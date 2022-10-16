Папа Римский Франциск призвал молиться за украинцев
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Папа Римский Франциск выразил поддержку инициативе "Миллион детей молящихся Розарий" и призвал верующих молиться за народ Украины.
Об этом сообщает Vatican News, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 16 октября, Папа обратился к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане и напомнил, что 18 октября состоится инициатива "Миллион детей вознесут молитвы Розария за мир в мире".
"Благодарю всех детей, которые будут участвовать! Объединяемся с ними и вверяем заступничеству Богородицы многострадальный украинский народ и все другие народы, которые страдают от войны и любых форм насилия и нищеты", – сказал Папа.
Топ комментарии
+17 Vladyslav Novikov
показать весь комментарий16.10.2022 19:52
+10 Mykola Trofimenko a12d9878
показать весь комментарий16.10.2022 19:50
+9 Саша Пончик
показать весь комментарий16.10.2022 19:48
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Папуля, молитвы оставь себе, а вот 2 трлн$ путинских денег в банке Ватикана, на которые Украина купит оружие, закончат войну очень быстро.
Но ведь ты: $ - себе, пастве - молитвы.
Матфея 6:19-21
бо українці є різні
за тих що в Монако, чи за тих хто на боці орків
молитися не треба
Пришелепкуваті вже навіть не 10 років мріють і погрожують зничтожити весь світ.
Якшо шось подібне відбудеться... першому хто серед уламків старого світу почне пи%діти про християнство - заклепають біблію в сраку!
в усіх мені відомих церквах ПЦУ ще з 2014 року стоять карнавки для пожертв на потреби ЗСУ
і, повірте, туди люди жертвують в рази більше, ніж на храм
а кожний четвертий священник ПЦУ - капелан ЗСУ
станом на 2019 рік було капеланів:
ПЦУ 600
УГКЦ 122
УПЦ МП 0
РКЦ 4
Баптисти12
П'ятидесятники 23
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