У військовій частині окупованого Джанкоя пролунав вибух, є загиблі та поранені

Ввечері у понеділок, 10 жовтня, в окупованому Джанкої пролунав вибух на території військової частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-пабліки.

У військовій частині розташовується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу РФ, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. Там же дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

Зазначається, що внаслідок вибуху на території частини є поранені та загиблі окупанти. Зокрема, було зафіксовано понад 20 машин швидкої допомоги, які проїхали у бік шпиталю Чорноморського флоту та міськлікарні №1 у Севастополі.

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