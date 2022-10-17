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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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визит (2816) Еврокомиссия (1323) Киев (24547) Вагнер Питер (10)

Топ-чиновник Еврокомиссии Питер Вагнер прибыл в Киев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

вагнер,петер

Директор Службы инструментов внешней политики ЕС Питер Вагнер не стал откладывать визит в Киев, несмотря на утреннюю атаку россиян на столицу с помощью иранских дронов-камикадзе.

О своем визите Вагнер сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Снова в Киеве - с прекрасным рассветом и очередной российской воздушной атакой. С нетерпением жду первых встреч по кризисному реагированию ЕС на темы: от насилия в отношении женщин до борьбы с дезинформацией, расследования военных преступлений и разминирования", - написал он.

Ранее Вагнер являлся руководителем Группы поддержки Украины в Еврокомиссии.

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Починайте поїздку з Ірпіня або Бучі.
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17.10.2022 12:21 Ответить
Там і Ізюм має таку саму трагедію.
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17.10.2022 12:26 Ответить
таку трагедію має чи не кожне місто, що було під окупацією
основну частину узнаємо після звільнення Маріуполя Запорізької області та Херсону

а Буча - це просто як лакмус, розташований яккнайближче.
якщо людина має емпатію до неї дійде.

а справжні жахи після орків ще нажаль попереду.
он вже про торговлю донорськими органами пішла полова.

хтось ще думає, що це до нас прийшли росіяни з руським міром?
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17.10.2022 12:32 Ответить
блджад
я прочитала "Вагнер прибув до Києва..."
Чоловіче, хоч би прізвище перед приїздом змінив.
Це тільки у мене око затіпалося, а як на слово Вагнер зреагує населення із зброєю...
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17.10.2022 12:23 Ответить
Самому, довелось два рази перечитати...
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17.10.2022 12:54 Ответить
Пусть ПРО дадут!
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17.10.2022 12:30 Ответить
путя вміє вмастити.
саме цей Вагнер приїхав саме сьогодні.
НА ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ

КОЛИ БІЛЯ НЬОГО ГУПАЛО

карочє, хлоп впєчатлілся.

і дуже злий

а дуже злий на рашу за нальот та ще й при високій посаді ЄС....

путя, начувайся, раптом таки випросиш чогось.
правда, навряд саме того, що просиш.
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17.10.2022 14:33 Ответить
Сколько же их было перебыло уже!? Ну ещё один Вагнер. Может Вальпургиеву ночь привезет нам в виде оружия нужного и много? Да вряд-ли. Пора свое наладить--- и глушить много и вглубь известных мест. Назрело до отказа.
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17.10.2022 15:27 Ответить
 
 