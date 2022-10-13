У разі ядерного удару по Україні російські сили будуть знищені, - Євросоюз
Імовірно, Путін не блефує, коли говорить про свої ядерні погрози проти України, але й захід також не блефує, коли говорить, що російська армія буде анігільована неядерними засобами у випадку будь-якої ядерної атаки Росії проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Зараз існує ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Добре, він не може дозволити собі блефувати. І це має бути зрозумілим, що люди, які підтримують Україну, Європейський Союз та країни-члени, Сполучені Штати та НАТО, - вони також не блефують. Будь-яка атака проти України знайде свою відповідь, - не ядерну відповідь, але таку потужну, що, з військової точки зору, російську армію буде анігільовано (знищено. - Ред.), і Путіну не потрібно буде блефувати", - сказав він.
Боррель зауважив, що світ вийшов з ери та пост-ери "холодної війни". Ця ера після "холодної війни" завершилася з початком російської агресії проти України.
"Ми, безумовно, переживаємо "момент творення" нового світу. Тому що ця війна змінює багато речей, безумовно, вона змінює й Європейський Союз. Ця війна створить інший Європейський Союз, який матиме інші перспективи… Це серйозний момент нашої історії, і ми маємо продемонструвати нашу єдність, нашу силу та рішучість. Повну рішучість", - додав Високий представник ЄС.
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Но тут парадокс и перегиб, как говорил Высоцкий - бомбовозно-ракетный удар по территории Украины не является нападением на РФ! А референдум и новые границы РФ до Каховки ООН не признало. И Совбез сосет результаты голосования ГенАссамблеи.
Поэтому надо покрошит всех, кто пересек госграницу Украины 2014 года.
Жалобы в Гаагу и Гутерешу по средам.
таке враження що з їхніх голів тарчать коріння
не ядерну відповідь, але таку потужну, що, з військової точки зору, російську армію буде анігільовано
Опишемо порядок дій
1 бункерний приводить вбоєву говність ЯО (ВСЕ ЯО бо частково, такого нема)
Не дай Боже 2 віддає наказ на запуск 1 одиниці по цілі
...
І от з цього місця якось математично не вкладається "НЕ Ядерна відповідь", якщо в параші взведене все ЯО в Боєвій готовністі, І щоб там не летіло для анігіляції армії параші бункерний https://videos.cnscdn.com/video/3/210922****.mp4 https://videos.cnscdn.com/video/3/210922****.mp4
раську треба починати знищувати з мАскви до самих до окраїн, а не чекати, поки вона знищить нас.
Сидять сцуки у беспечній та жирній Європі і чекають, коли ***** ЯЗ на нас застосує , шоб вам, плядям, вже чекало.
За даними Федерації американських вчених (ФАС), після розпаду Радянського Союзу Україна мала близько 3 000 тактичних ядерних озброєнь, які призначені для ураження великих військових об'єктів, військово-морських флотів і бронетанкових формувань, і 2000 стратегічних ядерних озброєнь, призначених для знищення міст.
Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу.
Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
Сидить десь собі цей горе-дід та ікорку чорну жере, і онучки його бриліантами взуття чистять...
Кажуть що Пінчуки нелегально газ в Україні добувають та через газпром росіянський прокручують, а що зеленій владі, що її папередникам якось це було вигідно до кишені.
Якщо рашисти зруйнують (потенційно) більше ніж здатні відшкодувати то вся їх країна повинна бути негайно дерашифікована силами всієї планети, щоб навіть нащадків цих терористів не існувало!
З днем захисника України!