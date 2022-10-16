Папа Римський Франциск закликав молитися за українців
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Папа Римський Франциск висловив підтримку ініціативі "Мільйон дітей моляться Розарій" і закликав вірян молитися за народ України.
Про це повідомляє Vatican News, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю, 16 жовтня, Папа звернувся до тисяч прочан на площі Святого Петра у Ватикані й нагадав, що 18 жовтня відбудеться ініціатива "Мільйон дітей моляться Розарій за мир у світі".
"Дякую всім дітям, які братимуть участь! Єднаймося з ними та ввіряймо заступництву Богородиці багатостраждальний український народ і всі інші народи, які страждають від війни та будь-яких форм насильства та злиднів", – сказав Папа.
Топ коментарі
+17 Vladyslav Novikov
показати весь коментар16.10.2022 19:52
+10 Mykola Trofimenko a12d9878
показати весь коментар16.10.2022 19:50
+9 Саша Пончик
показати весь коментар16.10.2022 19:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Папуля, молитвы оставь себе, а вот 2 трлн$ путинских денег в банке Ватикана, на которые Украина купит оружие, закончат войну очень быстро.
Но ведь ты: $ - себе, пастве - молитвы.
Матфея 6:19-21
бо українці є різні
за тих що в Монако, чи за тих хто на боці орків
молитися не треба
Пришелепкуваті вже навіть не 10 років мріють і погрожують зничтожити весь світ.
Якшо шось подібне відбудеться... першому хто серед уламків старого світу почне пи%діти про християнство - заклепають біблію в сраку!
в усіх мені відомих церквах ПЦУ ще з 2014 року стоять карнавки для пожертв на потреби ЗСУ
і, повірте, туди люди жертвують в рази більше, ніж на храм
а кожний четвертий священник ПЦУ - капелан ЗСУ
станом на 2019 рік було капеланів:
ПЦУ 600
УГКЦ 122
УПЦ МП 0
РКЦ 4
Баптисти12
П'ятидесятники 23
Не уточнив понтифік?