Росія стає все більш ізольованою та програє війну, - Боррель
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія програє війну, і наголошує на необхідності продовжувати підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Соціально-економічні наслідки війни тривають по всьому світ. Росія стає все більш ізольованою, в останні дні ми побачили це в ООН. Морально, політично, навіть у військовому відношення Росія програє цю війну. Ми повинні підтримувати Україну і надалі", - сказав він.
Боррель висловив сподівання, що міністри у понеділок ухвалять рішення про створення нової тренувальної місії для українських військових.
За його словами, міністри також обговорять можливі санкції проти Ірану, який постачає Росії військові дрони для атак по Україні.
"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану, що Тегеран сильно заперечує. У зустрічі візьме участь український міністр Дмитро Кулеба. Але сьогоднішні санкції будуть пов'язані з репресіями проти протестувальників", - додав він.
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Украина может не дожить
стурбованість знову почнете проявляти - то порадимо бром пити, якщо не можете нормально зреагувати та хоч санкціями вжарити путю так, щоб у нього аж в носі засвербіло.
та ПРО та ППО нормальне поставити нам
А виявляється, що на сьогоднішній день навіть нічого почали обговорювати по Ірану. Що за жесть, що з нашою дипломатією не так
Но тот же вечно ссущийся от страха за бабло и свою размеренную сытую жизнь запад будет прилагать усилия, чтобы этого не произошло.
Но вот что мешает России сегодня производить десятки ракет в месяц и пулять ими по Украине в течении годов?
Даже когда орков выгонят с украинской земли ценой жизни украинских героев.
Ведь те же цивилизованные люди как были, как есть и как будут спонсорами мордора.
Бабло ведь необходимый атрибут непрекращающейся комфортной сытой жизни. Ну в крайнем случае от ракет погибнут где там еще несколько третьесортных украинцев.
Так что же может выступить тем непреододимым препятствием, которое остановит военных преступников без признаков морали, совести и чести?
Это может быть только НАТО, но оно такое грозное и ссыкливое.
При чём о своей трусости НАТО не забывает публично заявлять почти каждый день.
Наверное у них договорённость с Путлером - делать ему приятное каждый день. Ведь боятся? Значит уважают.
Этот мир сошёл с ума