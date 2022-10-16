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В Беларуси сотрудникам МЧС выделили оружие и проверяют укрытия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

синявський

В Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, чтобы "защищать отечество" в случае боевых действий, также в стране тренируются проводить эвакуацию населения и рассказывают об укрытиях.

Об этом рассказал глава МЧС Беларуси Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Синявского, часть сотрудников МЧС может быть вооружена, чтобы в случае конфликта или военных действий "защищать отечество" наравне с армией. Соответствующее поручение  Александр Лукашенко было выполнено, вооружение получено в Минобороны, отметил глава МЧС.

"Сегодня все то вооружение, которое было запланировано, получено в Министерстве обороны и размещено в наших комнатах для хранения оружия… Произведен расчет, обучение личного состава… В случае необходимости принимать активное участие в тех или иных вопросах, связанных с защитой своего отечества, эти расчеты доведены до Министерства внутренних дел и до начальников УВД на региональном уровне, а также до Вооруженных сил – в случае необходимости, также будут формироваться расчеты для участия в соответствующих действиях", - заявил Синявский.

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Синявский также сообщил, что в Беларуси имеется более 5000 различных закрытых сооружений, которые можно использовать для укрытия населения в случае ракетных ударов.

"Руководство нашей страны... принимает все меры, чтобы этого [военного конфликта на территории Беларуси] не произошло. Но мы понимаем, что, к сожалению, мир такой, что может быть ситуация, при которой придется действовать оперативно. В частности, в пределах гражданской обороны", - сказал он.

В частности, по словам главы МЧС, проводится проверка оповещения населения о возможных угрозах.

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"Более 5000 различных закрытых сооружений в стране есть, которые можно использовать для укрытия населения в случае, в том числе, ракетных ударов. В этой связи мы сделаем оперативное оповещение и будем оповещать людей, где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежища для того, чтобы быть защищенным от этих вещей. Это первая история. И вторая история – эвакуация в случае уже непосредственно возникшей чрезвычайной ситуации. Тренируем наши силы, средства, чтобы оперативно можно было организовать при необходимости эту эвакуацию", - отметил Синявский.
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Топ комментарии
+27
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16.10.2022 21:44
+17
суки. пусть белорашку накроет бомбами и ракетами в 100 раз сильнее чем с их **** территории прилетело.
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16.10.2022 21:42
+13
Ненормальным нет покоя Вы ублюдки еще ответите за пособничеству свинособакам
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16.10.2022 21:50
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Кущ картоплі нехай служить їм укриттям!
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16.10.2022 21:40 Ответить
Блиндажи с мешков картошки.
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16.10.2022 21:47 Ответить
Ненормальным нет покоя Вы ублюдки еще ответите за пособничеству свинособакам
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16.10.2022 21:50 Ответить
А 73% ЗеБенят не должны ответить за разминированные проходы и сдачу своих территорий(вместе с украинцами) в оккупацию.....а 73% за сдачу в плен своих патриотов рашистской нечисти ответить не должны??? Вот где собака зарыта.....
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16.10.2022 23:23 Ответить
А сколько в Белоруссии сотрудников МЧС, 30 - 50 тысяч? Их вполне хватит чтобы свергнуть власть диктатора..
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16.10.2022 22:39 Ответить
беларусы все( и ватники и патриоты) просто не пуганные идиоты если не понимают что им разрушат до хрена чего - и не только военных обьектов если рыпнутся
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17.10.2022 05:30 Ответить
А цианіду їм не виділили, на всяк випадок?
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16.10.2022 21:41 Ответить
МНС лише одна контора, що не буде стріляти в народ бсср.
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17.10.2022 08:25 Ответить
Просто там МНСники насколько суровые, шо им даже оружие выдают
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16.10.2022 21:41 Ответить
Оружие выдали в гуманных целях- для добивания своих раненых, чтобы не мучались, т.к. в процесссе импортозамещения лекарства заместили пшыком
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16.10.2022 21:52 Ответить
Именно пшыком, патаму шта ПШЕКИ уже того...СТЕНА
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16.10.2022 21:56 Ответить
Вони викинули масу власних ліків на лікування російських "недобитків", що поступали в березні-квітні з-під Києва та Чернігова Навіть залізли у державний банк крові Рідний брат дружини мого товариша - лікар з Гомельщини , написав, що змушували обмежить обслуговування власного населення - бо треба поранених росіян лікувать! А Росія нічим це не компенсувала і БРСР зараз по медикаментах "в жопі" - незалежно від того, що у них нема війни!
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17.10.2022 05:46 Ответить
суки. пусть белорашку накроет бомбами и ракетами в 100 раз сильнее чем с их **** территории прилетело.
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16.10.2022 21:42 Ответить
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16.10.2022 21:44 Ответить
Вторгнення рашистів зі сторони рб неминуче і лише питання в часі, який потрібно буде ворогу для створення ударного угрупування.
Наразі лукашенко де-юре вже не контролює власні збройні сили, оскільки вони перейшли під командування рашистських генералів.
Так, як відмітив воєнний експерт Михайло Самусь: "Ті дії, які відбувались чи спричинялись керівництвом білорусі, вони демонструють те, що йде підготовка режиму лукашенка або до прямої участі у війні з Україною, або участі в рамках спільного угрупування.
У всякому випадку була активована, і це офіційно лукашенко вже заявляв (я сподіваюсь, що цьому можна вірити, цій заяві), що було активоване регіональне угрупування військ союзної держави республіки бєларусь і російської федерації, яке було створене в принципі ще у 1999 році, коли створювалась союзна держава, і вона якраз призначалась для того, щоб виконувати якість спільні операції, саме військові операції. І в це регіональне угрупування військ входять у повному складі збройні сили республіки бєларусь та західний воєнний округ чи інші об'єднання, з'єднання, частини російських збройних сил.
Тобто, тут можна зробити висновок, що процес підготовки до участі білорусі у війні йде, і що саме головне, щоб було зрозуміло: російське командування тепер керує збройними силами республіки бєларусь, фактично, тому що по всіх нормативно-правових документах регіональна група військ підпорядковується, або управління цією групою здійснюється командуючим групи військ. Природньо, що командуючим буде російський генерал. Скоріш за все цим командуючим стане генерал Суровикін, який зараз призначений командувачем всіма силами російськими, які проводять операцію в Україні."...
Більше за веб-посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=IiZIWjXSVNg
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16.10.2022 22:10 Ответить
хрень собачая - зассцут они
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17.10.2022 05:31 Ответить
Пусть ещё выдадут по калашу дворникам и дояркам. Всякая муйня может произойти. Вдруг поляки и литовцы с запада нападут.
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16.10.2022 21:45 Ответить
Нормально, пусть там всем выдадут оружие, тогда народ сам там быстро свергнет этого узурпатора..
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16.10.2022 22:41 Ответить
от они там обсыкаются............
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16.10.2022 21:47 Ответить
Для укриття картоплі найкраще підходить агороволокно щільністю 30 грам на метр квадратний. Дане агроволокно досить легке і не принесе шкоди молодим паросткам, а при настанні заморозків прекрасно захистить рослину.
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16.10.2022 21:49 Ответить
Аналоговнетный бульбомет?
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16.10.2022 21:49 Ответить
теперь белорусские пожарные на пожары будут выезжать с автоматами. Неплохо бы теперь еще фельдшерам на скорой пистолеты выдать - может быть очень полезно при выезде на безнадёжные случаи.
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16.10.2022 21:51 Ответить
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16.10.2022 22:16 Ответить
Питання:
Яка сама більша гора в Білорусі

Відповідь:
Купа гною...
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16.10.2022 21:55 Ответить
Лука объявил Контртеррористическую операцию против ... колорадских жуков.
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16.10.2022 22:07 Ответить
А будуть вести себе добре, то ще і патрони видадуть
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16.10.2022 22:20 Ответить
Якщо мордор почне розвалюватись,то я не здивуюсь якщо бульбопюрер почне гасити кацапів! Щоб таким чином виторгувати собі індульгенцію!
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16.10.2022 23:26 Ответить
лукашило пустит всех под нож, дойдет до лукашилоюгенда, в попытках защитить себя, как родину. Бегало чудище с автоматом угрожало народу Беларуси.
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16.10.2022 23:31 Ответить
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17.10.2022 01:01 Ответить
Притула і Стерненко знову зберуть гроші "на помсту"... і повірте, таки зберуть
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17.10.2022 06:41 Ответить
Лесников тоже вооружили остались почтальоны и дворники.
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17.10.2022 06:50 Ответить
 
 