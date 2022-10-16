Пришло время Украине получить военную помощь, - министр Израиля Шай

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.

"Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО", - заявил Шай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей сферы безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

Читайте также: С начала войны России против Украины более 60 тысяч евреев решили выехать из РФ в Израиль, - The Guardian

24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.