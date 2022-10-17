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В оккупированном Джанкое раздался сильный взрыв, - СтратКом ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джанкой

Во временно оккупированном Джанкое местные сообщают о сильном взрыве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Жители временно оккупированного Джанкоя сообщают о сильном взрыве, слышном во всех районах города и в Джанкойском районе.

Ждем более подробной информации", - говорится в сообщении.

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Сами и взорвали, чтобы не идти на войну.
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17.10.2022 15:16 Ответить
члєно-врєдітєлі !
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17.10.2022 15:19 Ответить
пацифісти
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17.10.2022 15:33 Ответить
...чи таджики, а може армяни з болгарами?
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17.10.2022 15:34 Ответить
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17.10.2022 15:40 Ответить
Ребята, очень мало. Нужно -дом на дом, ТЭЦ на ТЭЦ, завод на завод. Это единственное средство.
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17.10.2022 16:14 Ответить
Єта бил хлапок і задимлєніє... Все вірно,кацапи?
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17.10.2022 16:29 Ответить
 
 