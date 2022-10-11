В воинской части оккупированного Джанкоя раздался взрыв, есть погибшие и раненые
Вечером в понедельник, 10 октября, в оккупированном Джанкое раздался взрыв на территории воинской части.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-паблики.
В воинской части располагается 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ, три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Там же дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.
Отмечается, что в результате взрыва на территории части есть раненые и погибшие оккупанты. В частности, было зафиксировано более 20 машин скорой помощи, проехавших в сторону госпиталя Черноморского флота и горбольницы №1 в Севастополе.
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як би це бУло НА СЛАВУ ПЕТРА
@IrynaGerashche2
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https://twitter.com/IrynaGerashche2/status/1579370060489306112 21 ч
Київ був, коли в Москві ще квакали жаби на болотах. Київ вистоїть і сьогодні. РФ має бути покарана
-тільки жаби
1. Мокротеча. Надворі була негода: моква, туман, темрява (Степан Чорнобривець, Визволена земля, 1950, 90); Ми з ним бачили всяку погоду, А такої мокви не було (Леонід Первомайський, I, 1958, 458).
2. Низина, залита водою. Ішло вояцтво, братство ратних діл, І сходило із пагорба на діл, Шикуючись у лави бойові На оболоні, на грузькій мокві (Микола Бажан, Нашому юнацтву, 1950, 150); Прилягти нема де - під ногами моква, болото (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 210).
3. Мокрота, сирість. Гончар цілий день у мокві робе (Словник Грінченка); - А на моє, то я його виселила б геть та віддала б попівські покої Драбинисі, хай би бідолашна жінка не мучилася з дітьми в тій мокві… (Валентин Речмедін, Весняні грози, 1961, 201).
http://sum.in.ua/p/4/781/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 4, 1973. - Стор. 781.
Хотя лишние Калибры под боком нам, конечно, тоже не нужны...
Приготуй собі пакет! 🤘👍😀