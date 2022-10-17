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26 дронів-камікадзе знищено за ніч на півдні, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

На півдні України за ніч знищено 26 дронів-камікадзе Shahed-136, інформація щодо ранкової атаки на Київ уточнюється.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 17 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Вчора ми повідомляли про 11 дронів-камікадзе знищених на цьому напрямку. З 3:30 по 7 ранку знищено ще 15 цих дронів. Отже, маємо фактично за ніч 26 знищених Shahed-136 в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Там залучались в основному зенітні ракетні підрозділи, але була і робота винищувачів", - зазначив він.

Загалом, за даними ПК "Південь", з початку використання противником Shahed-136 їх уже знищено 100 на південному напрямку, зазначив Ігнат.

За оцінкою Повітряних сил, українськими військовими збивається 75% таких дронів-камікадзе.

Ігнат повідомив, що наразі не має уточненої інформації щодо атаки на столицю, яка триває.

Читайте також: За годину вечора 16 жовтня на південному напрямку знищено 11 дронів-камікадзе, - Повітряні сили

Автор: Наталя Джума
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***** багато дронів закупив, може щодня нас обстрілювати
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17.10.2022 09:14 Відповісти
Зато сша нам MQ Reaper і Grey Eagle як непостачали так і не постачають. Кров Україньців на руках не тількі ***** і іранців а і коллективного заходу на чолі з сша які спокійно спостерігають як вмирають Українці. 9й місяць війни...де Абрамси, ф-16, АТКМС...ППО? я мовчу за наших запроданців і агентів кремля які за два рокі до війни похоронили проїзводсто всіх ракетних програм...і ***** 95 лярдів на асфальт не давно виділив в той час коли міста України ******** що денно
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17.10.2022 09:25 Відповісти
іраньскі шакали і підари сруські будуть горіти в одному котлі
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17.10.2022 09:15 Відповісти
Мда, літаки ганяють мопеди.
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17.10.2022 09:16 Відповісти
Рассказывать можно про любое количество. Только сбить именно те,что потом в Киев прилетают как-то не удаётся.
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17.10.2022 09:17 Відповісти
гнат хватить язиком збивать шахіди
а як же на Миколаїв вони залетіли?
про Київ я вобще мовчу
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17.10.2022 09:18 Відповісти
А якби всі 26 залетіли? Добрий результат на півдні. Дякую ЗСУ!
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17.10.2022 09:58 Відповісти
Embraer EMB 314 Super Tucano.. - ці літачки, до яких колись (може навіть ще за часів "бариги") Україна приглядалась, були б ідеальні для боротьби з дронами..
але у битві "ЗЕасфальт - оборона Держави" переміг ЗЕБЕасфальт
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17.10.2022 09:22 Відповісти
Кажуть шо спецгрупа Моссад прибула до України задля корегування дій українських ППС, каже офіцер ЦАХАЛ Игаль Левін...
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17.10.2022 09:54 Відповісти
 
 