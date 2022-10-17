В оккупированном Джанкое раздался сильный взрыв, - СтратКом ВСУ

Во временно оккупированном Джанкое местные сообщают о сильном взрыве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Жители временно оккупированного Джанкоя сообщают о сильном взрыве, слышном во всех районах города и в Джанкойском районе.

Ждем более подробной информации", - говорится в сообщении.

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