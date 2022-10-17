26 дронов-камикадзе уничтожено за ночь на юге, - Воздушные силы
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На юге Украины за ночь уничтожено 26 дронов-камикадзе Shahed-136, информация об утренней атаке на Киев уточняется.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 17 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом направлении. С 3.30 по 7 утра уничтожено еще 15 этих дронов. Так что имеем фактически за ночь 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Там привлекались в основном зенитные ракетные подразделения, но была и работа истребителей", - отметил он.
Всего, по данным ВК "Південь", с начала использования противником Shahed-136 их уже уничтожено 100 на южном направлении, отметил Игнат.
По оценке Воздушных сил, украинскими военными сбивается 75% таких дронов-камикадзе.
Игнат сообщил, что пока не имеет уточненной информации относительно продолжающейся атаки на столицу.
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а як же на Миколаїв вони залетіли?
про Київ я вобще мовчу
але у битві "ЗЕасфальт - оборона Держави" переміг ЗЕБЕасфальт