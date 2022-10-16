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Папа Римський Франциск закликав молитися за українців

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франциск

Папа Римський Франциск висловив підтримку ініціативі "Мільйон дітей моляться Розарій" і закликав вірян молитися за народ України.

Про це повідомляє Vatican News, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю, 16 жовтня, Папа звернувся до тисяч прочан на площі Святого Петра у Ватикані й нагадав, що 18 жовтня відбудеться ініціатива "Мільйон дітей моляться Розарій за мир у світі".

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"Дякую всім дітям, які братимуть участь! Єднаймося з ними та ввіряймо заступництву Богородиці багатостраждальний український народ і всі інші народи, які страждають від війни та будь-яких форм насильства та злиднів", – сказав Папа.
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Топ коментарі
+17
В одном фильме "Рембо ..." Сталлоне спросил - "оружие везешь?". "Нет", - "тогда молитвы не помогут".
Папуля, молитвы оставь себе, а вот 2 трлн$ путинских денег в банке Ватикана, на которые Украина купит оружие, закончат войну очень быстро.
Но ведь ты: $ - себе, пастве - молитвы.
Матфея 6:19-21
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16.10.2022 19:52
+10
Або йому на яйця також ФБР наступило
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16.10.2022 19:50
+9
У папы в голове происходит то же что у Маска.
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16.10.2022 19:48
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Хоч раз у його житті Бог каже його вустами!
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16.10.2022 19:47 Відповісти
У папы в голове происходит то же что у Маска.
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16.10.2022 19:48 Відповісти
Або йому на яйця також ФБР наступило
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16.10.2022 19:50 Відповісти
В одном фильме "Рембо ..." Сталлоне спросил - "оружие везешь?". "Нет", - "тогда молитвы не помогут".
Папуля, молитвы оставь себе, а вот 2 трлн$ путинских денег в банке Ватикана, на которые Украина купит оружие, закончат войну очень быстро.
Но ведь ты: $ - себе, пастве - молитвы.
Матфея 6:19-21
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16.10.2022 19:52 Відповісти
Священик РПЦ здав ФСБ парафіянина, який під час сповіді розповів про підтримку України
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16.10.2022 19:53 Відповісти
Папа так же далек от реальности как Земля от Туманности Андромеди
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16.10.2022 19:54 Відповісти
Волшебный пендель в действии
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16.10.2022 19:54 Відповісти
не за українців а за Україну
бо українці є різні
за тих що в Монако, чи за тих хто на боці орків
молитися не треба
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16.10.2022 19:55 Відповісти
віра окремо..церква окремо
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16.10.2022 19:56 Відповісти
можливо колись буде і Мама Римська
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16.10.2022 19:58 Відповісти
Уже була... Обманула, що вона чоловік і її обрали Папою. Після того кожного наступного кандидата на посаду Папи перевірять на спеціальному стільці на предмет наявності чоловічих статевих органів. Тепер, мабуть, потрібно ще буде перевіряти на предмет співпраці з кацапами.
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16.10.2022 23:18 Відповісти
Віра у шо? Чи кого?
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16.10.2022 20:10 Відповісти
Золоті слова... бо "релігія опіум для народу".
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16.10.2022 21:13 Відповісти
Най за канони церки помолиться!

Пришелепкуваті вже навіть не 10 років мріють і погрожують зничтожити весь світ.

Якшо шось подібне відбудеться... першому хто серед уламків старого світу почне пи%діти про християнство - заклепають біблію в сраку!
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16.10.2022 19:57 Відповісти
Папа проснулся. С добрым утром, папуля.
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16.10.2022 20:07 Відповісти
Good Morning, Папа! ВИА ГРА
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16.10.2022 20:17 Відповісти
З особистих спостережень,ті що моляться не йдуть на фронт і фінансово не підтримують ЗСУ.Не 100% звичайно,але переважна більшість.
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16.10.2022 20:11 Відповісти
В первые недели войны в Германии тоже собирались, чтобы "молиться" за Украину. Молятся за тех, кому, как считают, бесполезно помогать - и потому не нужно.
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16.10.2022 20:20 Відповісти
Du bist einen Lügner, mach deine klappe zu. Zu wie zu.
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17.10.2022 08:33 Відповісти
Dass du die Wahrheit nicht magst macht sie keine Lüge.
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17.10.2022 08:57 Відповісти
а ***** руське сученятко...
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17.10.2022 10:28 Відповісти
Ну, добрый боженька тебя за сквернословие по головке погладит.
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17.10.2022 10:32 Відповісти
Fick dich, alle russen ab nach russland und zaki zaki
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17.10.2022 10:36 Відповісти
Себя, значит, узнаёшь.
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17.10.2022 10:41 Відповісти
очевидно, Ваші спостереження стосуються церков московського каганату
в усіх мені відомих церквах ПЦУ ще з 2014 року стоять карнавки для пожертв на потреби ЗСУ
і, повірте, туди люди жертвують в рази більше, ніж на храм
а кожний четвертий священник ПЦУ - капелан ЗСУ
станом на 2019 рік було капеланів:
ПЦУ 600
УГКЦ 122
УПЦ МП 0
РКЦ 4
Баптисти12
П'ятидесятники 23
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16.10.2022 21:25 Відповісти
Я мав на увазі фарисеїв.
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16.10.2022 21:53 Відповісти
Нехай би краще бабла кацапсько-хуйловського з "Банку Ватикана" дав. А звіздіти- не мішки тягати.
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16.10.2022 20:13 Відповісти
I знову,хто винен у цiй страшнiй вiйнi , нема i натяку...
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16.10.2022 20:23 Відповісти
Шляпа ты римская а не папа
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16.10.2022 20:24 Відповісти
есть просто верующие а есть упоротые веруны, так вот они вечно гонят брак на работе(с божьей помощью) и им ничего не докажешь, что они разгильдяи, они уверены что творят богоугодную работу, как и этот сублимированно-мимикриироваший християнин ,папаня, осуждающий других християн, но не видящий бревна в собственном, который по сребролюбию и материализму не отличает добро от зла и боится волка назвать волком. Покрыватель зла, плачущий над жертвой, не более, а в простонародье - гнида.
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16.10.2022 20:42 Відповісти
Шут гороховий... промоскальський "лівак-соціаліст" в рясі, для якого мірські вподобання важливіші за Істину та заповіді Божі. Якщо ти реперезентуєш Церкву, то мусиш знати - з сатаною нема про що домовлятись і його неможна схилити до миру, а москальське ху@ло-путін це сатана, виродок, який вбиває та нищить українців лише за те, що вони українці... Франциск, ти вже, зрештою визначись на чиєму ти боці - на боці Світла - України та вільного Світу, чи на іншому боці? Якщо на іншому, то ти коаще хрест зніми і своїх 30 кривавих москальських ********* не забудь, прихопи ...
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16.10.2022 20:44 Відповісти
Католики Украины не молчите - вразумите своего "..гадского папу.."! через кардиналов, фотки, посты, письма и т.п. Украину убивает Антихрист , а этот слизняк-левак ему помогает
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16.10.2022 20:48 Відповісти
Молитва без фінансової та військової допомоги більше викликає сміх, а головне щоб нісенітницю не нес старий дурень
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16.10.2022 20:48 Відповісти
А що за війна в Україні? Сама собою з'явилась, чи може напав хто?
Не уточнив понтифік?
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16.10.2022 20:52 Відповісти
Молись за гроші пуйла у своєму банку антихрист й#баний. А ми якось і без твоїх молитв обійдемося.
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16.10.2022 21:06 Відповісти
Франциск п*дарас рідкісний, мало того що бувший єзуїт, так ще закликав Україну миритись з паРашею. У тебе з цим проблеми ?
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16.10.2022 22:15 Відповісти
пусть за себя помолится,миротворец хренов!
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16.10.2022 21:40 Відповісти
Антихрист порузумнішав і більше не закликає Українців просити пробачення у рашистів за бунт
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16.10.2022 22:13 Відповісти
я задовбався чути ці скиглення, тому просто: Пішов *****, бик!
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16.10.2022 23:18 Відповісти
 
 