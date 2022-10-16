Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии придаст устойчивости украинской энергосистеме, - Криволап
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Пересмотр граничных цен на рынке электрической энергии придаст устойчивости энергетической системе Украины, заявил Кирилл Криволап, советник премьер-министра Украины на общественных началах и руководитель "Центра экономического восстановления".
Об этом сообщает издание ExPro, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас рынок электроэнергии в Украине находится в кризисе не только с точки зрения физического разрушения инфраструктуры, но и с точки зрения финансового баланса.
Ключевыми факторами, сформировавшими финансовый кризис, являются снижение потребления, что означает уменьшение объема средств на рынке – бизнес сократил потребление на 30%, а население – почти на 40%.
Также физические разрушения как генерирующих мощностей, так и сетей. На восстановление уходят значительные средства.
Макроэкономическая ситуация в стране, характеризующаяся инфляционными процессами - почти 25% за 9 месяцев, а также девальвацией национальной валюты на 30%, что привело к росту цены на оборудование, операционным расходам и ремонтным работам.
А также рост цен на энергоносители, что влечет за собой рост себестоимости производства", - отметил Криволап.
По мнению советника премьер-министра, установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости генерации.
"Прайс-кепы в прошлый раз пересматривались в конце февраля-начале марта, сразу после начала войны. Установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости производства энергии, и по существу ставят энергокомпании на грань выживания", - отмечает он.
По его мнению, ярким примером изменения цены производства электроэнергии может служить ситуация в Европе, где цена выросла в 3-4 раза.
Пожалуйста, подождите...
и не начинайте !!!!
последний абзац конечно ...очень для кого-то привлекательный... но нет !!! )))))
Идите там все в жопу уже!
ДЕНЕГ НЕТ))
Ахметов: "Профит!"
Что бьі вьі паразити за следующие 3 года Роком прораслись, дабьі славянство возрадилось!
Ахметов передал военнослужащему - давнему фанату клуба - футболку с 36-м игровым номером, который соответствует номеру бригады. К слову, в составе "Шахтера" с таким номером когда-то играл бразилец Элано, перешедший впоследствии в "Манчестер Сити".
Вже не катять мантри про те, що в нас сама дешева електроенергія в Європі, знайшли нову.
Тепер, якщо підвищити ціни, то ***** одразу перестане стріляти по електростанціям!
Криволап что бьі на лапу больше)
Поднимим твои знамена!
Преклоним души даби возродить Нацию!
Да будет Так!
Це по-перше.
По-друге: а скільки людей втратило роботу і фізично не можуть сплачувати?
Ну і по-третє, найулюбленіше: а у скільки разів зарплати в Європі більші? Наші хочаб до допомоги по безробіттю можна прирівняти?
Не привезу я вам ничего...
крадуть ту, що держава отримує офіційно від інших країн, організацій, фондів..крадуть вагонами, автопоїздами..і не тільки у Запоріжжі..то, мабудь, показова порка була..
доречі, я не знаю нікого, хто б отримав хоть щось з гуманітарки (маю на увазі інвалідів, пенсіонерів, родин з дітьми)
Я вважаю, що під час війни такі дії мають вважатися мародерством!
Ви вже або труси надягайте або хрестик знімайте)))
В країні йде серйозна війна, а якесь гімно зібралося тарифи підняти.
Європеї нам дають достатньо грошей.
Нема чого лізти в кишені простих людей.
Покидьки.Зараз і так ціни в магазинах піднімають двічі в тиждень.
Краще б вирішували як закінчити війну а не нажитися на людях...