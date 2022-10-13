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Новости Помощь Украине Война
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ЕС увеличит военную помощь Украине до 3 миллиардов евро, - Боррель

боррель

Европейский Союз увеличит прямую военную помощь для Вооруженных сил Украины до суммы, превышающей 3 млрд. евро.

Об этом 13 октября в Брюсселе перед участием во встрече министров обороны НАТО заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я проинформирую страны-члены НАТО, что мы намерены принять, надеюсь, в следующий понедельник в Люксембурге новый транш нашей военной поддержки для украинских Вооруженных сил. Эта сумма достигнет более 3 млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира. Я также проинформирую их про основание военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что в то время как Россия продолжает провокационные действия для повышения эскалации этой войны, ЕС остается твердым в том, чтобы продолжать помощь для Украины столько, сколько это будет необходимо, и в объемах, которые будут необходимы.

"В этот момент, когда Путин повышает эскалацию, мы должны оставаться решительными в оказании поддержки для Украины настолько, сколько необходимо, и так долго, как это будет необходимо. Мы будем продолжать оказывать военную поддержку с целью прекратить любые российские атаки, любые действия по эскалации войны. Мы хотим найти дипломатические решения для этой войны как можно скорее, но мы будем отвечать увеличением военной помощи для Украины, чтобы предотвратить любую эскалацию со стороны России", - подчеркнул Боррель.

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Потрібна наступальна зброя далекої дії гахнути по кацапії.
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13.10.2022 16:48 Ответить
Так гахнути. щоб вони цвіркнули.
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13.10.2022 16:59 Ответить
И куда бить собрались? Было бы конечно неплохо НПЗ повзрывать, может склады какие то. Но во первых раша большая, до большей части все равно не дотянемся, а во вторых если мы ударим по цивильной структуре, нам Европа с США по голове постучат! Да и смысла нет особо, бить по цивильной структуре ничего не дает в военном плане, а только обозлит население и увеличит поддержку СВО или как там они ее называют... Хотя эмоционально конечно хочется зарядить по городам!
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13.10.2022 17:45 Ответить
Кацапам *****!!
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13.10.2022 17:07 Ответить
Респект
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13.10.2022 17:15 Ответить
Во халява со всех сторон полетела ....ПВО дали ,ракеты дали арту дали ,армию в зимнюю форму одели ещё и денжат на расходы вдвойном обьеме подкинули))
Нормальный подогрев от союзников)
Представляю с какими крокодилими слезами эти новости читают генералы тыловых служб орков)
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13.10.2022 19:10 Ответить
 
 