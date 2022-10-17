Топ-чиновник Еврокомиссии Питер Вагнер прибыл в Киев
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Директор Службы инструментов внешней политики ЕС Питер Вагнер не стал откладывать визит в Киев, несмотря на утреннюю атаку россиян на столицу с помощью иранских дронов-камикадзе.
О своем визите Вагнер сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Снова в Киеве - с прекрасным рассветом и очередной российской воздушной атакой. С нетерпением жду первых встреч по кризисному реагированию ЕС на темы: от насилия в отношении женщин до борьбы с дезинформацией, расследования военных преступлений и разминирования", - написал он.
Ранее Вагнер являлся руководителем Группы поддержки Украины в Еврокомиссии.
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основну частину узнаємо після звільнення Маріуполя Запорізької області та Херсону
а Буча - це просто як лакмус, розташований яккнайближче.
якщо людина має емпатію до неї дійде.
а справжні жахи після орків ще нажаль попереду.
он вже про торговлю донорськими органами пішла полова.
хтось ще думає, що це до нас прийшли росіяни з руським міром?
я прочитала "Вагнер прибув до Києва..."
Чоловіче, хоч би прізвище перед приїздом змінив.
Це тільки у мене око затіпалося, а як на слово Вагнер зреагує населення із зброєю...
саме цей Вагнер приїхав саме сьогодні.
НА ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ
КОЛИ БІЛЯ НЬОГО ГУПАЛО
карочє, хлоп впєчатлілся.
і дуже злий
а дуже злий на рашу за нальот та ще й при високій посаді ЄС....
путя, начувайся, раптом таки випросиш чогось.
правда, навряд саме того, що просиш.