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ЄС збільшить військову допомогу Україні до 3 мільярдів євро, - Боррель

боррель

Європейський Союз збільшить пряму військову допомогу для Збройних сил України до суми, що перевищує 3 млрд євро.

Про це 13 жовтня у Брюсселі, перед участю у зустрічі міністрів оборони НАТО, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір ухвалити, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі, новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума сягне більше 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду миру. Я також проінформую їх про заснування військової тренувальної місії для підтримки української армії", – сказав Боррель.

Він наголосив, що в той час, як Росія продовжує провокаційні дії для підвищення ескалації цієї війни, ЄС залишається твердим у тому, щоб продовжувати допомогу для України стільки, скільки це буде необхідним, та в обсягах, які будуть необхідними.

"В цей момент, коли Путін підвищує ескалацію, ми маємо залишатися рішучими у наданні підтримки для України настільки, скільки є необхідним, і так довго, як це буде необхідним. Ми будемо продовжувати надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії з ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якомога швидше, але ми будемо відповідати збільшенням військової допомоги для України, щоб упередити будь-яку ескалацію з боку Росії", – наголосив Боррель.

Також читайте: Якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, ЄС обов’язково відповість, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13316) Боррель Жозеп (1074)


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Потрібна наступальна зброя далекої дії гахнути по кацапії.
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13.10.2022 16:48 Відповісти
Так гахнути. щоб вони цвіркнули.
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13.10.2022 16:59 Відповісти
И куда бить собрались? Было бы конечно неплохо НПЗ повзрывать, может склады какие то. Но во первых раша большая, до большей части все равно не дотянемся, а во вторых если мы ударим по цивильной структуре, нам Европа с США по голове постучат! Да и смысла нет особо, бить по цивильной структуре ничего не дает в военном плане, а только обозлит население и увеличит поддержку СВО или как там они ее называют... Хотя эмоционально конечно хочется зарядить по городам!
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13.10.2022 17:45 Відповісти
Кацапам *****!!
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13.10.2022 17:07 Відповісти
Респект
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13.10.2022 17:15 Відповісти
Во халява со всех сторон полетела ....ПВО дали ,ракеты дали арту дали ,армию в зимнюю форму одели ещё и денжат на расходы вдвойном обьеме подкинули))
Нормальный подогрев от союзников)
Представляю с какими крокодилими слезами эти новости читают генералы тыловых служб орков)
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13.10.2022 19:10 Відповісти
 
 