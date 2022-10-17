Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами, - Галущенко
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Министр энергетики Герман Галущенко призывает закрыть небо над объектами энергетики.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня утром россияне прибегли к обстрелам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, Сумской области и в городе Киеве. Вновь обесточены как бытовые потребители, так и промышленные предприятия. Вновь обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Ведь повреждена подстанция, из которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой.
Россиянам оказалось мало разбивать только линию, чтобы обесточивать атомную станцию. Теперь они испытывают нашу способность быстро восстанавливать электроподстанцию. Такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества! Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами!" - говорится в сообщении.
Также Галущенко призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, особенно в часы вечернего пика – с 17-00 до 23-00.
"Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне", - подытожил министр.
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У Украины был минимум один проект собственного ЗРК. Произвести своё - дешевле, чем купить у кого-то, и в сотни раз проще, чем убедить кого-то отдать его собственное. По той же причине нужно было делать свои Вільха/Сапсан/Нептун (первый - до 202 км, остальные до 280 км - по сути то же, что ATACMS, но своё), чтобы не зависеть от чужой доброй воли.
від ПЗРК до дальністю 200 км і
з будь яким засобом наведення - від теплових головок, до лазерного променя та рос
немає політичної волі
натомість є саботаж та зрада політичної верхівки! 👿
или то, что снимается с вооружения - да
Чтобы не оголять собственные объекты - не правда. Явно есть излишки на складах, какаято иная причина, чтобы не передавать
Про разработку своего - да, лучше свое
В общем, не стоит заглядывать
в чужой карманна чужой склад, как могут - так и помогают, но союзники по НАТО у них в приоритете над страной, которая не в НАТО и в которой Ермак.
Як же вони літаки майстрували ..
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
тоді не було б цієї балаканини!!!
Хто є власником обленерго та облгазів в Україні?? Хіба не москальня з фірташами та йому подібними ???
Ну, Кучма з Табачником та Литвином, Піскуном в курсі справи, як приватизували і хто, облгази та обленерго в Україні, тому і Семенчукчка «сама себе застрелила» і Чечетов «полетів з балкону» без тапочок!!!
Мабуть, тому і відсутні дієві осмислені Плани технічного прикриття цілої галузі упродовж агресії московіі в Украіні!!! Шмигаль з держсекретарем секретаріату КМУ вкурсі справи, МАБУТЬ!