Папа Римський: Ядерну зброю треба знищити. Володіти нею - аморально
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Папа римський Франциск вважає існування ядерної зброї аморальним та закликав знищити її.
Про це йдеться у новій книзі Франциска "Прошу вас в ім’я Бога. Десять молитов про майбутнє надії", уривок з якої опублікували італійські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Франциск пише, що світ опинився на порозі Третьої світової війни й повинен зробити кроки до роззброєння, щоб не допустити самознищення.
"Я бачу суперечність серед тих, хто заявляє про своє християнське коріння, але потім розпалює воєнні конфлікти як спосіб вирішення власних інтересів. Ні! Хороший політик завжди повинен прагнути до миру; добрий християнин повинен завжди обирати шлях діалогу", - заявив Папа Римський.
Він вважає, що глобальні витрати на озброєння є "одним із найсерйозніших моральних скандалів сучасності", і тому просить світових лідерів "взяти рішуче зобов'язання припинити торгівлю зброєю, яка спричиняє так багато невинних жертв".
Окрему увагу Франциск в опублікованому уривку присвятив ядерній зброї, яку вважає дамокловим мечем, що тисне на людство.
"Мати ядерну та атомну зброю аморально. Неприйнятно та немислимо, що на створення такого виду зброї витрачаються ресурси у той час, коли насувається серйозна продовольча та кліматична криза", - пише Папа Римський.
Він заявив, що існування ядерної зброї ставить під загрозу існування всієї планети.
"Тому будь-яке прохання від імені Бога приборкати божевілля війни також передбачає благання знищити цю зброю", - заявив Франциск.
Будь ласка, зачекайте...
этот папа все больше обнаруживает крайнюю степень инфантилизма граничащую с идиотией
тому навряд здихаюча недоімперія колись погодиться на її знищення..... вона краще знищить світ...
Бо якщо не маєш механізму, як це зробити, а лише дурні лозунги, то краше не ганьбись більше, ніж вже зганьбився!
Це ж треба робити такі ідіотські заклики, а ідіотські вони тому що 100% залишаться ті що не знищать, чи найдеться той хто просто потім ще раз виготовить.
Ми вже знищили свою і тепер як страждаємо. Всіх хто робить заклики до пацифізму треба превентивно знищувати щоб потім не страждати.
Пистолет в данном случае - ядерное оружие. Потому цивилизованным странам НАТО наоборот, надо обзавестись ядерным оружием. А дикарей разоружить.
Ну и основной вопрос - а кто разоружит разоружателей ?
Но, призыв Папы он сродни призыву скорейшего возвращения Христа на Землю. Ведь ядерное оружие более чем на 75 лет освободило нас от мировых войн. А вообще тревожно всё это. Когда говорят о разоружении, да еще о таком - значит затевается что-то глобальное. То же самое примерно было 35 лет назад...
А от ті, хто будуть слухати
Великого БратаМудрого Папу/ Партію - ті будуть отримувати баланду трохи жирнішу, та місце подалі від "параші". А бомба - вона буде тільки в Партіі - щоби ніхто з цього "раю" не посмів смикнутися. До чого це веде - до виродження, деградаціі, стагнаціі та розпаду. Проходили вже, ага.
От і зараз. вся ця сволота "лівих прогресистів" кудахче - "здайтеся росіі (та хай вона вас вже знищить кінець-кінцем!)" - бо ви з вашим вольнолюбством в "Новому Світі" нам "не потрібні"!
Мусульмани, що між собою ворогують. Юдеї, яких значно більше ніж хтось вважає. Бо вони і в китаї є. І це ще так звані народи книги - біблію поважають.
А є індійці з різними часто чудернацькими віруваннями. Буддисти, китайці із чудернацьким сплавом конфуціанства та маоїзму. Мормонів та інших ізбраних я навіть вже й не буду згадувати.
Тож допустимо, що християни позбудяться ядерної зброї. А інші перераховані остануться володіти смертоносною зброєю. Що далі? папа - що далі?
Навколо папи вочевидь зібралися люди, які бажають аби його авторитет впав нижче плінтусу.
Відповідно, ціллю війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
Я вообще против понятия гуманная война.
Что за бред.
Между прочим из истории
Хиросима и нагасаки.
И один город в Германии который бомбили союзники, в эквиваленте, на тот город, подсчитали было скинут, как бы несколько ядерных бомб и людей там погибло на порядок больше, чем в Японии.
Вы видите разницу?
Я нет
он повторяет ошибки «демократов»,
что надо уничтожить оружие и не будет убийств.
Не Оружие убивает Человека.
Человека убивает Человек.