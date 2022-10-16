У Білорусі співробітникам МНС виділили зброю та перевіряють укриття
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У Білорусі частині співробітників МНС виділили зброю, щоб "захищати вітчизну" в разі бойових дій, також у країні тренуються проводити евакуацію населення і розповідають про укриття.
Про це розповів глава МНС Білорусі Вадим Синявський в інтерв'ю телеканалу ОНТ, передає Цензор.НЕТ.
За словами Синявського, частина співробітників МНС може бути озброєна, щоб у разі конфлікту або військових дій "захищати вітчизну" нарівні з армією. Відповідне доручення Олександра Лукашенка було виконано, озброєння отримано в Міноборони, зазначив глава МНС.
"Сьогодні все те озброєння, яке було заплановано, отримано в Міністерстві оборони та розміщено в наших кімнатах для зберігання зброї... Здійснено розрахунок, навчання особового складу... У разі необхідності брати активну участь у тих чи інших питаннях, пов'язаних із захистом своєї вітчизни, ці розрахунки доведено до Міністерства внутрішніх справ та до начальників УВС на регіональному рівні, а також до Збройних Сил – у разі потреби, також формуватимуться розрахунки для участі у відповідних діях", - заявив Синявський.
Синявський також повідомив, що в Білорусі є понад 5000 різних закритих споруд, які можна використовувати для укриття населення в разі ракетних ударів.
"Керівництво нашої країни... вживає всіх заходів, щоб цього [військового конфлікту на території Білорусі] не сталося. Але ми розуміємо, що, на жаль, світ такий, що може бути ситуація, за якої доведеться діяти оперативно. Зокрема в межах цивільної оборони", - сказав він.
Зокрема, за словами глави МНС, проводиться перевірка оповіщення населення про можливі загрози.
"Понад 5000 різних закритих споруд у країні є, які можна використовувати для укриття населення в разі, зокрема, ракетних ударів. У зв'язку з цим ми зробимо оперативне сповіщення і будемо сповіщати людей, де, коли, в якому регіоні можна спуститися в сховища для того, щоб бути захищеним від цих речей. Це перша історія. І друга історія – евакуація в разі вже безпосереднього виникнення надзвичайної ситуації. Тренуємо наші сили, засоби, щоб оперативно можна було організувати за необхідності цю евакуацію", - зазначив Синявський.
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Наразі лукашенко де-юре вже не контролює власні збройні сили, оскільки вони перейшли під командування рашистських генералів.
Так, як відмітив воєнний експерт Михайло Самусь: "Ті дії, які відбувались чи спричинялись керівництвом білорусі, вони демонструють те, що йде підготовка режиму лукашенка або до прямої участі у війні з Україною, або участі в рамках спільного угрупування.
У всякому випадку була активована, і це офіційно лукашенко вже заявляв (я сподіваюсь, що цьому можна вірити, цій заяві), що було активоване регіональне угрупування військ союзної держави республіки бєларусь і російської федерації, яке було створене в принципі ще у 1999 році, коли створювалась союзна держава, і вона якраз призначалась для того, щоб виконувати якість спільні операції, саме військові операції. І в це регіональне угрупування військ входять у повному складі збройні сили республіки бєларусь та західний воєнний округ чи інші об'єднання, з'єднання, частини російських збройних сил.
Тобто, тут можна зробити висновок, що процес підготовки до участі білорусі у війні йде, і що саме головне, щоб було зрозуміло: російське командування тепер керує збройними силами республіки бєларусь, фактично, тому що по всіх нормативно-правових документах регіональна група військ підпорядковується, або управління цією групою здійснюється командуючим групи військ. Природньо, що командуючим буде російський генерал. Скоріш за все цим командуючим стане генерал Суровикін, який зараз призначений командувачем всіма силами російськими, які проводять операцію в Україні."...
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