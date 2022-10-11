39 283 42
У військовій частині окупованого Джанкоя пролунав вибух, є загиблі та поранені
Ввечері у понеділок, 10 жовтня, в окупованому Джанкої пролунав вибух на території військової частини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-пабліки.
У військовій частині розташовується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу РФ, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Там же дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.
Зазначається, що внаслідок вибуху на території частини є поранені та загиблі окупанти. Зокрема, було зафіксовано понад 20 машин швидкої допомоги, які проїхали у бік шпиталю Чорноморського флоту та міськлікарні №1 у Севастополі.
Топ коментарі
+54 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар11.10.2022 07:55
+51 Alex Tiger
показати весь коментар11.10.2022 07:54
+38 Орест Крук
показати весь коментар11.10.2022 08:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як би це бУло НА СЛАВУ ПЕТРА
@IrynaGerashche2
·
https://twitter.com/IrynaGerashche2/status/1579370060489306112 21 ч
Київ був, коли в Москві ще квакали жаби на болотах. Київ вистоїть і сьогодні. РФ має бути покарана
-тільки жаби
1. Мокротеча. Надворі була негода: моква, туман, темрява (Степан Чорнобривець, Визволена земля, 1950, 90); Ми з ним бачили всяку погоду, А такої мокви не було (Леонід Первомайський, I, 1958, 458).
2. Низина, залита водою. Ішло вояцтво, братство ратних діл, І сходило із пагорба на діл, Шикуючись у лави бойові На оболоні, на грузькій мокві (Микола Бажан, Нашому юнацтву, 1950, 150); Прилягти нема де - під ногами моква, болото (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 210).
3. Мокрота, сирість. Гончар цілий день у мокві робе (Словник Грінченка); - А на моє, то я його виселила б геть та віддала б попівські покої Драбинисі, хай би бідолашна жінка не мучилася з дітьми в тій мокві… (Валентин Речмедін, Весняні грози, 1961, 201).
http://sum.in.ua/p/4/781/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 4, 1973. - Стор. 781.
Хотя лишние Калибры под боком нам, конечно, тоже не нужны...
Приготуй собі пакет! 🤘👍😀