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Новини Війна
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У разі ядерного удару по Україні російські сили будуть знищені, - Євросоюз

ядерна

Імовірно, Путін не блефує, коли говорить про свої ядерні погрози проти України, але й захід також не блефує, коли говорить, що російська армія буде анігільована неядерними засобами у випадку будь-якої ядерної атаки Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Зараз існує ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Добре, він не може дозволити собі блефувати. І це має бути зрозумілим, що люди, які підтримують Україну, Європейський Союз та країни-члени, Сполучені Штати та НАТО, - вони також не блефують. Будь-яка атака проти України знайде свою відповідь, - не ядерну відповідь, але таку потужну, що, з військової точки зору, російську армію буде анігільовано (знищено. - Ред.), і Путіну не потрібно буде блефувати", - сказав він.

Боррель зауважив, що світ вийшов з ери та пост-ери "холодної війни". Ця ера після "холодної війни" завершилася з початком російської агресії проти України.

"Ми, безумовно, переживаємо "момент творення" нового світу. Тому що ця війна змінює багато речей, безумовно, вона змінює й Європейський Союз. Ця війна створить інший Європейський Союз, який матиме інші перспективи… Це серйозний момент нашої історії, і ми маємо продемонструвати нашу єдність, нашу силу та рішучість. Повну рішучість", - додав Високий представник ЄС.

Читайте: ЄС збільшить військову допомогу Україні до 3 мільярдів євро, - Боррель

Автор: 

росія (64935) ядерна зброя (1146) Євросоюз (13316) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+68
Круто. А можно не чекати, коли там клепка остаточно відпаде?
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13.10.2022 17:41
+37
Перевожу. Он говорить 3,14да будет Рашкиной армии и пусть её не заботит, каким оружием.
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13.10.2022 18:06
+33
дуже просто. Европі та США не потрібно на ядерну атаку відповідати ядерною - у них достатньо конвенційних засобів стерти рашку. причому точково.
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13.10.2022 17:48
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опа ***** кацапская проснулась - ну где падло твой ядерный удар?
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14.10.2022 01:42 Відповісти
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14.10.2022 01:50 Відповісти
никто бы никого не закидал - но зеленский работает на ермака а тот на фсб..
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14.10.2022 01:28 Відповісти
вар'яти, та ви в свому тому демократичному ЄС з тою сраною мадярщиною не годні справитися, одні бла-бла-бла...
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13.10.2022 19:19 Відповісти
БРАВО! СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 19:22 Відповісти
Это все понятно, как говорят после нас хоть потоп, но в первую очередь, этого нельзя допустить , как бы не было , нельзя !
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13.10.2022 19:30 Відповісти
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14.10.2022 00:50 Відповісти
в ядерный удар верят только местные дебилы и кацапские боты
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14.10.2022 01:30 Відповісти
Значит пусть Украину закидают что,а вы целинькие останетесь,как ***** бабушки жабоед сказал. Да *** вы угадали,ветер переменчив.
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13.10.2022 19:43 Відповісти
скорее тебя сцыкло закидают консерву фсб-шную
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14.10.2022 01:31 Відповісти
Брехня. Нiчого вони робить у разi ядерноъ атаки робити не будуть. Бо повсерались. Он Макрон перший забелькотав, бо вже обiсрався i обiсцявся.
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13.10.2022 20:18 Відповісти
не трынди кацап а то твой путлер обосрется а чемодана рядом не будет
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14.10.2022 01:32 Відповісти
США вступить у війну. Інші підтягнуться.
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14.10.2022 10:43 Відповісти
Боррель яйцами звенит. Правильно делает, ибо карлик способен слышать только звон яиц.
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13.10.2022 20:29 Відповісти
Дай телефон до бариги
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13.10.2022 20:45 Відповісти
Такий базар гопнік путін зрозуміє чьотко
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13.10.2022 20:44 Відповісти
Слова чоловіка, не хлопчика. Незалежно від того, що буде далі, ЄС у особі Бореля щойно смачно харкнув у ботоксне мурло обнульониша.
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13.10.2022 20:44 Відповісти
Цю "коаліцію" ще слід створити. Маю на увазі Антипутінську коаліцію.
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13.10.2022 22:42 Відповісти
твоего путлера уже ********** коалиция ! але гараж - ты все проспал
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14.10.2022 01:34 Відповісти
Так "антипутинська коаліція" була створена при "пороху".А "зелені" її видно послабили, або взагалі розвалили.
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14.10.2022 16:15 Відповісти
це по суті означає вступ у війну США і Нато на стороні України чи завтра скажуть нас не так пойняли...
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13.10.2022 20:49 Відповісти
А що неможно це зробити зараз?
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13.10.2022 21:00 Відповісти
кацапы вам что мало 400 ваших трупов в сутки + куча спаленного железа?
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14.10.2022 01:35 Відповісти
Статья 5-я - объявление войны стране, напавшей на одну из стран НАТО. А нанесение удара по территории страны равносильно нападения.
Но тут парадокс и перегиб, как говорил Высоцкий - бомбовозно-ракетный удар по территории Украины не является нападением на РФ! А референдум и новые границы РФ до Каховки ООН не признало. И Совбез сосет результаты голосования ГенАссамблеи.
Поэтому надо покрошит всех, кто пересек госграницу Украины 2014 года.
Жалобы в Гаагу и Гутерешу по средам.
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13.10.2022 21:06 Відповісти
Значит Рашке и пожаловаться некуда...
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13.10.2022 22:13 Відповісти
О, ця заява тихого сумирного Борреля - це вже щось. Не сенсація, але, безперечно, сигнал про зміни у світолгяді бюрократів ЄС
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13.10.2022 22:38 Відповісти
его вообще с вчерашнего дня понесло))) раздухарился)
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13.10.2022 22:42 Відповісти
КАЦАПИИ пистец и путлер капут скоро будет!
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14.10.2022 01:36 Відповісти
Європейський Союз та країни-члени, Сполучені Штати та НАТО Дивні створіння, складається
таке враження що з їхніх голів тарчать коріння

не ядерну відповідь, але таку потужну, що, з військової точки зору, російську армію буде анігільовано

Опишемо порядок дій
1 бункерний приводить вбоєву говність ЯО (ВСЕ ЯО бо частково, такого нема)
Не дай Боже 2 віддає наказ на запуск 1 одиниці по цілі
...
І от з цього місця якось математично не вкладається "НЕ Ядерна відповідь", якщо в параші взведене все ЯО в Боєвій готовністі, І щоб там не летіло для анігіляції армії параші бункерний https://videos.cnscdn.com/video/3/210922****.mp4 https://videos.cnscdn.com/video/3/210922****.mp4
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13.10.2022 23:51 Відповісти
А хімічною можна. Та й взагалі вбивати мирних мешканців то все норм.
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14.10.2022 00:41 Відповісти
Які саме «расєйські сили»? Чим знищені? У яких містах? Якщо расєйську армію ви будете знищувати в Україні , то пішли ви усім ЄС нахій.

раську треба починати знищувати з мАскви до самих до окраїн, а не чекати, поки вона знищить нас.

Сидять сцуки у беспечній та жирній Європі і чекають, коли ***** ЯЗ на нас застосує , шоб вам, плядям, вже чекало.
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14.10.2022 01:21 Відповісти
Тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в конфлікті.

За даними Федерації американських вчених (ФАС), після розпаду Радянського Союзу Україна мала близько 3 000 тактичних ядерних озброєнь, які призначені для ураження великих військових об'єктів, військово-морських флотів і бронетанкових формувань, і 2000 стратегічних ядерних озброєнь, призначених для знищення міст.

Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу.

Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
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14.10.2022 01:38 Відповісти
А чому б заживо не спалити Кучму за такий не працюючий мемосрандум (та всіх його нащадків олігархів, вкрали ж ресурси)?
Сидить десь собі цей горе-дід та ікорку чорну жере, і онучки його бриліантами взуття чистять...
Кажуть що Пінчуки нелегально газ в Україні добувають та через газпром росіянський прокручують, а що зеленій владі, що її папередникам якось це було вигідно до кишені.
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14.10.2022 09:26 Відповісти
Балаболы
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14.10.2022 01:58 Відповісти
гейропейці, як і америкоси, заправляють віз поперед кобили, як завжди! нє, щоб знищити наперед недоармію *********, а вони чекають аж поки почнуть ядерні бомби летіти!!! ну не дауни??
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14.10.2022 05:25 Відповісти
даун ты. на них никто не нападал
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14.10.2022 07:45 Відповісти
Да вы шо никто не нападал . А применение в Англии новичка , а теракты в Париже , а Каталония в Испании , а взрывы складов в Болгарии , самолет под Смоленском , MN-17, ........ Вам дальше перечислять И нечего обзываться
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14.10.2022 09:00 Відповісти
и где в перечисленном вами ядерное? Союзников оскорблять - это признаки зелюбителей
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14.10.2022 10:07 Відповісти
а раньше нельзя утилизировать этих ублюдков?
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14.10.2022 09:12 Відповісти
Тобто Україна великою ціною рятує планету від рашизму, а світові лідери ще вагаються вступати у війну?
Якщо рашисти зруйнують (потенційно) більше ніж здатні відшкодувати то вся їх країна повинна бути негайно дерашифікована силами всієї планети, щоб навіть нащадків цих терористів не існувало!
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14.10.2022 09:14 Відповісти
Запад предоставил Украине небольшое количество из имеющегося у них оружия. В результате кацапня в ступоре. А что было бы если бы сам Запад применил против кацапни все имеющееся неядерное оружие. Это как раз то о чем говорит Борель.
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14.10.2022 09:56 Відповісти
"And then, there is the nuclear threat and Putin is saying he is not bluffing. Well, he cannot afford bluffing. And it has to be clear that the people supporting Ukraine and the European Union and the Member States, and the United Stated and NATO are not bluffing neither. And any nuclear attack against Ukraine will create an answer, not a nuclear answer but such a powerful answer from the military side that the Russian Army will be annihilated, and Putin should not be bluffing.
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14.10.2022 10:14 Відповісти
https://ibb.co/B4pB6jC
З днем захисника України!
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14.10.2022 12:14 Відповісти
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