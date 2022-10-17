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В Хмельницкой области слышны взрывы, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Хмельницкой области слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!" - отметил он.

Других подробностей пока не известно, впрочем, по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

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По Буковелю прильотів не не було . Путлер свою частину оманських угод дотримується .
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17.10.2022 14:16 Ответить
Как же заколебала вот эта терпильная ситуация. Даже сраная бульборашка не получает нихрена в ответ. Бульборашка, Карл!
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17.10.2022 14:27 Ответить
Сидіть собі у Германії мовчки. Крім того, купіть калькулятор й мізки..або зверніться до вчителя початкових класів..щоб разтолдичив Вам про ті 73 відсотки..звідки вони взялись й скільки насправді проголосувало..доречі, я б заборонила голосувати громадянам України, що довгостроково перебувають за кордоном голосувати..бо наголосують, а потім по Європах сидять й вчать нас жити.
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17.10.2022 14:38 Ответить
 
 