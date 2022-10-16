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Новини За кордоном
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Папа Римський (255) ядерна зброя (928) Франциск (147)

Папа Римський: Ядерну зброю треба знищити. Володіти нею - аморально

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

папа,римський

Папа римський Франциск вважає існування ядерної зброї аморальним та закликав знищити її.

Про це йдеться у новій книзі Франциска "Прошу вас в ім’я Бога. Десять молитов про майбутнє надії", уривок з якої опублікували італійські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Франциск пише, що світ опинився на порозі Третьої світової війни й повинен зробити кроки до роззброєння, щоб не допустити самознищення.

"Я бачу суперечність серед тих, хто заявляє про своє християнське коріння, але потім розпалює воєнні конфлікти як спосіб вирішення власних інтересів. Ні! Хороший політик завжди повинен прагнути до миру; добрий християнин повинен завжди обирати шлях діалогу", - заявив Папа Римський.

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Він вважає, що глобальні витрати на озброєння є "одним із найсерйозніших моральних скандалів сучасності", і тому просить світових лідерів "взяти рішуче зобов'язання припинити торгівлю зброєю, яка спричиняє так багато невинних жертв".

Окрему увагу Франциск в опублікованому уривку присвятив ядерній зброї, яку вважає дамокловим мечем, що тисне на людство.

"Мати ядерну та атомну зброю аморально. Неприйнятно та немислимо, що на створення такого виду зброї витрачаються ресурси у той час, коли насувається серйозна продовольча та кліматична криза", - пише Папа Римський.

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Він заявив, що існування ядерної зброї ставить під загрозу існування всієї планети.

"Тому будь-яке прохання від імені Бога приборкати божевілля війни також передбачає благання знищити цю зброю", - заявив Франциск.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Погоджуюся з Папашою, ядерну зброю треба знищити шляхом підриву на території кацапської *********.
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16.10.2022 10:43
+16
А я вважаю існування РФ аморальним та закликаю знищити її.
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16.10.2022 10:46
+10
ПітуШарій виложив фото де Таджикі поімєлі русню
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16.10.2022 10:49
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так а что кацапня будет делать? у них же больше ничего нет. да и то, что есть в неизвестно каком состоянии.
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16.10.2022 10:42 Відповісти
Погоджуюся з Папашою, ядерну зброю треба знищити шляхом підриву на території кацапської *********.
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16.10.2022 10:43 Відповісти
Іди наху@ кацап смердючий.
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16.10.2022 11:51 Відповісти
лол. кто проконтролирует? от химического оружия уже отказались, а тундропитеки используют.
этот папа все больше обнаруживает крайнюю степень инфантилизма граничащую с идиотией
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16.10.2022 10:46 Відповісти
А я вважаю існування РФ аморальним та закликаю знищити її.
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16.10.2022 10:46 Відповісти
....а для цього треба оголосити русню такими ж жертвами війни,як і українців? я вірно розумію логіку і дії святого Папашки з Риму?
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16.10.2022 10:46 Відповісти
так, дійсно, володіти аморально! але як переконливо !!!
тому навряд здихаюча недоімперія колись погодиться на її знищення..... вона краще знищить світ...
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16.10.2022 10:47 Відповісти
Назви свою книжку «Демагогія і популізм».
Бо якщо не маєш механізму, як це зробити, а лише дурні лозунги, то краше не ганьбись більше, ніж вже зганьбився!
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16.10.2022 10:47 Відповісти
Очузался *********?
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16.10.2022 10:48 Відповісти
аморально визнавати ху@лостан жертвою війни, папа ху@ла.
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16.10.2022 10:48 Відповісти
Кінець світу близький як ніколи. Війна не закінчиться в Україні, вона обов'язково вийде за її межі. Папа Римський говорить те, що йому дають на папері. Третя світова війна вже розпочата, і триває 8 місяців. Так чи інакше, участь у війні приймають навіть ті, хто тримає нейтралитет. Другими словами це бездіяльність, яка провокує ворога на ще жорстокіші вчинки. Індія, Китай, Африка, країни латинської америки, Швейцарія, це пасивні учасники кривавої війни. Що вже казати про наших союзників, зброя яких нищить безжально ворога.
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16.10.2022 10:49 Відповісти
ПітуШарій виложив фото де Таджикі поімєлі русню
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16.10.2022 10:49 Відповісти
Красівоє, але мало
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16.10.2022 10:52 Відповісти
Дев'ять снєгєрєтят.
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16.10.2022 11:37 Відповісти
Отут я з ним згідний на 1000%.
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16.10.2022 10:53 Відповісти
Это все понятно, он за все хорошее, против всего плохого.... А не пробовал Папа сначала среди "своих" найти общий язык? Ну договорится где то посредине ради мира? Ну к примеру на одного общего Бога для всех?)
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16.10.2022 10:53 Відповісти
Ватиканський гундяй пуйла, яке ти маєш право звертатись від "імені Бога" ? Іди перераховуй кроваві гроші пуйла у своєму банку антихрист й#баний.
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16.10.2022 10:56 Відповісти
Я католик, але цей Папа зашкварився. Несіть другого.
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16.10.2022 10:58 Відповісти
аморально брать деньги за крещение ребенка, а так... оружие -все и все- оружие
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16.10.2022 11:00 Відповісти
Павло Васильович Такое уже есть , токо папа туда не вхож . На самом деле Бог и так один на всех , (философское определение Бога , тот , кто был есть и будет , одновременно. И тот кто может все . Человек не способен это понять , может понять только проявления Бога , свойства . По этой причине , у Бога нет матери . )
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16.10.2022 11:03 Відповісти
А шо, Кирило-гундяй ще не відсторонений Папою від святої церкви за заклики до вбивств українців?
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16.10.2022 11:03 Відповісти
ще в 1054 році відсторонений.
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16.10.2022 11:35 Відповісти
А когда это беззубое педофило ездило в КУЙлостан, кремлядьському КУЙлу говорило об этом??? Или только лабутены ему облизывало???
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16.10.2022 11:04 Відповісти
Ахаха. Пропоную знищити Папу Римського.

Це ж треба робити такі ідіотські заклики, а ідіотські вони тому що 100% залишаться ті що не знищать, чи найдеться той хто просто потім ще раз виготовить.

Ми вже знищили свою і тепер як страждаємо. Всіх хто робить заклики до пацифізму треба превентивно знищувати щоб потім не страждати.
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16.10.2022 11:06 Відповісти
Щось папі забагато останнім часом.
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16.10.2022 11:12 Відповісти
Когда к тебе движется гопник с пистолетом, но знает, что у тебя самого пистолет - он скорее пройдёт мимо и найдёт безоружного, чтобы напасть.

Пистолет в данном случае - ядерное оружие. Потому цивилизованным странам НАТО наоборот, надо обзавестись ядерным оружием. А дикарей разоружить.
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16.10.2022 11:23 Відповісти
Он скорее стрельнет первым тебе в спину.

Ну и основной вопрос - а кто разоружит разоружателей ?
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16.10.2022 12:20 Відповісти
Неавторитет він нікому.Тому пусті слова.
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16.10.2022 11:23 Відповісти
Наверное, мало кто это почувствовал и уловил...
Но, призыв Папы он сродни призыву скорейшего возвращения Христа на Землю. Ведь ядерное оружие более чем на 75 лет освободило нас от мировых войн. А вообще тревожно всё это. Когда говорят о разоружении, да еще о таком - значит затевается что-то глобальное. То же самое примерно было 35 лет назад...
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16.10.2022 11:26 Відповісти
ты иди с лукашенком разберись для начала, разглагольщик ты наш. С территории ********* Украину обстреливают ракетами , а оно сидит и трындит на этом сайте
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16.10.2022 11:37 Відповісти
Не будь дебилом. Я прямо сейчас могу тебе ответить хоть с территории Белоруссии, хоть с территории Австралии. Сходи по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN и не позорься.
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16.10.2022 12:22 Відповісти
продовольчу кризу створюють штучно, а "кліматичну" надумали - бо ж психопатам "лівакам" треба безмежноі, глобальноі влади. А як ти загониш людей в умовний "барак" та переконаэш "затягнути пасок" ("зменшити споживання")? - "природка опасностэ!", ко-ко-ко, "звикайте сидіти недогрітими та недоіденими", "ви нічого не матимете й будете щасливі", бла-бла-бла
А от ті, хто будуть слухати Великого Брата Мудрого Папу/ Партію - ті будуть отримувати баланду трохи жирнішу, та місце подалі від "параші". А бомба - вона буде тільки в Партіі - щоби ніхто з цього "раю" не посмів смикнутися. До чого це веде - до виродження, деградаціі, стагнаціі та розпаду. Проходили вже, ага.
От і зараз. вся ця сволота "лівих прогресистів" кудахче - "здайтеся росіі (та хай вона вас вже знищить кінець-кінцем!)" - бо ви з вашим вольнолюбством в "Новому Світі" нам "не потрібні"!
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16.10.2022 11:30 Відповісти
Вякнул святейший ватиканский ******** и ушел в другую комнату на обед помня о малосольных огурцах
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16.10.2022 11:41 Відповісти
Ну то хай зателефонує шефу, щоб той знищив, можна разом з рашкою...
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16.10.2022 11:41 Відповісти
Расскажи это Ыну.
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16.10.2022 11:41 Відповісти
А Папа знає, що на Московії налічується найбільше в Світі ЯЗ ?
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16.10.2022 11:47 Відповісти
папа не дружить з логікою. Коли закликає світ чинити по християнськи. Адже світ в більшості своїй - не християнський.
Мусульмани, що між собою ворогують. Юдеї, яких значно більше ніж хтось вважає. Бо вони і в китаї є. І це ще так звані народи книги - біблію поважають.
А є індійці з різними часто чудернацькими віруваннями. Буддисти, китайці із чудернацьким сплавом конфуціанства та маоїзму. Мормонів та інших ізбраних я навіть вже й не буду згадувати.
Тож допустимо, що християни позбудяться ядерної зброї. А інші перераховані остануться володіти смертоносною зброєю. Що далі? папа - що далі?
Навколо папи вочевидь зібралися люди, які бажають аби його авторитет впав нижче плінтусу.
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16.10.2022 11:48 Відповісти
Ну, притомні ядерні держави могли б це зробити, але за умов існування безлічі аморальних держав, простіше усім стати аморальними. Як і самій католицькій церкві, в якій аморальність також присутня
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16.10.2022 11:54 Відповісти
Папа забыл ч о больше всего любей погибло от религий, а не от ядерного оружия. Пожалу надо начать с них.
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16.10.2022 12:03 Відповісти
О, знову Гундяєв Римський щось бельмоче... Мабуть отримав новий сценарій зі своїми репліками.
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16.10.2022 12:07 Відповісти
ти диви хто заговорив
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16.10.2022 12:08 Відповісти
в нього хрест лазерний Джедая
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16.10.2022 12:11 Відповісти
На фоні таких розумних, глибоко філософських висловлювань цього папи відчуваю себе цілковитим дурнем просто. Скажіть тільки, який вумний чувак!
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16.10.2022 12:13 Відповісти
Ху*ло розвалить росію, франциск почав розвал католицизму!
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16.10.2022 12:27 Відповісти
Україна - перша й нажаль єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї, третьої за своєю потужністю.
Відповідно, ціллю війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
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16.10.2022 12:28 Відповісти
Да насрать.
Я вообще против понятия гуманная война.
Что за бред.
Между прочим из истории

Хиросима и нагасаки.

И один город в Германии который бомбили союзники, в эквиваленте, на тот город, подсчитали было скинут, как бы несколько ядерных бомб и людей там погибло на порядок больше, чем в Японии.

Вы видите разницу?
Я нет
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16.10.2022 13:52 Відповісти
Этот папа полный дурак-
он повторяет ошибки «демократов»,
что надо уничтожить оружие и не будет убийств.

Не Оружие убивает Человека.

Человека убивает Человек.
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16.10.2022 14:39 Відповісти
 
 