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Папа Римский Франциск призвал молиться за украинцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

франциск

Папа Римский Франциск выразил поддержку инициативе "Миллион детей молящихся Розарий" и призвал верующих молиться за народ Украины.

Об этом сообщает Vatican News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 16 октября, Папа обратился к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане и напомнил, что 18 октября состоится инициатива "Миллион детей вознесут молитвы Розария за мир в мире".

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"Благодарю всех детей, которые будут участвовать! Объединяемся с ними и вверяем заступничеству Богородицы многострадальный украинский народ и все другие народы, которые страдают от войны и любых форм насилия и нищеты", – сказал Папа.
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Топ комментарии
+17
В одном фильме "Рембо ..." Сталлоне спросил - "оружие везешь?". "Нет", - "тогда молитвы не помогут".
Папуля, молитвы оставь себе, а вот 2 трлн$ путинских денег в банке Ватикана, на которые Украина купит оружие, закончат войну очень быстро.
Но ведь ты: $ - себе, пастве - молитвы.
Матфея 6:19-21
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16.10.2022 19:52
+10
Або йому на яйця також ФБР наступило
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16.10.2022 19:50
+9
У папы в голове происходит то же что у Маска.
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16.10.2022 19:48
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Хоч раз у його житті Бог каже його вустами!
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16.10.2022 19:47 Ответить
У папы в голове происходит то же что у Маска.
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16.10.2022 19:48 Ответить
Або йому на яйця також ФБР наступило
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16.10.2022 19:50 Ответить
В одном фильме "Рембо ..." Сталлоне спросил - "оружие везешь?". "Нет", - "тогда молитвы не помогут".
Папуля, молитвы оставь себе, а вот 2 трлн$ путинских денег в банке Ватикана, на которые Украина купит оружие, закончат войну очень быстро.
Но ведь ты: $ - себе, пастве - молитвы.
Матфея 6:19-21
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16.10.2022 19:52 Ответить
Священик РПЦ здав ФСБ парафіянина, який під час сповіді розповів про підтримку України
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16.10.2022 19:53 Ответить
Папа так же далек от реальности как Земля от Туманности Андромеди
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16.10.2022 19:54 Ответить
Волшебный пендель в действии
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16.10.2022 19:54 Ответить
не за українців а за Україну
бо українці є різні
за тих що в Монако, чи за тих хто на боці орків
молитися не треба
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16.10.2022 19:55 Ответить
віра окремо..церква окремо
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16.10.2022 19:56 Ответить
можливо колись буде і Мама Римська
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16.10.2022 19:58 Ответить
Уже була... Обманула, що вона чоловік і її обрали Папою. Після того кожного наступного кандидата на посаду Папи перевірять на спеціальному стільці на предмет наявності чоловічих статевих органів. Тепер, мабуть, потрібно ще буде перевіряти на предмет співпраці з кацапами.
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16.10.2022 23:18 Ответить
Віра у шо? Чи кого?
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16.10.2022 20:10 Ответить
Золоті слова... бо "релігія опіум для народу".
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16.10.2022 21:13 Ответить
Най за канони церки помолиться!

Пришелепкуваті вже навіть не 10 років мріють і погрожують зничтожити весь світ.

Якшо шось подібне відбудеться... першому хто серед уламків старого світу почне пи%діти про християнство - заклепають біблію в сраку!
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16.10.2022 19:57 Ответить
Папа проснулся. С добрым утром, папуля.
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16.10.2022 20:07 Ответить
Good Morning, Папа! ВИА ГРА
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16.10.2022 20:17 Ответить
З особистих спостережень,ті що моляться не йдуть на фронт і фінансово не підтримують ЗСУ.Не 100% звичайно,але переважна більшість.
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16.10.2022 20:11 Ответить
В первые недели войны в Германии тоже собирались, чтобы "молиться" за Украину. Молятся за тех, кому, как считают, бесполезно помогать - и потому не нужно.
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16.10.2022 20:20 Ответить
Du bist einen Lügner, mach deine klappe zu. Zu wie zu.
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17.10.2022 08:33 Ответить
Dass du die Wahrheit nicht magst macht sie keine Lüge.
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17.10.2022 08:57 Ответить
а ***** руське сученятко...
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17.10.2022 10:28 Ответить
Ну, добрый боженька тебя за сквернословие по головке погладит.
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17.10.2022 10:32 Ответить
Fick dich, alle russen ab nach russland und zaki zaki
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17.10.2022 10:36 Ответить
Себя, значит, узнаёшь.
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17.10.2022 10:41 Ответить
очевидно, Ваші спостереження стосуються церков московського каганату
в усіх мені відомих церквах ПЦУ ще з 2014 року стоять карнавки для пожертв на потреби ЗСУ
і, повірте, туди люди жертвують в рази більше, ніж на храм
а кожний четвертий священник ПЦУ - капелан ЗСУ
станом на 2019 рік було капеланів:
ПЦУ 600
УГКЦ 122
УПЦ МП 0
РКЦ 4
Баптисти12
П'ятидесятники 23
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16.10.2022 21:25 Ответить
Я мав на увазі фарисеїв.
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16.10.2022 21:53 Ответить
Нехай би краще бабла кацапсько-хуйловського з "Банку Ватикана" дав. А звіздіти- не мішки тягати.
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16.10.2022 20:13 Ответить
I знову,хто винен у цiй страшнiй вiйнi , нема i натяку...
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16.10.2022 20:23 Ответить
Шляпа ты римская а не папа
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16.10.2022 20:24 Ответить
есть просто верующие а есть упоротые веруны, так вот они вечно гонят брак на работе(с божьей помощью) и им ничего не докажешь, что они разгильдяи, они уверены что творят богоугодную работу, как и этот сублимированно-мимикриироваший християнин ,папаня, осуждающий других християн, но не видящий бревна в собственном, который по сребролюбию и материализму не отличает добро от зла и боится волка назвать волком. Покрыватель зла, плачущий над жертвой, не более, а в простонародье - гнида.
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16.10.2022 20:42 Ответить
Шут гороховий... промоскальський "лівак-соціаліст" в рясі, для якого мірські вподобання важливіші за Істину та заповіді Божі. Якщо ти реперезентуєш Церкву, то мусиш знати - з сатаною нема про що домовлятись і його неможна схилити до миру, а москальське ху@ло-путін це сатана, виродок, який вбиває та нищить українців лише за те, що вони українці... Франциск, ти вже, зрештою визначись на чиєму ти боці - на боці Світла - України та вільного Світу, чи на іншому боці? Якщо на іншому, то ти коаще хрест зніми і своїх 30 кривавих москальських ********* не забудь, прихопи ...
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16.10.2022 20:44 Ответить
Католики Украины не молчите - вразумите своего "..гадского папу.."! через кардиналов, фотки, посты, письма и т.п. Украину убивает Антихрист , а этот слизняк-левак ему помогает
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16.10.2022 20:48 Ответить
Молитва без фінансової та військової допомоги більше викликає сміх, а головне щоб нісенітницю не нес старий дурень
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16.10.2022 20:48 Ответить
А що за війна в Україні? Сама собою з'явилась, чи може напав хто?
Не уточнив понтифік?
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16.10.2022 20:52 Ответить
Молись за гроші пуйла у своєму банку антихрист й#баний. А ми якось і без твоїх молитв обійдемося.
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16.10.2022 21:06 Ответить
Франциск п*дарас рідкісний, мало того що бувший єзуїт, так ще закликав Україну миритись з паРашею. У тебе з цим проблеми ?
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16.10.2022 22:15 Ответить
пусть за себя помолится,миротворец хренов!
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16.10.2022 21:40 Ответить
Антихрист порузумнішав і більше не закликає Українців просити пробачення у рашистів за бунт
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16.10.2022 22:13 Ответить
я задовбався чути ці скиглення, тому просто: Пішов *****, бик!
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16.10.2022 23:18 Ответить
 
 