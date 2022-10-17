У Хмельницькій області чути вибухи, - ОВА

У Хмельницькій області чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!", - зазначив він.

Інших подробиць наразі не відомо, втім по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.

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