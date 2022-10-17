УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9443 відвідувача онлайн
Новини Війна
13 437 7

В окупованому Джанкої пролунав сильний вибух, - СтратКом ЗСУ

джанкой

У тимчасово окупованому Джанкої місцеві повідомляють про сильний вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух, який було чути у всіх районах міста та у Джанкойському районі.

Чекаємо на більш детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Хмельницькій області чути вибухи, - ОВА

Автор: 

вибух (4440) Джанкой (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сами и взорвали, чтобы не идти на войну.
показати весь коментар
17.10.2022 15:16 Відповісти
члєно-врєдітєлі !
показати весь коментар
17.10.2022 15:19 Відповісти
пацифісти
показати весь коментар
17.10.2022 15:33 Відповісти
...чи таджики, а може армяни з болгарами?
показати весь коментар
17.10.2022 15:34 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 15:40 Відповісти
Ребята, очень мало. Нужно -дом на дом, ТЭЦ на ТЭЦ, завод на завод. Это единственное средство.
показати весь коментар
17.10.2022 16:14 Відповісти
Єта бил хлапок і задимлєніє... Все вірно,кацапи?
показати весь коментар
17.10.2022 16:29 Відповісти
 
 