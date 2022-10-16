В Беларуси сотрудникам МЧС выделили оружие и проверяют укрытия
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В Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, чтобы "защищать отечество" в случае боевых действий, также в стране тренируются проводить эвакуацию населения и рассказывают об укрытиях.
Об этом рассказал глава МЧС Беларуси Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ, передает Цензор.НЕТ.
По словам Синявского, часть сотрудников МЧС может быть вооружена, чтобы в случае конфликта или военных действий "защищать отечество" наравне с армией. Соответствующее поручение Александр Лукашенко было выполнено, вооружение получено в Минобороны, отметил глава МЧС.
"Сегодня все то вооружение, которое было запланировано, получено в Министерстве обороны и размещено в наших комнатах для хранения оружия… Произведен расчет, обучение личного состава… В случае необходимости принимать активное участие в тех или иных вопросах, связанных с защитой своего отечества, эти расчеты доведены до Министерства внутренних дел и до начальников УВД на региональном уровне, а также до Вооруженных сил – в случае необходимости, также будут формироваться расчеты для участия в соответствующих действиях", - заявил Синявский.
Синявский также сообщил, что в Беларуси имеется более 5000 различных закрытых сооружений, которые можно использовать для укрытия населения в случае ракетных ударов.
"Руководство нашей страны... принимает все меры, чтобы этого [военного конфликта на территории Беларуси] не произошло. Но мы понимаем, что, к сожалению, мир такой, что может быть ситуация, при которой придется действовать оперативно. В частности, в пределах гражданской обороны", - сказал он.
В частности, по словам главы МЧС, проводится проверка оповещения населения о возможных угрозах.
"Более 5000 различных закрытых сооружений в стране есть, которые можно использовать для укрытия населения в случае, в том числе, ракетных ударов. В этой связи мы сделаем оперативное оповещение и будем оповещать людей, где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежища для того, чтобы быть защищенным от этих вещей. Это первая история. И вторая история – эвакуация в случае уже непосредственно возникшей чрезвычайной ситуации. Тренируем наши силы, средства, чтобы оперативно можно было организовать при необходимости эту эвакуацию", - отметил Синявский.
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Наразі лукашенко де-юре вже не контролює власні збройні сили, оскільки вони перейшли під командування рашистських генералів.
Так, як відмітив воєнний експерт Михайло Самусь: "Ті дії, які відбувались чи спричинялись керівництвом білорусі, вони демонструють те, що йде підготовка режиму лукашенка або до прямої участі у війні з Україною, або участі в рамках спільного угрупування.
У всякому випадку була активована, і це офіційно лукашенко вже заявляв (я сподіваюсь, що цьому можна вірити, цій заяві), що було активоване регіональне угрупування військ союзної держави республіки бєларусь і російської федерації, яке було створене в принципі ще у 1999 році, коли створювалась союзна держава, і вона якраз призначалась для того, щоб виконувати якість спільні операції, саме військові операції. І в це регіональне угрупування військ входять у повному складі збройні сили республіки бєларусь та західний воєнний округ чи інші об'єднання, з'єднання, частини російських збройних сил.
Тобто, тут можна зробити висновок, що процес підготовки до участі білорусі у війні йде, і що саме головне, щоб було зрозуміло: російське командування тепер керує збройними силами республіки бєларусь, фактично, тому що по всіх нормативно-правових документах регіональна група військ підпорядковується, або управління цією групою здійснюється командуючим групи військ. Природньо, що командуючим буде російський генерал. Скоріш за все цим командуючим стане генерал Суровикін, який зараз призначений командувачем всіма силами російськими, які проводять операцію в Україні."...
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