаты упали если не поднимут народ будет ехать в европу на более выгодные места
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17.10.2022 00:14 Ответить
Ми вийдемо.. Ми то ти і той криволапий шкутильгаючи виповзете? От це і палить тебе, радник радника, простіше - шістка на громадських засадах. Пробуйте. Мінімум зайдете назад за руськім кораблем, а то і прикладом можуть загнати
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16.10.2022 19:01 Ответить
Леонид Данилыч ЗеКодломойский зна шо робе...це вам не Запорожская область..где Старух продавав гуманитарку в АТБ и СельПо...для збагачення Данилыча...🤣
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16.10.2022 19:00 Ответить
111ст. ККУ підрив економічної безпеки держави від 12 до 15 років. "товарисч" радник таке лайно може пропонувати лише гебня, яке всю свою історію займалось знищенням українців. + Додати обтяжуючі наслідки= покарання в умовах військового часу.
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16.10.2022 19:02 Ответить
Месяц назад я с братом Алексеем хотел привезти из Чехии и Голландии две Татры загруженные продуктами питания для ВСУ...на таможне потребовали документы..где мы их купили...назвали Реквизит поставщика..подписи . печати..все ОК..а нам сказал таможенник..незаконная поставка..нет подписи Зелемойским крыс Кодломойского..
Не привезу я вам ничего...
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16.10.2022 19:09 Ответить
то краще з нашими волонтерами тримайте зв'язок...ті не вкрадуть..перевезуть ще самі..а ця влада все краде і продає потім..
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16.10.2022 19:17 Ответить
а в Запорожье разве не волонтеры продавали гуманитарку?
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17.10.2022 00:16 Ответить
самі збирають і самі у себе крадуть?))

крадуть ту, що держава отримує офіційно від інших країн, організацій, фондів..крадуть вагонами, автопоїздами..і не тільки у Запоріжжі..то, мабудь, показова порка була..

доречі, я не знаю нікого, хто б отримав хоть щось з гуманітарки (маю на увазі інвалідів, пенсіонерів, родин з дітьми)
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17.10.2022 09:48 Ответить
Хто годує цього засранця?
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16.10.2022 19:12 Ответить
А що це за кривох@й?Зкиньте його координати,засушим його на стовбі на майдані,як воблу
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16.10.2022 19:25 Ответить
Ага. Це, тіпа, щоб корова давала більше молока, її треба частіше доїти.

Я вважаю, що під час війни такі дії мають вважатися мародерством!
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16.10.2022 19:30 Ответить
Нажаль наші олігархи не можуть дати раду в кризовій ситуації. Чому б Україні не резглянути повернення обленерго у власність держави. Бо кормити батальон монако і російський бізнес під час війни - це занадто!
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16.10.2022 19:34 Ответить
Этот Криволап из чьих ?
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16.10.2022 20:02 Ответить
если повышение тарифов - то ахметка тут как тут с лапой волосатой
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17.10.2022 00:17 Ответить
Що цікаво. У новині вище закликають громадян економити електро енергію, щоб знизити навантаження на систему. А тут криволап каже, що одна із проблем це те, що насалення та бізнес зменшили споживання!
Ви вже або труси надягайте або хрестик знімайте)))
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16.10.2022 20:07 Ответить
Да, действительно. Давайте начнем пересмотр налоговых поступлений и введение прогрессивного налога. А также привязку зарплаты чиновников к минимальной зарплате. Т.е. максималка с премией не превышает 10 минимальных. Ну ок, 12. И это не предложение, это требование!
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16.10.2022 20:15 Ответить
В ЄС максималка не перевищує 8 мінімалок. Але це не стосуєься приватних предприємств.
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16.10.2022 20:47 Ответить
НезачОт ☺ пАпередников забыл упомянуть.
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16.10.2022 20:21 Ответить
Щоб хто не говорив, а треба погодитись, що без ЗАЕС тримати ціни на нинішньому рівні довго не вийде.
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16.10.2022 20:57 Ответить
Не треба було здавати.
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16.10.2022 21:00 Ответить
То есть этот мудак открыто заявляет, что нужно поднять цены для населения! И это при том, что по заявлениям правителства, когда они говорят об экспорте украинской электроэнергии, ее себестоимость чуть ли не самая низкая в мире!😡😡😡
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16.10.2022 21:04 Ответить
"советник премьер-министра Украины на общественных началах" - оху*нная должность! Пернул в эфире и отработал свое название, ушлепок!
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16.10.2022 21:07 Ответить
Бо в Європі немає стільки генерації, як в Україні. Дебіл зелений. Економ не економ все одно обдеруть, як липку.
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17.10.2022 00:50 Ответить
ЗЕгниды, идите на половой орган!!
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17.10.2022 03:24 Ответить
«советник премьер-министра на общественных началах»...Іншим чином, дід Панас за тином щось пиз...нул. Деж та економика буде працювати з такими «советниками»? Ні міністр, ні прем'єр не тямлять, а от «советник» дав пораду...
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17.10.2022 09:16 Ответить
Населення скоротило споживання на 40%. Чим менше споживатимемо тим вищими будуть тарифи. Зелений дурдом.
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01.11.2022 19:42 Ответить
Оце фокус.
В країні йде серйозна війна, а якесь гімно зібралося тарифи підняти.
Європеї нам дають достатньо грошей.
Нема чого лізти в кишені простих людей.
Покидьки.Зараз і так ціни в магазинах піднімають двічі в тиждень.
Краще б вирішували як закінчити війну а не нажитися на людях...
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03.11.2022 03:15 Ответить
 
 