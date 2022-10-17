Росія стає все більш ізольованою та програє війну, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія програє війну, і наголошує на необхідності продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Соціально-економічні наслідки війни тривають по всьому світ. Росія стає все більш ізольованою, в останні дні ми побачили це в ООН. Морально, політично, навіть у військовому відношення Росія програє цю війну. Ми повинні підтримувати Україну і надалі", - сказав він.

Боррель висловив сподівання, що міністри у понеділок ухвалять рішення про створення нової тренувальної місії для українських військових.

За його словами, міністри також обговорять можливі санкції проти Ірану, який постачає Росії військові дрони для атак по Україні.

"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану, що Тегеран сильно заперечує. У зустрічі візьме участь український міністр Дмитро Кулеба. Але сьогоднішні санкції будуть пов'язані з репресіями проти протестувальників", - додав він.

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