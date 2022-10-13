В случае ядерного удара по Украине российские силы будут уничтожены, - Евросоюз

Вероятно, Путин не блефует, когда говорит о своих ядерных угрозах против Украины, но и запад также не блефует, когда говорит, что российская армия будет аннигилирована неядерными средствами в случае любой ядерной атаки России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Сейчас существует ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Хорошо, он не может позволить себе блефовать. И это должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и страны-члены, Соединенные Штаты и НАТО, - Любая атака против Украины найдет свой ответ, - не ядерный ответ, но такой мощный, что, с военной точки зрения, российская армия будет аннигилирована (уничтожена. - Ред.), и Путину не нужно будет блефовать" , – сказал он.

Боррель заметил, что мир вышел из эры и пост-эры "холодной войны". Эта эра после "холодной войны" завершилась с началом российской агрессии против Украины.

"Мы, безусловно, переживаем "момент творения" нового мира. Потому что эта война меняет многое, безусловно, она меняет и Европейский Союз. Эта война создаст другой Европейский Союз, который будет иметь другие перспективы… Это серьезный момент нашей истории, и мы должны продемонстрировать наше единство, нашу силу и решительность. Полную решительность", - добавил Высокий представитель ЕС.

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