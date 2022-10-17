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Россия становится все более изолированной и проигрывает войну, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия проигрывает войну, и подчеркивает необходимость продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Социально-экономические последствия войны продолжаются по всему миру. Россия становится все более изолированной, в последние дни мы увидели это в ООН. Морально, политически, даже в военном отношение Россия проигрывает эту войну. Мы должны поддерживать Украину и в дальнейшем", - сказал он.

Боррель выразил надежду, что министры в понедельник примут решение о создании новой тренировочной миссии для украинских военных.

По его словам, министры также обсудят возможные санкции против Ирана, который поставляет России военные дроны для атак по Украине.

"Мы рассмотрим конкретные доказательства участия Ирана, что Тегеран сильно отрицает. Во встрече примет участие украинский министр Дмитрий Кулеба. Но сегодняшние санкции будут связаны с репрессиями против протестующих", - добавил он.

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Топ комментарии
+2
Боррель, а Боррель, скажи "чик-чирик - я в доміку, бо не в Києві"

стурбованість знову почнете проявляти - то порадимо бром пити, якщо не можете нормально зреагувати та хоч санкціями вжарити путю так, щоб у нього аж в носі засвербіло.
та ПРО та ППО нормальне поставити нам
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17.10.2022 11:06
+2
"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану" - а навала шахідів (підфарбованих) не є доказом? Сьогодні Київ прокинувся від цієї зарази, та й попередні тижні нас кошмарять шахіди...

А виявляється, що на сьогоднішній день навіть нічого почали обговорювати по Ірану. Що за жесть, що з нашою дипломатією не так
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17.10.2022 11:07
+2
Так как вы помогаете она ещё лет 20 будет проигрывать, где обещание санкции из ада, где дефолт, отключение от swift, а про стеб с ленд лизом лучше вообще не вспоминать
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17.10.2022 11:28
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Пока толстый похудеет...
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17.10.2022 11:03 Ответить
Ротенберги, тимченки,сечины,ковальчуки и прочая ********** шваль не похудеют. А засрашка,которую они обобрали до нитки точно сдохнет.
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17.10.2022 11:17 Ответить
Здохнетнеизвестно когда, если вообще сдохнет.
Украина может не дожить
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17.10.2022 11:18 Ответить
Украина может не дожить неизвестно когда,если вообще может не дожить. Засрашка сдохнет.
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17.10.2022 11:22 Ответить
Альтернатива - умереть здесь и сейчас
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17.10.2022 11:26 Ответить
Боррель, а Боррель, скажи "чик-чирик - я в доміку, бо не в Києві"

стурбованість знову почнете проявляти - то порадимо бром пити, якщо не можете нормально зреагувати та хоч санкціями вжарити путю так, щоб у нього аж в носі засвербіло.
та ПРО та ППО нормальне поставити нам
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17.10.2022 11:06 Ответить
"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану" - а навала шахідів (підфарбованих) не є доказом? Сьогодні Київ прокинувся від цієї зарази, та й попередні тижні нас кошмарять шахіди...

А виявляється, що на сьогоднішній день навіть нічого почали обговорювати по Ірану. Що за жесть, що з нашою дипломатією не так
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17.10.2022 11:07 Ответить
А що з нашою дипломатією так, якщо шахіди летять з території Бєлораші, а Бульбофюрер для нашої дипломатії недоторканий?
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17.10.2022 11:21 Ответить
Так как вы помогаете она ещё лет 20 будет проигрывать, где обещание санкции из ада, где дефолт, отключение от swift, а про стеб с ленд лизом лучше вообще не вспоминать
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17.10.2022 11:28 Ответить
Безусловно, в среднесрочной перспективе Россия может развалиться.
Но тот же вечно ссущийся от страха за бабло и свою размеренную сытую жизнь запад будет прилагать усилия, чтобы этого не произошло.
Но вот что мешает России сегодня производить десятки ракет в месяц и пулять ими по Украине в течении годов?
Даже когда орков выгонят с украинской земли ценой жизни украинских героев.
Ведь те же цивилизованные люди как были, как есть и как будут спонсорами мордора.
Бабло ведь необходимый атрибут непрекращающейся комфортной сытой жизни. Ну в крайнем случае от ракет погибнут где там еще несколько третьесортных украинцев.
Так что же может выступить тем непреододимым препятствием, которое остановит военных преступников без признаков морали, совести и чести?
Это может быть только НАТО, но оно такое грозное и ссыкливое.
При чём о своей трусости НАТО не забывает публично заявлять почти каждый день.
Наверное у них договорённость с Путлером - делать ему приятное каждый день. Ведь боятся? Значит уважают.
Этот мир сошёл с ума
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26.11.2022 20:14 Ответить
 
 