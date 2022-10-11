В воинской части оккупированного Джанкоя раздался взрыв, есть погибшие и раненые

Вечером в понедельник, 10 октября, в оккупированном Джанкое раздался взрыв на территории воинской части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-паблики.

В воинской части располагается 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Там же дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Отмечается, что в результате взрыва на территории части есть раненые и погибшие оккупанты. В частности, было зафиксировано более 20 машин скорой помощи, проехавших в сторону госпиталя Черноморского флота и горбольницы №1 в Севастополе.

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