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У Хмельницькій області чути вибухи, - ОВА

У Хмельницькій області чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!", - зазначив він.

 Інших подробиць наразі не відомо, втім по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.

Також читайте: Рашисти вдарили по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині, - ОВА

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вибух (4440) ракети (4012) Хмельниччина (914)


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По Буковелю прильотів не не було . Путлер свою частину оманських угод дотримується .
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17.10.2022 14:16 Відповісти
Как же заколебала вот эта терпильная ситуация. Даже сраная бульборашка не получает нихрена в ответ. Бульборашка, Карл!
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17.10.2022 14:27 Відповісти
Сидіть собі у Германії мовчки. Крім того, купіть калькулятор й мізки..або зверніться до вчителя початкових класів..щоб разтолдичив Вам про ті 73 відсотки..звідки вони взялись й скільки насправді проголосувало..доречі, я б заборонила голосувати громадянам України, що довгостроково перебувають за кордоном голосувати..бо наголосують, а потім по Європах сидять й вчать нас жити.
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17.10.2022 14:38 Відповісти
 
 