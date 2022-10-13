В случае ядерного удара по Украине российские силы будут уничтожены, - Евросоюз
Вероятно, Путин не блефует, когда говорит о своих ядерных угрозах против Украины, но и запад также не блефует, когда говорит, что российская армия будет аннигилирована неядерными средствами в случае любой ядерной атаки России против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
"Сейчас существует ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Хорошо, он не может позволить себе блефовать. И это должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и страны-члены, Соединенные Штаты и НАТО, - Любая атака против Украины найдет свой ответ, - не ядерный ответ, но такой мощный, что, с военной точки зрения, российская армия будет аннигилирована (уничтожена. - Ред.), и Путину не нужно будет блефовать" , – сказал он.
Боррель заметил, что мир вышел из эры и пост-эры "холодной войны". Эта эра после "холодной войны" завершилась с началом российской агрессии против Украины.
"Мы, безусловно, переживаем "момент творения" нового мира. Потому что эта война меняет многое, безусловно, она меняет и Европейский Союз. Эта война создаст другой Европейский Союз, который будет иметь другие перспективы… Это серьезный момент нашей истории, и мы должны продемонстрировать наше единство, нашу силу и решительность. Полную решительность", - добавил Высокий представитель ЕС.
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Но тут парадокс и перегиб, как говорил Высоцкий - бомбовозно-ракетный удар по территории Украины не является нападением на РФ! А референдум и новые границы РФ до Каховки ООН не признало. И Совбез сосет результаты голосования ГенАссамблеи.
Поэтому надо покрошит всех, кто пересек госграницу Украины 2014 года.
Жалобы в Гаагу и Гутерешу по средам.
таке враження що з їхніх голів тарчать коріння
не ядерну відповідь, але таку потужну, що, з військової точки зору, російську армію буде анігільовано
Опишемо порядок дій
1 бункерний приводить вбоєву говність ЯО (ВСЕ ЯО бо частково, такого нема)
Не дай Боже 2 віддає наказ на запуск 1 одиниці по цілі
...
І от з цього місця якось математично не вкладається "НЕ Ядерна відповідь", якщо в параші взведене все ЯО в Боєвій готовністі, І щоб там не летіло для анігіляції армії параші бункерний https://videos.cnscdn.com/video/3/210922****.mp4 https://videos.cnscdn.com/video/3/210922****.mp4
раську треба починати знищувати з мАскви до самих до окраїн, а не чекати, поки вона знищить нас.
Сидять сцуки у беспечній та жирній Європі і чекають, коли ***** ЯЗ на нас застосує , шоб вам, плядям, вже чекало.
За даними Федерації американських вчених (ФАС), після розпаду Радянського Союзу Україна мала близько 3 000 тактичних ядерних озброєнь, які призначені для ураження великих військових об'єктів, військово-морських флотів і бронетанкових формувань, і 2000 стратегічних ядерних озброєнь, призначених для знищення міст.
Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу.
Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
Сидить десь собі цей горе-дід та ікорку чорну жере, і онучки його бриліантами взуття чистять...
Кажуть що Пінчуки нелегально газ в Україні добувають та через газпром росіянський прокручують, а що зеленій владі, що її папередникам якось це було вигідно до кишені.
Якщо рашисти зруйнують (потенційно) більше ніж здатні відшкодувати то вся їх країна повинна бути негайно дерашифікована силами всієї планети, щоб навіть нащадків цих терористів не існувало!
З днем захисника України!