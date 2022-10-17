В окупованому Джанкої пролунав сильний вибух, - СтратКом ЗСУ
У тимчасово окупованому Джанкої місцеві повідомляють про сильний вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух, який було чути у всіх районах міста та у Джанкойському районі.
Чекаємо на більш детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
#511418
показати весь коментар17.10.2022 15:16 Відповісти Мені подобається 6
Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.10.2022 15:19 Відповісти Мені подобається 4
vsbu vsbu
показати весь коментар17.10.2022 15:33 Відповісти Мені подобається 0
vsbu vsbu
показати весь коментар17.10.2022 15:34 Відповісти Мені подобається 2
Rhodesian
показати весь коментар17.10.2022 15:40 Відповісти Мені подобається 2
Trofim
показати весь коментар17.10.2022 16:14 Відповісти Мені подобається 4
Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар17.10.2022 16:29 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль