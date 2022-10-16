Папа Римський: Ядерну зброю треба знищити. Володіти нею - аморально

Папа римський Франциск вважає існування ядерної зброї аморальним та закликав знищити її.

Про це йдеться у новій книзі Франциска "Прошу вас в ім’я Бога. Десять молитов про майбутнє надії", уривок з якої опублікували італійські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Франциск пише, що світ опинився на порозі Третьої світової війни й повинен зробити кроки до роззброєння, щоб не допустити самознищення.

"Я бачу суперечність серед тих, хто заявляє про своє християнське коріння, але потім розпалює воєнні конфлікти як спосіб вирішення власних інтересів. Ні! Хороший політик завжди повинен прагнути до миру; добрий християнин повинен завжди обирати шлях діалогу", - заявив Папа Римський.

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Він вважає, що глобальні витрати на озброєння є "одним із найсерйозніших моральних скандалів сучасності", і тому просить світових лідерів "взяти рішуче зобов'язання припинити торгівлю зброєю, яка спричиняє так багато невинних жертв".

Окрему увагу Франциск в опублікованому уривку присвятив ядерній зброї, яку вважає дамокловим мечем, що тисне на людство.

"Мати ядерну та атомну зброю аморально. Неприйнятно та немислимо, що на створення такого виду зброї витрачаються ресурси у той час, коли насувається серйозна продовольча та кліматична криза", - пише Папа Римський.

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Він заявив, що існування ядерної зброї ставить під загрозу існування всієї планети.

"Тому будь-яке прохання від імені Бога приборкати божевілля війни також передбачає благання знищити цю зброю", - заявив Франциск.