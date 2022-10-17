В окупованому Джанкої пролунав сильний вибух, - СтратКом ЗСУ

У тимчасово окупованому Джанкої місцеві повідомляють про сильний вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух, який було чути у всіх районах міста та у Джанкойському районі.



Чекаємо на більш детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.

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