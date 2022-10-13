ЄС збільшить військову допомогу Україні до 3 мільярдів євро, - Боррель

Європейський Союз збільшить пряму військову допомогу для Збройних сил України до суми, що перевищує 3 млрд євро.

Про це 13 жовтня у Брюсселі, перед участю у зустрічі міністрів оборони НАТО, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір ухвалити, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі, новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума сягне більше 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду миру. Я також проінформую їх про заснування військової тренувальної місії для підтримки української армії", – сказав Боррель.

Він наголосив, що в той час, як Росія продовжує провокаційні дії для підвищення ескалації цієї війни, ЄС залишається твердим у тому, щоб продовжувати допомогу для України стільки, скільки це буде необхідним, та в обсягах, які будуть необхідними.

"В цей момент, коли Путін підвищує ескалацію, ми маємо залишатися рішучими у наданні підтримки для України настільки, скільки є необхідним, і так довго, як це буде необхідним. Ми будемо продовжувати надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії з ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якомога швидше, але ми будемо відповідати збільшенням військової допомоги для України, щоб упередити будь-яку ескалацію з боку Росії", – наголосив Боррель.

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