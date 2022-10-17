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В Хмельницкой области слышны взрывы, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Хмельницкой области слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
"Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!" - отметил он.
Других подробностей пока не известно, впрочем, по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.
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Віктор Степаненко
показать весь комментарий17.10.2022 14:16 Ответить Мне нравится 7
Аллоизий #3
показать весь комментарий17.10.2022 14:27 Ответить Мне нравится 3
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Марина Кравець
показать весь комментарий17.10.2022 14:38 Ответить Мне нравится 2
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