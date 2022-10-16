Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии придаст устойчивости украинской энергосистеме, - Криволап

Пересмотр граничных цен на рынке электрической энергии придаст устойчивости энергетической системе Украины, заявил Кирилл Криволап, советник премьер-министра Украины на общественных началах и руководитель "Центра экономического восстановления".

Об этом сообщает издание ExPro, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас рынок электроэнергии в Украине находится в кризисе не только с точки зрения физического разрушения инфраструктуры, но и с точки зрения финансового баланса.

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Ключевыми факторами, сформировавшими финансовый кризис, являются снижение потребления, что означает уменьшение объема средств на рынке – бизнес сократил потребление на 30%, а население – почти на 40%.

Также физические разрушения как генерирующих мощностей, так и сетей. На восстановление уходят значительные средства.

Макроэкономическая ситуация в стране, характеризующаяся инфляционными процессами - почти 25% за 9 месяцев, а также девальвацией национальной валюты на 30%, что привело к росту цены на оборудование, операционным расходам и ремонтным работам.

А также рост цен на энергоносители, что влечет за собой рост себестоимости производства", - отметил Криволап.

По мнению советника премьер-министра, установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости генерации.

"Прайс-кепы в прошлый раз пересматривались в конце февраля-начале марта, сразу после начала войны. Установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости производства энергии, и по существу ставят энергокомпании на грань выживания", - отмечает он.

По его мнению, ярким примером изменения цены производства электроэнергии может служить ситуация в Европе, где цена выросла в 3-4 раза.