УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10227 відвідувачів онлайн
Новини
2 262 8

Топпосадовець Єврокомісії Пітер Вагнер прибув до Києва

вагнер,петер

Директор Служби інструментів зовнішньої політики ЄС Пітер Вагнер не став відкладати візит до Києва попри вранішню атаку росіян на столицю за допомоги іранських дронів-камікадзе.

Про свій візит Вагнер повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову у Києві - з чудовим світанком і черговою російською повітряною атакою. З нетерпінням чекаю перших зустрічей щодо кризового реагування ЄС на теми: від насильства щодо жінок до боротьби з дезінформацією, розслідування воєнних злочинів і розмінування", - написав він.

Раніше Вагнер був керівником Групи підтримки України у Єврокомісії.

Також читайте: Єврокомісія надасть конкретний план щодо фінансової підтримки України: "G7 вже допомагають, тепер мають активізуватися й інші"

Автор: 

візит (1577) Єврокомісія (2147) Київ (19431) Вагнер Пітер (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Починайте поїздку з Ірпіня або Бучі.
показати весь коментар
17.10.2022 12:21 Відповісти
Там і Ізюм має таку саму трагедію.
показати весь коментар
17.10.2022 12:26 Відповісти
таку трагедію має чи не кожне місто, що було під окупацією
основну частину узнаємо після звільнення Маріуполя Запорізької області та Херсону

а Буча - це просто як лакмус, розташований яккнайближче.
якщо людина має емпатію до неї дійде.

а справжні жахи після орків ще нажаль попереду.
он вже про торговлю донорськими органами пішла полова.

хтось ще думає, що це до нас прийшли росіяни з руським міром?
показати весь коментар
17.10.2022 12:32 Відповісти
блджад
я прочитала "Вагнер прибув до Києва..."
Чоловіче, хоч би прізвище перед приїздом змінив.
Це тільки у мене око затіпалося, а як на слово Вагнер зреагує населення із зброєю...
показати весь коментар
17.10.2022 12:23 Відповісти
Самому, довелось два рази перечитати...
показати весь коментар
17.10.2022 12:54 Відповісти
Пусть ПРО дадут!
показати весь коментар
17.10.2022 12:30 Відповісти
путя вміє вмастити.
саме цей Вагнер приїхав саме сьогодні.
НА ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ

КОЛИ БІЛЯ НЬОГО ГУПАЛО

карочє, хлоп впєчатлілся.

і дуже злий

а дуже злий на рашу за нальот та ще й при високій посаді ЄС....

путя, начувайся, раптом таки випросиш чогось.
правда, навряд саме того, що просиш.
показати весь коментар
17.10.2022 14:33 Відповісти
Сколько же их было перебыло уже!? Ну ещё один Вагнер. Может Вальпургиеву ночь привезет нам в виде оружия нужного и много? Да вряд-ли. Пора свое наладить--- и глушить много и вглубь известных мест. Назрело до отказа.
показати весь коментар
17.10.2022 15:27 Відповісти
 
 