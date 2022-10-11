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Новости Агрессия России против Украины Война
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В воинской части оккупированного Джанкоя раздался взрыв, есть погибшие и раненые

вибух,попасна

Вечером в понедельник, 10 октября, в оккупированном Джанкое раздался взрыв на территории воинской части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-паблики.

В воинской части располагается 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Там же дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Отмечается, что в результате взрыва на территории части есть раненые и погибшие оккупанты. В частности, было зафиксировано более 20 машин скорой помощи, проехавших в сторону госпиталя Черноморского флота и горбольницы №1 в Севастополе.

Читайте также: Марионетки Кремля в оккупированном Крыму предлагают вносить граждан, выехавших из России в реестр лиц, "находящихся под иностранным влиянием"

Автор: 

взрыв (6726) Джанкой (83) Крым (26364)


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Топ комментарии
+54
Масовані атаки на аеродромм інші військові бази потрібні. Була інформація, що біля кордонів з Україною сконцентровано близько 800 однинь бойової авіації. Вся ця техніка, має горіти, бо так чи інакше, вона буде використана, проти України.
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11.10.2022 07:55
+51
И так каждый день. Ну... чтобы репоедам служба медом не казалась и они из тупого лапотного быдла чаще превращались в хороших русских, упакованных в черный пластиковый мешок.
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11.10.2022 07:54
+38
Не "в москві квакали", а на місці москви. Того гадюшника тоді ще не існувало у природі.
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11.10.2022 08:03
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Шо с є**лом?
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11.10.2022 07:49 Ответить
відрехтували
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11.10.2022 07:51 Ответить
Аллах у Акбар!
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11.10.2022 07:49 Ответить
Курение убивает.
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11.10.2022 07:51 Ответить
И так каждый день. Ну... чтобы репоедам служба медом не казалась и они из тупого лапотного быдла чаще превращались в хороших русских, упакованных в черный пластиковый мешок.
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11.10.2022 07:54 Ответить
Масовані атаки на аеродромм інші військові бази потрібні. Була інформація, що біля кордонів з Україною сконцентровано близько 800 однинь бойової авіації. Вся ця техніка, має горіти, бо так чи інакше, вона буде використана, проти України.
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11.10.2022 07:55 Ответить
щитото я не понял, если до Джанкоя стабильно и не первый раз уже долетает, то в чем проблема развалить мост перед Чонгаром, который даже ближе ?
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11.10.2022 07:56 Ответить
Что этот мост сейчас решает? Тем более там очень много гражданских, именно тех кто бегут из оккупации...
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11.10.2022 08:04 Ответить
Они могут через Парашку,Турцию в Украину вернутся. Нужно обрубать все мосты в Крым-без топлива и поставок боекомплкта рашкинские самолеты в Крыму это просто безсмысленные железяки. А гумманитарные нрузы они в Крым и паромом могут доставить
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11.10.2022 10:34 Ответить
Дєрьмак з Zeогидством не дозволяє.
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11.10.2022 08:43 Ответить
він дозволив би навіть по цивільних в Криму.

як би це бУло НА СЛАВУ ПЕТРА
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11.10.2022 09:30 Ответить
А чим цивільні в Криму відрізняються від цивільних в Україні?
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11.10.2022 17:29 Ответить
Я не можу тобі відповісти на це питання, бо в мене нема таких повноважень.
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11.10.2022 17:30 Ответить
Iryna Gerashchenko

@IrynaGerashche2

·

https://twitter.com/IrynaGerashche2/status/1579370060489306112 21 ч

Київ був, коли в Москві ще квакали жаби на болотах. Київ вистоїть і сьогодні. РФ має бути покарана
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11.10.2022 07:58 Ответить
Не "в москві квакали", а на місці москви. Того гадюшника тоді ще не існувало у природі.
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11.10.2022 08:03 Ответить
і зараз там людей немає
-тільки жаби
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11.10.2022 08:35 Ответить
...і гадюки.
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11.10.2022 10:01 Ответить
МОКВА́, и, жін., діал.

1. Мокротеча. Надворі була негода: моква, туман, темрява (Степан Чорнобривець, Визволена земля, 1950, 90); Ми з ним бачили всяку погоду, А такої мокви не було (Леонід Первомайський, I, 1958, 458).

2. Низина, залита водою. Ішло вояцтво, братство ратних діл, І сходило із пагорба на діл, Шикуючись у лави бойові На оболоні, на грузькій мокві (Микола Бажан, Нашому юнацтву, 1950, 150); Прилягти нема де - під ногами моква, болото (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 210).

3. Мокрота, сирість. Гончар цілий день у мокві робе (Словник Грінченка); - А на моє, то я його виселила б геть та віддала б попівські покої Драбинисі, хай би бідолашна жінка не мучилася з дітьми в тій мокві… (Валентин Речмедін, Весняні грози, 1961, 201).

http://sum.in.ua/p/4/781/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 4, 1973. - Стор. 781.
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11.10.2022 10:20 Ответить
Ну раз ви любите так поправляти людей то, там була річка, яка зветься Москва, потім так і назвали те болото, паритися не стали, значить виходить, правильно що написали в москві
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11.10.2022 15:58 Ответить
Нужно корабли с калибрами потопить!
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11.10.2022 08:16 Ответить
Та потопить би її всю ,з кораблями калібрами говнольотами мавзолеєм і кремлем ,щоб і сліду не було
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11.10.2022 08:20 Ответить
Эти сволочи бьют с Каспия в основном - нам не достать! Нам не дают даже ракеты на 300 км, а у них - на 3000 км.
Хотя лишние Калибры под боком нам, конечно, тоже не нужны...
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11.10.2022 10:36 Ответить
чем?
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11.10.2022 15:56 Ответить
Доброго рАночку, Україно!
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11.10.2022 08:31 Ответить
Ванька-встанька, що таке?
Приготуй собі пакет! 🤘👍😀
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11.10.2022 08:41 Ответить
Збираємо кошти,щоб знищити кремль
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11.10.2022 08:48 Ответить
Какое-то подтверждение есть? А то вчера про брянские, курские и белгородкие области тоже писали, но нихрена не подтвердилось.
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11.10.2022 08:55 Ответить
туда им дорога.
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11.10.2022 09:05 Ответить
Мало!!!!! Ещё!!!!
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11.10.2022 09:59 Ответить
Ми зараз радіємо виключно подіям які трапились через жопорукість кацапів. Це не наші здобутки. Ми самі ні в кого не стріляєм в Криму.
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11.10.2022 10:01 Ответить
Стріляти по Криму не дозволяє Єрмак,а все що там вибухає,то справа рук самих ідіотів-кацапів від недопалків,або через повальне пянство і тупість.І не треба тішитися,бо ніколи Єрмак не дасть згоду на бойові дії в Криму,а він де-факто президент,а Зелене Чмо лише де-юре,на "підтацьовці" чи "бек-вокалі". Обрали такого ************* який три роки закатував мільярди в асфальт,то тіштеся і цілуйте його в с-ку,ви зелені придурки це добре вмієте робити
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11.10.2022 10:55 Ответить
как дела кацапы ???? что с ****** ???? это еще даже не ответка , скоро , очень скоро , вы там главное унитазы приготовьте , говно свое вместе с телами смывать .
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11.10.2022 11:10 Ответить
Чим більше,тим краще.
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11.10.2022 11:54 Ответить
Слава ЗСУ!
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11.10.2022 12:30 Ответить
 
 