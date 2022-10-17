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Росія стає все більш ізольованою та програє війну, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія програє війну, і наголошує на необхідності продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Соціально-економічні наслідки війни тривають по всьому світ. Росія стає все більш ізольованою, в останні дні ми побачили це в ООН. Морально, політично, навіть у військовому відношення Росія програє цю війну. Ми повинні підтримувати Україну і надалі", - сказав він.

Боррель висловив сподівання, що міністри у понеділок ухвалять рішення про створення нової тренувальної місії для українських військових.

За його словами, міністри також обговорять можливі санкції проти Ірану, який постачає Росії військові дрони для атак по Україні.

"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану, що Тегеран сильно заперечує. У зустрічі візьме участь український міністр Дмитро Кулеба. Але сьогоднішні санкції будуть пов'язані з репресіями проти протестувальників", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі ядерного удару по Україні російські сили будуть знищені, - Євросоюз

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Боррель, а Боррель, скажи "чик-чирик - я в доміку, бо не в Києві"

стурбованість знову почнете проявляти - то порадимо бром пити, якщо не можете нормально зреагувати та хоч санкціями вжарити путю так, щоб у нього аж в носі засвербіло.
та ПРО та ППО нормальне поставити нам
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17.10.2022 11:06
+2
"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану" - а навала шахідів (підфарбованих) не є доказом? Сьогодні Київ прокинувся від цієї зарази, та й попередні тижні нас кошмарять шахіди...

А виявляється, що на сьогоднішній день навіть нічого почали обговорювати по Ірану. Що за жесть, що з нашою дипломатією не так
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17.10.2022 11:07
+2
Так как вы помогаете она ещё лет 20 будет проигрывать, где обещание санкции из ада, где дефолт, отключение от swift, а про стеб с ленд лизом лучше вообще не вспоминать
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17.10.2022 11:28
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Пока толстый похудеет...
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17.10.2022 11:03 Відповісти
Ротенберги, тимченки,сечины,ковальчуки и прочая ********** шваль не похудеют. А засрашка,которую они обобрали до нитки точно сдохнет.
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17.10.2022 11:17 Відповісти
Здохнетнеизвестно когда, если вообще сдохнет.
Украина может не дожить
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17.10.2022 11:18 Відповісти
Украина может не дожить неизвестно когда,если вообще может не дожить. Засрашка сдохнет.
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17.10.2022 11:22 Відповісти
Альтернатива - умереть здесь и сейчас
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17.10.2022 11:26 Відповісти
Боррель, а Боррель, скажи "чик-чирик - я в доміку, бо не в Києві"

стурбованість знову почнете проявляти - то порадимо бром пити, якщо не можете нормально зреагувати та хоч санкціями вжарити путю так, щоб у нього аж в носі засвербіло.
та ПРО та ППО нормальне поставити нам
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17.10.2022 11:06 Відповісти
"Ми розглянемо конкретні докази участі Ірану" - а навала шахідів (підфарбованих) не є доказом? Сьогодні Київ прокинувся від цієї зарази, та й попередні тижні нас кошмарять шахіди...

А виявляється, що на сьогоднішній день навіть нічого почали обговорювати по Ірану. Що за жесть, що з нашою дипломатією не так
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17.10.2022 11:07 Відповісти
А що з нашою дипломатією так, якщо шахіди летять з території Бєлораші, а Бульбофюрер для нашої дипломатії недоторканий?
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17.10.2022 11:21 Відповісти
Так как вы помогаете она ещё лет 20 будет проигрывать, где обещание санкции из ада, где дефолт, отключение от swift, а про стеб с ленд лизом лучше вообще не вспоминать
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17.10.2022 11:28 Відповісти
Безусловно, в среднесрочной перспективе Россия может развалиться.
Но тот же вечно ссущийся от страха за бабло и свою размеренную сытую жизнь запад будет прилагать усилия, чтобы этого не произошло.
Но вот что мешает России сегодня производить десятки ракет в месяц и пулять ими по Украине в течении годов?
Даже когда орков выгонят с украинской земли ценой жизни украинских героев.
Ведь те же цивилизованные люди как были, как есть и как будут спонсорами мордора.
Бабло ведь необходимый атрибут непрекращающейся комфортной сытой жизни. Ну в крайнем случае от ракет погибнут где там еще несколько третьесортных украинцев.
Так что же может выступить тем непреододимым препятствием, которое остановит военных преступников без признаков морали, совести и чести?
Это может быть только НАТО, но оно такое грозное и ссыкливое.
При чём о своей трусости НАТО не забывает публично заявлять почти каждый день.
Наверное у них договорённость с Путлером - делать ему приятное каждый день. Ведь боятся? Значит уважают.
Этот мир сошёл с ума
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26.11.2022 20:14 Відповісти
 
 