Топпосадовець Єврокомісії Пітер Вагнер прибув до Києва

Директор Служби інструментів зовнішньої політики ЄС Пітер Вагнер не став відкладати візит до Києва попри вранішню атаку росіян на столицю за допомоги іранських дронів-камікадзе.

Про свій візит Вагнер повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову у Києві - з чудовим світанком і черговою російською повітряною атакою. З нетерпінням чекаю перших зустрічей щодо кризового реагування ЄС на теми: від насильства щодо жінок до боротьби з дезінформацією, розслідування воєнних злочинів і розмінування", - написав він.

Раніше Вагнер був керівником Групи підтримки України у Єврокомісії.

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