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У Білорусі співробітникам МНС виділили зброю та перевіряють укриття

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

синявський

У Білорусі частині співробітників МНС виділили зброю, щоб "захищати вітчизну" в разі бойових дій, також у країні тренуються проводити евакуацію населення і розповідають про укриття.

Про це розповів глава МНС Білорусі Вадим Синявський в інтерв'ю телеканалу ОНТ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Синявського, частина співробітників МНС може бути озброєна, щоб у разі конфлікту або військових дій "захищати вітчизну" нарівні з армією. Відповідне доручення Олександра Лукашенка було виконано, озброєння отримано в Міноборони, зазначив глава МНС.

"Сьогодні все те озброєння, яке було заплановано, отримано в Міністерстві оборони та розміщено в наших кімнатах для зберігання зброї... Здійснено розрахунок, навчання особового складу... У разі необхідності брати активну участь у тих чи інших питаннях, пов'язаних із захистом своєї вітчизни, ці розрахунки доведено до Міністерства внутрішніх справ та до начальників УВС на регіональному рівні, а також до Збройних Сил – у разі потреби, також формуватимуться розрахунки для участі у відповідних діях", - заявив Синявський.

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Синявський також повідомив, що в Білорусі є понад 5000 різних закритих споруд, які можна використовувати для укриття населення в разі ракетних ударів.

"Керівництво нашої країни... вживає всіх заходів, щоб цього [військового конфлікту на території Білорусі] не сталося. Але ми розуміємо, що, на жаль, світ такий, що може бути ситуація, за якої доведеться діяти оперативно. Зокрема в межах цивільної оборони", - сказав він.

Зокрема, за словами глави МНС, проводиться перевірка оповіщення населення про можливі загрози.

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"Понад 5000 різних закритих споруд у країні є, які можна використовувати для укриття населення в разі, зокрема, ракетних ударів. У зв'язку з цим ми зробимо оперативне сповіщення і будемо сповіщати людей, де, коли, в якому регіоні можна спуститися в сховища для того, щоб бути захищеним від цих речей. Це перша історія. І друга історія – евакуація в разі вже безпосереднього виникнення надзвичайної ситуації. Тренуємо наші сили, засоби, щоб оперативно можна було організувати за необхідності цю евакуацію", - зазначив Синявський.
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Топ коментарі
+27
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16.10.2022 21:44
+17
суки. пусть белорашку накроет бомбами и ракетами в 100 раз сильнее чем с их **** территории прилетело.
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16.10.2022 21:42
+13
Ненормальным нет покоя Вы ублюдки еще ответите за пособничеству свинособакам
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16.10.2022 21:50
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Кущ картоплі нехай служить їм укриттям!
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16.10.2022 21:40 Відповісти
Блиндажи с мешков картошки.
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16.10.2022 21:47 Відповісти
Ненормальным нет покоя Вы ублюдки еще ответите за пособничеству свинособакам
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16.10.2022 21:50 Відповісти
А 73% ЗеБенят не должны ответить за разминированные проходы и сдачу своих территорий(вместе с украинцами) в оккупацию.....а 73% за сдачу в плен своих патриотов рашистской нечисти ответить не должны??? Вот где собака зарыта.....
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16.10.2022 23:23 Відповісти
А сколько в Белоруссии сотрудников МЧС, 30 - 50 тысяч? Их вполне хватит чтобы свергнуть власть диктатора..
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16.10.2022 22:39 Відповісти
беларусы все( и ватники и патриоты) просто не пуганные идиоты если не понимают что им разрушат до хрена чего - и не только военных обьектов если рыпнутся
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17.10.2022 05:30 Відповісти
А цианіду їм не виділили, на всяк випадок?
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16.10.2022 21:41 Відповісти
МНС лише одна контора, що не буде стріляти в народ бсср.
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17.10.2022 08:25 Відповісти
Просто там МНСники насколько суровые, шо им даже оружие выдают
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16.10.2022 21:41 Відповісти
Оружие выдали в гуманных целях- для добивания своих раненых, чтобы не мучались, т.к. в процесссе импортозамещения лекарства заместили пшыком
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16.10.2022 21:52 Відповісти
Именно пшыком, патаму шта ПШЕКИ уже того...СТЕНА
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16.10.2022 21:56 Відповісти
Вони викинули масу власних ліків на лікування російських "недобитків", що поступали в березні-квітні з-під Києва та Чернігова Навіть залізли у державний банк крові Рідний брат дружини мого товариша - лікар з Гомельщини , написав, що змушували обмежить обслуговування власного населення - бо треба поранених росіян лікувать! А Росія нічим це не компенсувала і БРСР зараз по медикаментах "в жопі" - незалежно від того, що у них нема війни!
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17.10.2022 05:46 Відповісти
суки. пусть белорашку накроет бомбами и ракетами в 100 раз сильнее чем с их **** территории прилетело.
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16.10.2022 21:42 Відповісти
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16.10.2022 21:44 Відповісти
Вторгнення рашистів зі сторони рб неминуче і лише питання в часі, який потрібно буде ворогу для створення ударного угрупування.
Наразі лукашенко де-юре вже не контролює власні збройні сили, оскільки вони перейшли під командування рашистських генералів.
Так, як відмітив воєнний експерт Михайло Самусь: "Ті дії, які відбувались чи спричинялись керівництвом білорусі, вони демонструють те, що йде підготовка режиму лукашенка або до прямої участі у війні з Україною, або участі в рамках спільного угрупування.
У всякому випадку була активована, і це офіційно лукашенко вже заявляв (я сподіваюсь, що цьому можна вірити, цій заяві), що було активоване регіональне угрупування військ союзної держави республіки бєларусь і російської федерації, яке було створене в принципі ще у 1999 році, коли створювалась союзна держава, і вона якраз призначалась для того, щоб виконувати якість спільні операції, саме військові операції. І в це регіональне угрупування військ входять у повному складі збройні сили республіки бєларусь та західний воєнний округ чи інші об'єднання, з'єднання, частини російських збройних сил.
Тобто, тут можна зробити висновок, що процес підготовки до участі білорусі у війні йде, і що саме головне, щоб було зрозуміло: російське командування тепер керує збройними силами республіки бєларусь, фактично, тому що по всіх нормативно-правових документах регіональна група військ підпорядковується, або управління цією групою здійснюється командуючим групи військ. Природньо, що командуючим буде російський генерал. Скоріш за все цим командуючим стане генерал Суровикін, який зараз призначений командувачем всіма силами російськими, які проводять операцію в Україні."...
Більше за веб-посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=IiZIWjXSVNg
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16.10.2022 22:10 Відповісти
хрень собачая - зассцут они
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17.10.2022 05:31 Відповісти
Пусть ещё выдадут по калашу дворникам и дояркам. Всякая муйня может произойти. Вдруг поляки и литовцы с запада нападут.
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16.10.2022 21:45 Відповісти
Нормально, пусть там всем выдадут оружие, тогда народ сам там быстро свергнет этого узурпатора..
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16.10.2022 22:41 Відповісти
от они там обсыкаются............
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16.10.2022 21:47 Відповісти
Для укриття картоплі найкраще підходить агороволокно щільністю 30 грам на метр квадратний. Дане агроволокно досить легке і не принесе шкоди молодим паросткам, а при настанні заморозків прекрасно захистить рослину.
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16.10.2022 21:49 Відповісти
Аналоговнетный бульбомет?
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16.10.2022 21:49 Відповісти
теперь белорусские пожарные на пожары будут выезжать с автоматами. Неплохо бы теперь еще фельдшерам на скорой пистолеты выдать - может быть очень полезно при выезде на безнадёжные случаи.
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16.10.2022 21:51 Відповісти
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16.10.2022 22:16 Відповісти
Питання:
Яка сама більша гора в Білорусі

Відповідь:
Купа гною...
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16.10.2022 21:55 Відповісти
Лука объявил Контртеррористическую операцию против ... колорадских жуков.
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16.10.2022 22:07 Відповісти
А будуть вести себе добре, то ще і патрони видадуть
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16.10.2022 22:20 Відповісти
Якщо мордор почне розвалюватись,то я не здивуюсь якщо бульбопюрер почне гасити кацапів! Щоб таким чином виторгувати собі індульгенцію!
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16.10.2022 23:26 Відповісти
лукашило пустит всех под нож, дойдет до лукашилоюгенда, в попытках защитить себя, как родину. Бегало чудище с автоматом угрожало народу Беларуси.
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16.10.2022 23:31 Відповісти
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17.10.2022 01:01 Відповісти
Притула і Стерненко знову зберуть гроші "на помсту"... і повірте, таки зберуть
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17.10.2022 06:41 Відповісти
Лесников тоже вооружили остались почтальоны и дворники.
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17.10.2022 06:50 Відповісти
 
 