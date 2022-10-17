Россия становится все более изолированной и проигрывает войну, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия проигрывает войну, и подчеркивает необходимость продолжать поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Социально-экономические последствия войны продолжаются по всему миру. Россия становится все более изолированной, в последние дни мы увидели это в ООН. Морально, политически, даже в военном отношение Россия проигрывает эту войну. Мы должны поддерживать Украину и в дальнейшем", - сказал он.
Боррель выразил надежду, что министры в понедельник примут решение о создании новой тренировочной миссии для украинских военных.
По его словам, министры также обсудят возможные санкции против Ирана, который поставляет России военные дроны для атак по Украине.
"Мы рассмотрим конкретные доказательства участия Ирана, что Тегеран сильно отрицает. Во встрече примет участие украинский министр Дмитрий Кулеба. Но сегодняшние санкции будут связаны с репрессиями против протестующих", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Украина может не дожить
стурбованість знову почнете проявляти - то порадимо бром пити, якщо не можете нормально зреагувати та хоч санкціями вжарити путю так, щоб у нього аж в носі засвербіло.
та ПРО та ППО нормальне поставити нам
А виявляється, що на сьогоднішній день навіть нічого почали обговорювати по Ірану. Що за жесть, що з нашою дипломатією не так
Но тот же вечно ссущийся от страха за бабло и свою размеренную сытую жизнь запад будет прилагать усилия, чтобы этого не произошло.
Но вот что мешает России сегодня производить десятки ракет в месяц и пулять ими по Украине в течении годов?
Даже когда орков выгонят с украинской земли ценой жизни украинских героев.
Ведь те же цивилизованные люди как были, как есть и как будут спонсорами мордора.
Бабло ведь необходимый атрибут непрекращающейся комфортной сытой жизни. Ну в крайнем случае от ракет погибнут где там еще несколько третьесортных украинцев.
Так что же может выступить тем непреододимым препятствием, которое остановит военных преступников без признаков морали, совести и чести?
Это может быть только НАТО, но оно такое грозное и ссыкливое.
При чём о своей трусости НАТО не забывает публично заявлять почти каждый день.
Наверное у них договорённость с Путлером - делать ему приятное каждый день. Ведь боятся? Значит уважают.
Этот мир сошёл с ума