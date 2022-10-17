У Хмельницькій області чути вибухи, - ОВА
У Хмельницькій області чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!", - зазначив він.
Інших подробиць наразі не відомо, втім по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.
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Віктор Степаненко
показати весь коментар17.10.2022 14:16 Відповісти Мені подобається 7
Аллоизий #3
показати весь коментар17.10.2022 14:27 Відповісти Мені подобається 3
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Марина Кравець
показати весь коментар17.10.2022 14:38 Відповісти Мені подобається 2
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