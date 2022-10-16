Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії додасть стійкості українській енергосистемі, - Криволап
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Перегляд граничних цін на ринку електричної енергії додасть стійкості енергетичній системі України, заявив Кирило Криволап, радник Прем’єр-міністра України на громадських засадах та керівник "Центру економічного відновлення".
Про це повідомляє видання ExPro, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз ринок електроенергії в Україні перебуває у кризи не тільки з точки зору фізичного руйнування інфраструктури, а й з точки зору фінансового балансу.
Ключовими факторами, що сформували фінансову кризу є зниження споживання, що означає зменшення обсягу коштів на ринку - бізнес скоротив споживання на 30%, а населення - майже на 40%.
Також Фізичні руйнування як генеруючих потужностей, так і мереж. На відновлення йдуть значні кошти.
Макроекономічна ситуація в країні, шо характеризується інфляційними процесами - майже 25% за 9 місяців, а також девальвацією національної валюти на 30%, що призвело до зростання ціни на обладнання, на операційні витрати та ремонтні роботи.
А також зростання цін на енергоносії, що спричиняє зростання собівартості виробництва", - вказав Криволап.
На думку радника Премʼєр-міністра, встановлені прайс-кепи не враховують всі вищезазначені фактори, які впливають на зростання вартості генерації.
"Прайс-кепи попередній раз переглядалися в кінці лютого-початку березня, одразу після початку війни. Встановлені прайс-кепи не враховують всі вищезазначені фактори, що впливають на зростання вартості виробництва енергії, і по суті ставлять енергокомпанії на межу виживання", - вказує він.
На його думку, яскравим прикладом зміни ціни виробництва електроенергії може бути ситуація в Європі, де ціна зросла в 3-4 рази.
Будь ласка, зачекайте...
и не начинайте !!!!
последний абзац конечно ...очень для кого-то привлекательный... но нет !!! )))))
Идите там все в жопу уже!
ДЕНЕГ НЕТ))
Ахметов: "Профит!"
Что бьі вьі паразити за следующие 3 года Роком прораслись, дабьі славянство возрадилось!
Ахметов передал военнослужащему - давнему фанату клуба - футболку с 36-м игровым номером, который соответствует номеру бригады. К слову, в составе "Шахтера" с таким номером когда-то играл бразилец Элано, перешедший впоследствии в "Манчестер Сити".
Вже не катять мантри про те, що в нас сама дешева електроенергія в Європі, знайшли нову.
Тепер, якщо підвищити ціни, то ***** одразу перестане стріляти по електростанціям!
Криволап что бьі на лапу больше)
Поднимим твои знамена!
Преклоним души даби возродить Нацию!
Да будет Так!
Це по-перше.
По-друге: а скільки людей втратило роботу і фізично не можуть сплачувати?
Ну і по-третє, найулюбленіше: а у скільки разів зарплати в Європі більші? Наші хочаб до допомоги по безробіттю можна прирівняти?
Не привезу я вам ничего...
крадуть ту, що держава отримує офіційно від інших країн, організацій, фондів..крадуть вагонами, автопоїздами..і не тільки у Запоріжжі..то, мабудь, показова порка була..
доречі, я не знаю нікого, хто б отримав хоть щось з гуманітарки (маю на увазі інвалідів, пенсіонерів, родин з дітьми)
Я вважаю, що під час війни такі дії мають вважатися мародерством!
Ви вже або труси надягайте або хрестик знімайте)))
В країні йде серйозна війна, а якесь гімно зібралося тарифи підняти.
Європеї нам дають достатньо грошей.
Нема чого лізти в кишені простих людей.
Покидьки.Зараз і так ціни в магазинах піднімають двічі в тиждень.
Краще б вирішували як закінчити війну а не нажитися на людях...