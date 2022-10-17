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В оккупированном Джанкое раздался сильный взрыв, - СтратКом ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Джанкое местные сообщают о сильном взрыве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Жители временно оккупированного Джанкоя сообщают о сильном взрыве, слышном во всех районах города и в Джанкойском районе.
Ждем более подробной информации", - говорится в сообщении.
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