Топ-чиновник Еврокомиссии Питер Вагнер прибыл в Киев

Директор Службы инструментов внешней политики ЕС Питер Вагнер не стал откладывать визит в Киев, несмотря на утреннюю атаку россиян на столицу с помощью иранских дронов-камикадзе.

О своем визите Вагнер сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Снова в Киеве - с прекрасным рассветом и очередной российской воздушной атакой. С нетерпением жду первых встреч по кризисному реагированию ЕС на темы: от насилия в отношении женщин до борьбы с дезинформацией, расследования военных преступлений и разминирования", - написал он.

Ранее Вагнер являлся руководителем Группы поддержки Украины в Еврокомиссии.

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