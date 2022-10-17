В Хмельницкой области слышны взрывы, - ОВА

В Хмельницкой области слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!" - отметил он.

Других подробностей пока не известно, впрочем, по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Шевченковском районе Киева прогремели еще 2 взрыва