У разі ядерного удару по Україні російські сили будуть знищені, - Євросоюз

Імовірно, Путін не блефує, коли говорить про свої ядерні погрози проти України, але й захід також не блефує, коли говорить, що російська армія буде анігільована неядерними засобами у випадку будь-якої ядерної атаки Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Зараз існує ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Добре, він не може дозволити собі блефувати. І це має бути зрозумілим, що люди, які підтримують Україну, Європейський Союз та країни-члени, Сполучені Штати та НАТО, - вони також не блефують. Будь-яка атака проти України знайде свою відповідь, - не ядерну відповідь, але таку потужну, що, з військової точки зору, російську армію буде анігільовано (знищено. - Ред.), і Путіну не потрібно буде блефувати", - сказав він.

Боррель зауважив, що світ вийшов з ери та пост-ери "холодної війни". Ця ера після "холодної війни" завершилася з початком російської агресії проти України.

"Ми, безумовно, переживаємо "момент творення" нового світу. Тому що ця війна змінює багато речей, безумовно, вона змінює й Європейський Союз. Ця війна створить інший Європейський Союз, який матиме інші перспективи… Це серйозний момент нашої історії, і ми маємо продемонструвати нашу єдність, нашу силу та рішучість. Повну рішучість", - додав Високий представник ЄС.

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