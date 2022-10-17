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26 дронов-камикадзе уничтожено за ночь на юге, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іран

На юге Украины за ночь уничтожено 26 дронов-камикадзе Shahed-136, информация об утренней атаке на Киев уточняется.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 17 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом направлении. С 3.30 по 7 утра уничтожено еще 15 этих дронов. Так что имеем фактически за ночь 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Там привлекались в основном зенитные ракетные подразделения, но была и работа истребителей", - отметил он.

Всего, по данным ВК "Південь", с начала использования противником Shahed-136 их уже уничтожено 100 на южном направлении, отметил Игнат.

По оценке Воздушных сил, украинскими военными сбивается 75% таких дронов-камикадзе.

Игнат сообщил, что пока не имеет уточненной информации относительно продолжающейся атаки на столицу.

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***** багато дронів закупив, може щодня нас обстрілювати
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17.10.2022 09:14 Ответить
Зато сша нам MQ Reaper і Grey Eagle як непостачали так і не постачають. Кров Україньців на руках не тількі ***** і іранців а і коллективного заходу на чолі з сша які спокійно спостерігають як вмирають Українці. 9й місяць війни...де Абрамси, ф-16, АТКМС...ППО? я мовчу за наших запроданців і агентів кремля які за два рокі до війни похоронили проїзводсто всіх ракетних програм...і ***** 95 лярдів на асфальт не давно виділив в той час коли міста України ******** що денно
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17.10.2022 09:25 Ответить
іраньскі шакали і підари сруські будуть горіти в одному котлі
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17.10.2022 09:15 Ответить
Мда, літаки ганяють мопеди.
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17.10.2022 09:16 Ответить
Рассказывать можно про любое количество. Только сбить именно те,что потом в Киев прилетают как-то не удаётся.
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17.10.2022 09:17 Ответить
гнат хватить язиком збивать шахіди
а як же на Миколаїв вони залетіли?
про Київ я вобще мовчу
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17.10.2022 09:18 Ответить
А якби всі 26 залетіли? Добрий результат на півдні. Дякую ЗСУ!
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17.10.2022 09:58 Ответить
Embraer EMB 314 Super Tucano.. - ці літачки, до яких колись (може навіть ще за часів "бариги") Україна приглядалась, були б ідеальні для боротьби з дронами..
але у битві "ЗЕасфальт - оборона Держави" переміг ЗЕБЕасфальт
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17.10.2022 09:22 Ответить
Кажуть шо спецгрупа Моссад прибула до України задля корегування дій українських ППС, каже офіцер ЦАХАЛ Игаль Левін...
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17.10.2022 09:54 Ответить
 
 