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Настав час Україні отримати військову допомогу, - міністр Ізраїлю Шай

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ізраїль

Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО", - заявив Шай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

16 жовтня видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку війни Росії проти України понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з РФ до Ізраїлю, - The Guardian

24 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Топ коментарі
+39
Діждавсь в яку сторону маятник качнеться...
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16.10.2022 19:38
+28
А все почему? Потому что после массовой передачи дронов Ираном, не последовало никакой реакции. А когда бандит видит свою безнаказанность, он только усиливает свой бандитизм.
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16.10.2022 19:41
+25
Через две недели в Израиле выборы, нынешнее правительство распадается и потому этот министр практически уже никого и ничего не представляет.
И второе, без разницы какая партия и какой блок на этих выборах победят, Нахман Шай уже вне политики, так как на внутренних праймериз он получил абсолютно непроходное место.
Так что, можно сказать, что это не мнение израильского министра и конечно же не мнение израильского правительства. Это частное мнение уже вполне обычного человека, израильского гражданина Нахмана Шая.
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16.10.2022 19:49
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Вам абсолютно не нужно помогать Украине. Вам достаточно кошмарить своего врага - Иран. Например, сбить его транспортный самолет с ракетами, или дронами.
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16.10.2022 21:09 Відповісти
Понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з Росії до Ізраїлю після початку війни РФ проти України, пише британська газета The Guardian. За даними єврейського агентства "Сохнут", яке посилається на видання, за останні сім місяців до Ізраїлю прибуло не менше 26 тисяч росіян з єврейським корінням, а ще 35 тисяч подали заявки на репатріацію.
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16.10.2022 21:11 Відповісти
Довго ж ви чекали.
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16.10.2022 21:22 Відповісти
Неужто антисемитизм сильнее здравого смысла в виде получения ещё одного дополнительного, опытного в военном отношении и мотивированного союзника?
Хорошо, что Маск оказался незлопамятным разгильдяем-миллиардером, но сколько можно отталкивать потенциальную помощь?
Ехать или шашечки?
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16.10.2022 21:54 Відповісти
Израиль снабжает Украину разведывательной ‎информацией об используемых Россией иранских беспилотниках, а ‎ израильская компания передает Украине ‎ спутниковые снимки разведывательного характера, ‎- сообщает "Нью-Йорк Таймс".‎

(99) Как Израиль предал Россию и втайне воюет против российской армии - YouTube
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17.10.2022 01:08 Відповісти
Дивлячись що мати під словом «допомога». Може зеленка та йод?
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17.10.2022 09:03 Відповісти
Таки, не прошло и полгода... А не, прошло. И то, наверное потому, что среди поставщиков в РФию "нарисовался" Иран.
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17.10.2022 10:34 Відповісти
А НА ШАГ ВПЕРЕДИ МОЖНО ИДТИ !!!???
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17.10.2022 11:13 Відповісти
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