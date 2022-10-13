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Новости Война
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В случае ядерного удара по Украине российские силы будут уничтожены, - Евросоюз

ядерна

Вероятно, Путин не блефует, когда говорит о своих ядерных угрозах против Украины, но и запад также не блефует, когда говорит, что российская армия будет аннигилирована неядерными средствами в случае любой ядерной атаки России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Сейчас существует ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Хорошо, он не может позволить себе блефовать. И это должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и страны-члены, Соединенные Штаты и НАТО, - Любая атака против Украины найдет свой ответ, - не ядерный ответ, но такой мощный, что, с военной точки зрения, российская армия будет аннигилирована (уничтожена. - Ред.), и Путину не нужно будет блефовать" , – сказал он.

Боррель заметил, что мир вышел из эры и пост-эры "холодной войны". Эта эра после "холодной войны" завершилась с началом российской агрессии против Украины.

"Мы, безусловно, переживаем "момент творения" нового мира. Потому что эта война меняет многое, безусловно, она меняет и Европейский Союз. Эта война создаст другой Европейский Союз, который будет иметь другие перспективы… Это серьезный момент нашей истории, и мы должны продемонстрировать наше единство, нашу силу и решительность. Полную решительность", - добавил Высокий представитель ЕС.

Также читайте: ЕС увеличит военную помощь Украине до 3 миллиардов евро, - Боррель

россия (95372) ядерное оружие (1327) Евросоюз (17063) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+68
Круто. А можно не чекати, коли там клепка остаточно відпаде?
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13.10.2022 17:41
+37
Перевожу. Он говорить 3,14да будет Рашкиной армии и пусть её не заботит, каким оружием.
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13.10.2022 18:06
+33
дуже просто. Европі та США не потрібно на ядерну атаку відповідати ядерною - у них достатньо конвенційних засобів стерти рашку. причому точково.
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13.10.2022 17:48
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Страница 2 из 2
опа ***** кацапская проснулась - ну где падло твой ядерный удар?
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14.10.2022 01:42 Ответить
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14.10.2022 01:50 Ответить
никто бы никого не закидал - но зеленский работает на ермака а тот на фсб..
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14.10.2022 01:28 Ответить
вар'яти, та ви в свому тому демократичному ЄС з тою сраною мадярщиною не годні справитися, одні бла-бла-бла...
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13.10.2022 19:19 Ответить
БРАВО! СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 19:22 Ответить
Это все понятно, как говорят после нас хоть потоп, но в первую очередь, этого нельзя допустить , как бы не было , нельзя !
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13.10.2022 19:30 Ответить
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14.10.2022 00:50 Ответить
в ядерный удар верят только местные дебилы и кацапские боты
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14.10.2022 01:30 Ответить
Значит пусть Украину закидают что,а вы целинькие останетесь,как ***** бабушки жабоед сказал. Да *** вы угадали,ветер переменчив.
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13.10.2022 19:43 Ответить
скорее тебя сцыкло закидают консерву фсб-шную
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14.10.2022 01:31 Ответить
Брехня. Нiчого вони робить у разi ядерноъ атаки робити не будуть. Бо повсерались. Он Макрон перший забелькотав, бо вже обiсрався i обiсцявся.
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13.10.2022 20:18 Ответить
не трынди кацап а то твой путлер обосрется а чемодана рядом не будет
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14.10.2022 01:32 Ответить
США вступить у війну. Інші підтягнуться.
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14.10.2022 10:43 Ответить
Боррель яйцами звенит. Правильно делает, ибо карлик способен слышать только звон яиц.
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13.10.2022 20:29 Ответить
Дай телефон до бариги
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13.10.2022 20:45 Ответить
Такий базар гопнік путін зрозуміє чьотко
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13.10.2022 20:44 Ответить
Слова чоловіка, не хлопчика. Незалежно від того, що буде далі, ЄС у особі Бореля щойно смачно харкнув у ботоксне мурло обнульониша.
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13.10.2022 20:44 Ответить
Цю "коаліцію" ще слід створити. Маю на увазі Антипутінську коаліцію.
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13.10.2022 22:42 Ответить
твоего путлера уже ********** коалиция ! але гараж - ты все проспал
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14.10.2022 01:34 Ответить
Так "антипутинська коаліція" була створена при "пороху".А "зелені" її видно послабили, або взагалі розвалили.
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14.10.2022 16:15 Ответить
це по суті означає вступ у війну США і Нато на стороні України чи завтра скажуть нас не так пойняли...
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13.10.2022 20:49 Ответить
А що неможно це зробити зараз?
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13.10.2022 21:00 Ответить
кацапы вам что мало 400 ваших трупов в сутки + куча спаленного железа?
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14.10.2022 01:35 Ответить
Статья 5-я - объявление войны стране, напавшей на одну из стран НАТО. А нанесение удара по территории страны равносильно нападения.
Но тут парадокс и перегиб, как говорил Высоцкий - бомбовозно-ракетный удар по территории Украины не является нападением на РФ! А референдум и новые границы РФ до Каховки ООН не признало. И Совбез сосет результаты голосования ГенАссамблеи.
Поэтому надо покрошит всех, кто пересек госграницу Украины 2014 года.
Жалобы в Гаагу и Гутерешу по средам.
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13.10.2022 21:06 Ответить
Значит Рашке и пожаловаться некуда...
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13.10.2022 22:13 Ответить
О, ця заява тихого сумирного Борреля - це вже щось. Не сенсація, але, безперечно, сигнал про зміни у світолгяді бюрократів ЄС
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13.10.2022 22:38 Ответить
его вообще с вчерашнего дня понесло))) раздухарился)
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13.10.2022 22:42 Ответить
КАЦАПИИ пистец и путлер капут скоро будет!
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14.10.2022 01:36 Ответить
Європейський Союз та країни-члени, Сполучені Штати та НАТО Дивні створіння, складається
таке враження що з їхніх голів тарчать коріння

не ядерну відповідь, але таку потужну, що, з військової точки зору, російську армію буде анігільовано

Опишемо порядок дій
1 бункерний приводить вбоєву говність ЯО (ВСЕ ЯО бо частково, такого нема)
Не дай Боже 2 віддає наказ на запуск 1 одиниці по цілі
...
І от з цього місця якось математично не вкладається "НЕ Ядерна відповідь", якщо в параші взведене все ЯО в Боєвій готовністі, І щоб там не летіло для анігіляції армії параші бункерний https://videos.cnscdn.com/video/3/210922****.mp4 https://videos.cnscdn.com/video/3/210922****.mp4
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13.10.2022 23:51 Ответить
А хімічною можна. Та й взагалі вбивати мирних мешканців то все норм.
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14.10.2022 00:41 Ответить
Які саме «расєйські сили»? Чим знищені? У яких містах? Якщо расєйську армію ви будете знищувати в Україні , то пішли ви усім ЄС нахій.

раську треба починати знищувати з мАскви до самих до окраїн, а не чекати, поки вона знищить нас.

Сидять сцуки у беспечній та жирній Європі і чекають, коли ***** ЯЗ на нас застосує , шоб вам, плядям, вже чекало.
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14.10.2022 01:21 Ответить
Тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в конфлікті.

За даними Федерації американських вчених (ФАС), після розпаду Радянського Союзу Україна мала близько 3 000 тактичних ядерних озброєнь, які призначені для ураження великих військових об'єктів, військово-морських флотів і бронетанкових формувань, і 2000 стратегічних ядерних озброєнь, призначених для знищення міст.

Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу.

Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
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14.10.2022 01:38 Ответить
А чому б заживо не спалити Кучму за такий не працюючий мемосрандум (та всіх його нащадків олігархів, вкрали ж ресурси)?
Сидить десь собі цей горе-дід та ікорку чорну жере, і онучки його бриліантами взуття чистять...
Кажуть що Пінчуки нелегально газ в Україні добувають та через газпром росіянський прокручують, а що зеленій владі, що її папередникам якось це було вигідно до кишені.
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14.10.2022 09:26 Ответить
Балаболы
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14.10.2022 01:58 Ответить
гейропейці, як і америкоси, заправляють віз поперед кобили, як завжди! нє, щоб знищити наперед недоармію *********, а вони чекають аж поки почнуть ядерні бомби летіти!!! ну не дауни??
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14.10.2022 05:25 Ответить
даун ты. на них никто не нападал
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14.10.2022 07:45 Ответить
Да вы шо никто не нападал . А применение в Англии новичка , а теракты в Париже , а Каталония в Испании , а взрывы складов в Болгарии , самолет под Смоленском , MN-17, ........ Вам дальше перечислять И нечего обзываться
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14.10.2022 09:00 Ответить
и где в перечисленном вами ядерное? Союзников оскорблять - это признаки зелюбителей
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14.10.2022 10:07 Ответить
а раньше нельзя утилизировать этих ублюдков?
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14.10.2022 09:12 Ответить
Тобто Україна великою ціною рятує планету від рашизму, а світові лідери ще вагаються вступати у війну?
Якщо рашисти зруйнують (потенційно) більше ніж здатні відшкодувати то вся їх країна повинна бути негайно дерашифікована силами всієї планети, щоб навіть нащадків цих терористів не існувало!
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14.10.2022 09:14 Ответить
Запад предоставил Украине небольшое количество из имеющегося у них оружия. В результате кацапня в ступоре. А что было бы если бы сам Запад применил против кацапни все имеющееся неядерное оружие. Это как раз то о чем говорит Борель.
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14.10.2022 09:56 Ответить
"And then, there is the nuclear threat and Putin is saying he is not bluffing. Well, he cannot afford bluffing. And it has to be clear that the people supporting Ukraine and the European Union and the Member States, and the United Stated and NATO are not bluffing neither. And any nuclear attack against Ukraine will create an answer, not a nuclear answer but such a powerful answer from the military side that the Russian Army will be annihilated, and Putin should not be bluffing.
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14.10.2022 10:14 Ответить
https://ibb.co/B4pB6jC
З днем захисника України!
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14.10.2022 12:14 Ответить
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