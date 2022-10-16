Папа Римський Франциск закликав молитися за українців

Папа Римський Франциск висловив підтримку ініціативі "Мільйон дітей моляться Розарій" і закликав вірян молитися за народ України.

Про це повідомляє Vatican News, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю, 16 жовтня, Папа звернувся до тисяч прочан на площі Святого Петра у Ватикані й нагадав, що 18 жовтня відбудеться ініціатива "Мільйон дітей моляться Розарій за мир у світі".

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"Дякую всім дітям, які братимуть участь! Єднаймося з ними та ввіряймо заступництву Богородиці багатостраждальний український народ і всі інші народи, які страждають від війни та будь-яких форм насильства та злиднів", – сказав Папа.