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Новини Економіка
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ціни (677) енергетика (1659) електроенергія (1924)

Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії додасть стійкості українській енергосистемі, - Криволап

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика

Перегляд граничних цін на ринку електричної енергії додасть стійкості енергетичній системі України, заявив Кирило Криволап, радник Прем’єр-міністра України на громадських засадах та керівник "Центру економічного відновлення".

Про це повідомляє видання ExPro, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз ринок електроенергії в Україні перебуває у кризи не тільки з точки зору фізичного руйнування інфраструктури, а й з точки зору фінансового балансу.

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Ключовими факторами, що сформували фінансову кризу є зниження споживання, що означає зменшення обсягу коштів на ринку - бізнес скоротив споживання на 30%, а населення - майже на 40%.

Також Фізичні руйнування як генеруючих потужностей, так і мереж. На відновлення йдуть значні кошти.

Макроекономічна ситуація в країні, шо характеризується інфляційними процесами - майже 25% за 9 місяців, а також девальвацією національної валюти на 30%, що призвело до зростання ціни на обладнання, на операційні витрати та ремонтні роботи.

А також зростання цін на енергоносії, що спричиняє зростання собівартості виробництва", - вказав Криволап.

На думку радника Премʼєр-міністра, встановлені прайс-кепи не враховують всі вищезазначені фактори, які впливають на зростання вартості генерації.

"Прайс-кепи попередній раз переглядалися в кінці лютого-початку березня, одразу після початку війни. Встановлені прайс-кепи не враховують всі вищезазначені фактори, що впливають на зростання вартості виробництва енергії, і по суті ставлять енергокомпанії на межу виживання", - вказує він.

На його думку, яскравим прикладом зміни ціни виробництва електроенергії може бути ситуація в Європі, де ціна зросла в 3-4 рази.
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Топ коментарі
+32
Пішли ви на пуй, гниди зелені. Війна. Немає ніяких доходів у населення. Зробіть тоді безкоштовний мінімум на струм, на воду. на газ, на хліб, на одяг. Вводьте картки чи щось подібне. Все що більше безкоштовного мінимуму робіть комерційним. Згадайте чи прочитайте подібні методи за часів 2 світової у різних країнах. Не ставте людей на грань голодної та холодної смерті.
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16.10.2022 18:31
+24
Закінчиться війна ми за вас падлюки візьмемось..всі недра та корисні копалини це все народне а не декількох осіб.
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16.10.2022 18:37
+21
Ну ясна справа!
Вже не катять мантри про те, що в нас сама дешева електроенергія в Європі, знайшли нову.
Тепер, якщо підвищити ціни, то ***** одразу перестане стріляти по електростанціям!
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16.10.2022 18:27
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шо шо шо ????
и не начинайте !!!!
последний абзац конечно ...очень для кого-то привлекательный... но нет !!! )))))
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16.10.2022 18:24 Відповісти
Ага) Чем ближе 1 ноября, тем больше намёков, да?
Идите там все в жопу уже!
ДЕНЕГ НЕТ))
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16.10.2022 18:27 Відповісти
но вы держитесь
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16.10.2022 18:29 Відповісти
Ага, цену х10 и жкономия будет х100... Что біь продавать ЕС по х3...

Ахметов: "Профит!"

Что бьі вьі паразити за следующие 3 года Роком прораслись, дабьі славянство возрадилось!
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16.10.2022 18:43 Відповісти
Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов встретился с военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты, защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который в сентябре вернулся из российского плена. Об этом сообщается на странице "Шахтера" в Instagram.

Ахметов передал военнослужащему - давнему фанату клуба - футболку с 36-м игровым номером, который соответствует номеру бригады. К слову, в составе "Шахтера" с таким номером когда-то играл бразилец Элано, перешедший впоследствии в "Манчестер Сити".

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16.10.2022 19:36 Відповісти
Ну ясна справа!
Вже не катять мантри про те, що в нас сама дешева електроенергія в Європі, знайшли нову.
Тепер, якщо підвищити ціни, то ***** одразу перестане стріляти по електростанціям!
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16.10.2022 18:27 Відповісти
Пішли ви на пуй, гниди зелені. Війна. Немає ніяких доходів у населення. Зробіть тоді безкоштовний мінімум на струм, на воду. на газ, на хліб, на одяг. Вводьте картки чи щось подібне. Все що більше безкоштовного мінимуму робіть комерційним. Згадайте чи прочитайте подібні методи за часів 2 світової у різних країнах. Не ставте людей на грань голодної та холодної смерті.
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16.10.2022 18:31 Відповісти
Плюсую, комерційний тариф з 1.09 6 грн., ****, 6 КАРЛ, на межі виживання вони, пітари
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16.10.2022 18:40 Відповісти
Наразі, платимо 5.5 в нашому будинку. Але була надія щодо закону того ж Зеленського що обмежувала коммерційну ціну до 1.68 на період війни. Не дочекались. Мало бути в кінці цього місяця ввійти в силу.
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16.10.2022 18:45 Відповісти
не бреши цена пока была 1.68
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17.10.2022 00:11 Відповісти
Напиши свій мейл я тобі копію платіжки скину.
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17.10.2022 17:27 Відповісти
тебя ********* как лоха - сам виноват
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21.10.2022 00:11 Відповісти
Вовк, труба, Рєва (жрать нужно меньше) и еще сотни таких персонажей подбираются по фамилии)
Криволап что бьі на лапу больше)
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16.10.2022 18:51 Відповісти
Криволап...тобі **** зарплату треба зробити 10000грн щоб ти підар куплений не ******.
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16.10.2022 18:31 Відповісти
6 500
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16.10.2022 18:33 Відповісти
які 10 000?6 600,«чистими» ще менша,а пенсіонери багато на 2 200 живуть.Або не живуть,виживають.
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16.10.2022 18:56 Відповісти
2100 грн. пенсіонери.
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16.10.2022 20:58 Відповісти
"ситуація в Європі, де ціна зросла в 3-4 рази" - а в Європі стратегічні, енергетичні компанії також належать приватним особам, які фінансують політичні сили?
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16.10.2022 18:32 Відповісти
Коли ви **** нажеретесь падлюки!!! По інштму вас тварюки і не назвеш!!!
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16.10.2022 18:32 Відповісти
тварюки
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16.10.2022 18:41 Відповісти
пока не начнем физически устранять - будут продолжать економический геноцид нации...
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16.10.2022 18:45 Відповісти
О, почався "плач Ярославни" впало споживання електроенергії--ахметка "бакшиш" недоотримує! Нехай "зелені" з асфальтних грошей поділиться!
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16.10.2022 18:34 Відповісти
Закінчиться війна ми за вас падлюки візьмемось..всі недра та корисні копалини це все народне а не декількох осіб.
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16.10.2022 18:37 Відповісти
Да будет так, возрадуйся мать Родовица!
Поднимим твои знамена!
Преклоним души даби возродить Нацию!
Да будет Так!
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16.10.2022 18:46 Відповісти
Аби не Порошенко 73% 😀😀😀,смішно вже!
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16.10.2022 20:12 Відповісти
А чому цей радник не згадує, що при "баризі" державні підприємства енергетичного сектору були прибуткові, а при "новьіх ліцах", ще до повномаштабного вторгнення" стали збитковими?
Це по-перше.
По-друге: а скільки людей втратило роботу і фізично не можуть сплачувати?
Ну і по-третє, найулюбленіше: а у скільки разів зарплати в Європі більші? Наші хочаб до допомоги по безробіттю можна прирівняти?
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16.10.2022 18:39 Відповісти
Насправді все просто,в Європі енергію можна продати в 3 рази дорожче,тому таке й кажуть.І це правильно,тільки якби ще з цього користь простим людям була...
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16.10.2022 18:44 Відповісти
киздєц
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16.10.2022 18:44 Відповісти
Він правильно каже, населення має платити 8 грн. 1 кВт, бізнес 20 грн. кВт, тоді ми вийдемо на середній європейський рівень, на даний момент ці ціни відповідають ринковим.
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16.10.2022 18:46 Відповісти
Ну і, яким чином можна працювати бізнесу з таким тарифом? Чи не працювати?
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16.10.2022 18:51 Відповісти
А він рівень середньої зарплатні у Європі не хоче встановити?
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16.10.2022 18:53 Відповісти
зарплату не устанавливают ее зарабатывают - сейчас на рынке уже не хватает многих рабочих - зарплаты упали если не поднимут народ будет ехать в европу на более выгодные места
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17.10.2022 00:14 Відповісти
Ми вийдемо.. Ми то ти і той криволапий шкутильгаючи виповзете? От це і палить тебе, радник радника, простіше - шістка на громадських засадах. Пробуйте. Мінімум зайдете назад за руськім кораблем, а то і прикладом можуть загнати
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16.10.2022 19:01 Відповісти
Леонид Данилыч ЗеКодломойский зна шо робе...це вам не Запорожская область..где Старух продавав гуманитарку в АТБ и СельПо...для збагачення Данилыча...🤣
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16.10.2022 19:00 Відповісти
111ст. ККУ підрив економічної безпеки держави від 12 до 15 років. "товарисч" радник таке лайно може пропонувати лише гебня, яке всю свою історію займалось знищенням українців. + Додати обтяжуючі наслідки= покарання в умовах військового часу.
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16.10.2022 19:02 Відповісти
Месяц назад я с братом Алексеем хотел привезти из Чехии и Голландии две Татры загруженные продуктами питания для ВСУ...на таможне потребовали документы..где мы их купили...назвали Реквизит поставщика..подписи . печати..все ОК..а нам сказал таможенник..незаконная поставка..нет подписи Зелемойским крыс Кодломойского..
Не привезу я вам ничего...
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16.10.2022 19:09 Відповісти
то краще з нашими волонтерами тримайте зв'язок...ті не вкрадуть..перевезуть ще самі..а ця влада все краде і продає потім..
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16.10.2022 19:17 Відповісти
а в Запорожье разве не волонтеры продавали гуманитарку?
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17.10.2022 00:16 Відповісти
самі збирають і самі у себе крадуть?))

крадуть ту, що держава отримує офіційно від інших країн, організацій, фондів..крадуть вагонами, автопоїздами..і не тільки у Запоріжжі..то, мабудь, показова порка була..

доречі, я не знаю нікого, хто б отримав хоть щось з гуманітарки (маю на увазі інвалідів, пенсіонерів, родин з дітьми)
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17.10.2022 09:48 Відповісти
Хто годує цього засранця?
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16.10.2022 19:12 Відповісти
А що це за кривох@й?Зкиньте його координати,засушим його на стовбі на майдані,як воблу
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16.10.2022 19:25 Відповісти
Ага. Це, тіпа, щоб корова давала більше молока, її треба частіше доїти.

Я вважаю, що під час війни такі дії мають вважатися мародерством!
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16.10.2022 19:30 Відповісти
Нажаль наші олігархи не можуть дати раду в кризовій ситуації. Чому б Україні не резглянути повернення обленерго у власність держави. Бо кормити батальон монако і російський бізнес під час війни - це занадто!
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16.10.2022 19:34 Відповісти
Этот Криволап из чьих ?
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16.10.2022 20:02 Відповісти
если повышение тарифов - то ахметка тут как тут с лапой волосатой
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17.10.2022 00:17 Відповісти
Що цікаво. У новині вище закликають громадян економити електро енергію, щоб знизити навантаження на систему. А тут криволап каже, що одна із проблем це те, що насалення та бізнес зменшили споживання!
Ви вже або труси надягайте або хрестик знімайте)))
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16.10.2022 20:07 Відповісти
Да, действительно. Давайте начнем пересмотр налоговых поступлений и введение прогрессивного налога. А также привязку зарплаты чиновников к минимальной зарплате. Т.е. максималка с премией не превышает 10 минимальных. Ну ок, 12. И это не предложение, это требование!
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16.10.2022 20:15 Відповісти
В ЄС максималка не перевищує 8 мінімалок. Але це не стосуєься приватних предприємств.
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16.10.2022 20:47 Відповісти
НезачОт ☺ пАпередников забыл упомянуть.
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16.10.2022 20:21 Відповісти
Щоб хто не говорив, а треба погодитись, що без ЗАЕС тримати ціни на нинішньому рівні довго не вийде.
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16.10.2022 20:57 Відповісти
Не треба було здавати.
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16.10.2022 21:00 Відповісти
То есть этот мудак открыто заявляет, что нужно поднять цены для населения! И это при том, что по заявлениям правителства, когда они говорят об экспорте украинской электроэнергии, ее себестоимость чуть ли не самая низкая в мире!😡😡😡
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16.10.2022 21:04 Відповісти
"советник премьер-министра Украины на общественных началах" - оху*нная должность! Пернул в эфире и отработал свое название, ушлепок!
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16.10.2022 21:07 Відповісти
Бо в Європі немає стільки генерації, як в Україні. Дебіл зелений. Економ не економ все одно обдеруть, як липку.
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17.10.2022 00:50 Відповісти
ЗЕгниды, идите на половой орган!!
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17.10.2022 03:24 Відповісти
«советник премьер-министра на общественных началах»...Іншим чином, дід Панас за тином щось пиз...нул. Деж та економика буде працювати з такими «советниками»? Ні міністр, ні прем'єр не тямлять, а от «советник» дав пораду...
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17.10.2022 09:16 Відповісти
Населення скоротило споживання на 40%. Чим менше споживатимемо тим вищими будуть тарифи. Зелений дурдом.
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01.11.2022 19:42 Відповісти
Оце фокус.
В країні йде серйозна війна, а якесь гімно зібралося тарифи підняти.
Європеї нам дають достатньо грошей.
Нема чого лізти в кишені простих людей.
Покидьки.Зараз і так ціни в магазинах піднімають двічі в тиждень.
Краще б вирішували як закінчити війну а не нажитися на людях...
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03.11.2022 03:15 Відповісти
 
 