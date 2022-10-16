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Пришло время Украине получить военную помощь, - министр Израиля Шай

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ізраїль

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.

"Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО", - заявил Шай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей сферы безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

Читайте также: С начала войны России против Украины более 60 тысяч евреев решили выехать из РФ в Израиль, - The Guardian

24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.
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Топ комментарии
+39
Діждавсь в яку сторону маятник качнеться...
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16.10.2022 19:38
+28
А все почему? Потому что после массовой передачи дронов Ираном, не последовало никакой реакции. А когда бандит видит свою безнаказанность, он только усиливает свой бандитизм.
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16.10.2022 19:41
+25
Через две недели в Израиле выборы, нынешнее правительство распадается и потому этот министр практически уже никого и ничего не представляет.
И второе, без разницы какая партия и какой блок на этих выборах победят, Нахман Шай уже вне политики, так как на внутренних праймериз он получил абсолютно непроходное место.
Так что, можно сказать, что это не мнение израильского министра и конечно же не мнение израильского правительства. Это частное мнение уже вполне обычного человека, израильского гражданина Нахмана Шая.
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16.10.2022 19:49
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Страница 2 из 2
Вам абсолютно не нужно помогать Украине. Вам достаточно кошмарить своего врага - Иран. Например, сбить его транспортный самолет с ракетами, или дронами.
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16.10.2022 21:09 Ответить
Понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з Росії до Ізраїлю після початку війни РФ проти України, пише британська газета The Guardian. За даними єврейського агентства "Сохнут", яке посилається на видання, за останні сім місяців до Ізраїлю прибуло не менше 26 тисяч росіян з єврейським корінням, а ще 35 тисяч подали заявки на репатріацію.
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16.10.2022 21:11 Ответить
Довго ж ви чекали.
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16.10.2022 21:22 Ответить
Неужто антисемитизм сильнее здравого смысла в виде получения ещё одного дополнительного, опытного в военном отношении и мотивированного союзника?
Хорошо, что Маск оказался незлопамятным разгильдяем-миллиардером, но сколько можно отталкивать потенциальную помощь?
Ехать или шашечки?
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16.10.2022 21:54 Ответить
Израиль снабжает Украину разведывательной ‎информацией об используемых Россией иранских беспилотниках, а ‎ израильская компания передает Украине ‎ спутниковые снимки разведывательного характера, ‎- сообщает "Нью-Йорк Таймс".‎

(99) Как Израиль предал Россию и втайне воюет против российской армии - YouTube
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17.10.2022 01:08 Ответить
Дивлячись що мати під словом «допомога». Може зеленка та йод?
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17.10.2022 09:03 Ответить
Таки, не прошло и полгода... А не, прошло. И то, наверное потому, что среди поставщиков в РФию "нарисовался" Иран.
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17.10.2022 10:34 Ответить
А НА ШАГ ВПЕРЕДИ МОЖНО ИДТИ !!!???
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17.10.2022 11:13 Ответить
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