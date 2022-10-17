Топпосадовець Єврокомісії Пітер Вагнер прибув до Києва
Директор Служби інструментів зовнішньої політики ЄС Пітер Вагнер не став відкладати візит до Києва попри вранішню атаку росіян на столицю за допомоги іранських дронів-камікадзе.
Про свій візит Вагнер повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову у Києві - з чудовим світанком і черговою російською повітряною атакою. З нетерпінням чекаю перших зустрічей щодо кризового реагування ЄС на теми: від насильства щодо жінок до боротьби з дезінформацією, розслідування воєнних злочинів і розмінування", - написав він.
Раніше Вагнер був керівником Групи підтримки України у Єврокомісії.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
основну частину узнаємо після звільнення Маріуполя Запорізької області та Херсону
а Буча - це просто як лакмус, розташований яккнайближче.
якщо людина має емпатію до неї дійде.
а справжні жахи після орків ще нажаль попереду.
он вже про торговлю донорськими органами пішла полова.
хтось ще думає, що це до нас прийшли росіяни з руським міром?
я прочитала "Вагнер прибув до Києва..."
Чоловіче, хоч би прізвище перед приїздом змінив.
Це тільки у мене око затіпалося, а як на слово Вагнер зреагує населення із зброєю...
саме цей Вагнер приїхав саме сьогодні.
НА ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ
КОЛИ БІЛЯ НЬОГО ГУПАЛО
карочє, хлоп впєчатлілся.
і дуже злий
а дуже злий на рашу за нальот та ще й при високій посаді ЄС....
путя, начувайся, раптом таки випросиш чогось.
правда, навряд саме того, що просиш.