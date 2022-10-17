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Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко призывает закрыть небо над объектами энергетики.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня утром россияне прибегли к обстрелам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, Сумской области и в городе Киеве. Вновь обесточены как бытовые потребители, так и промышленные предприятия. Вновь обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Ведь повреждена подстанция, из которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Россиянам оказалось мало разбивать только линию, чтобы обесточивать атомную станцию. Теперь они испытывают нашу способность быстро восстанавливать электроподстанцию. Такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества! Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами!" - говорится в сообщении.

Также Галущенко призвал украинцев снизить потребление электроэнергии в течение дня, особенно в часы вечернего пика – с 17-00 до 23-00.

"Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне", - подытожил министр.

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Топ комментарии
+20
Асфальтовий купол в допомогу.
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17.10.2022 15:34
+14
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17.10.2022 15:42
+13
Всього то 8 місяців пройшло і це ж треба фашисти почали руйнувати енергетичну систему, влада ідіотів зрадників.
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17.10.2022 15:37
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галущенко... котрий день сьогодні??? Чи серія???
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17.10.2022 15:33 Ответить
Україна має верховного ЗЄля-мандующего.....
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17.10.2022 15:34 Ответить
Надо думать от него и требуют.
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17.10.2022 16:26 Ответить
Асфальтовий купол в допомогу.
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17.10.2022 15:34 Ответить
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17.10.2022 15:36 Ответить
Всього то 8 місяців пройшло і це ж треба фашисти почали руйнувати енергетичну систему, влада ідіотів зрадників.
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17.10.2022 15:37 Ответить
Чтобы не оголять собственные объекты, передают только сделанное специально для Украины (IRIS-T, NASAMS) или то, что снимается с вооружения (Hawk из Испании, а весной - C-300 из Словакии).

У Украины был минимум один проект собственного ЗРК. Произвести своё - дешевле, чем купить у кого-то, и в сотни раз проще, чем убедить кого-то отдать его собственное. По той же причине нужно было делать свои Вільха/Сапсан/Нептун (первый - до 202 км, остальные до 280 км - по сути то же, что ATACMS, но своё), чтобы не зависеть от чужой доброй воли.
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17.10.2022 15:39 Ответить
Україна в змозі виробляти повний спектр ППО:
від ПЗРК до дальністю 200 км і

з будь яким засобом наведення - від теплових головок, до лазерного променя та рос

немає політичної волі

натомість є саботаж та зрада політичної верхівки! 👿
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17.10.2022 15:47 Ответить
"Не на часі"
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17.10.2022 15:52 Ответить
До слова, у нас виробляють і досить непогані (одні з кращих) голови наведення для ракет (комбіновані, з різними способами наведення).
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17.10.2022 16:06 Ответить
Нашими розробками успішно користуються поляки
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17.10.2022 16:14 Ответить
передают только сделанное специально для Украины (IRIS-T, NASAMS) - да

или то, что снимается с вооружения - да

Чтобы не оголять собственные объекты - не правда. Явно есть излишки на складах, какаято иная причина, чтобы не передавать

Про разработку своего - да, лучше свое
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17.10.2022 16:38 Ответить
Явно есть излишки на складах >>> они нужны им самим! Какое-то количество установок стоит на боевом дежурстве, но если часть из них выведут из строя (например, взорвут) - их нужно будет заменить. Произвести с нуля занимает несколько месяцев, а пригнать со склада и развернуть - несколько дней максимум. А ещё у США есть союзники по НАТО, не производящие серьёзные системы ПВО, для них этот запас тоже следует придерживать (Словакии вместо переданного Украине С-300 пригнали Patriot, например).

В общем, не стоит заглядывать в чужой карман на чужой склад, как могут - так и помогают, но союзники по НАТО у них в приоритете над страной, которая не в НАТО и в которой Ермак.
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17.10.2022 16:56 Ответить
Антонов не може такої єрунди як дрони наклепати?
Як же вони літаки майстрували ..
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17.10.2022 15:41 Ответить
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17.10.2022 15:42 Ответить
I що? припустимо що захистимо інфраструктору, тоді орки будуть бити шахедами по торгівельним центрам та житловим масивам, ситуація потребує нетривіального мислення
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17.10.2022 15:45 Ответить
Ви дійсно не розумієте різниці? Коли є руйнування будинку, ТЦ чи ще чогось і коли зруйновано обладнання розподілу електроенергії і усе вище перелічене стає швидко нефункціонуючим, включаючі зв'язок, бо він теж не від святого духу живиться...
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17.10.2022 17:09 Ответить
эти дроны можно сбивать шилками, где шилки их в Украине после ссср самый большой парк остался
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17.10.2022 15:46 Ответить
Вони працюють, як і с-60 та інші, але що таке навіть пара тисяч таких установок на територію нашої держави? У нас 29831 населених пунктів в держві, вдумайтесь в цю цифру, нам потрібні винищувачі, безпілотники зі стінгерами тощо.
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17.10.2022 16:00 Ответить
Закрыть только ТЭЦ
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17.10.2022 16:54 Ответить
це так не сподівано
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17.10.2022 15:48 Ответить
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17.10.2022 15:54 Ответить
Слиш, Герман, там казали розумні люди, що шахеди не такі вже й небезпечні і їх можна збивати старими радянськими засобами. а саме головне, можна свої об'єкти захищати від них, наприклад, за допомогою бетонних блоків. тільки бетонні блоки тобі ЄС не надасть, не надійся. сама, люба, сама.
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17.10.2022 15:59 Ответить
Тільки зараз дійшло, що критичну інфраструктуру під час війни треба максимально захищати? Просто гіганти мислі!
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17.10.2022 15:59 Ответить
Повітря - це було (і є) наше слабке місце. Були б мізки і бажання, то налагодили виробництво тих кокнцептів ППО, які на лучу у папках лежать. З результату видно, що ні мізків, ні бажання нема ...
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17.10.2022 16:09 Ответить
Отаке краще ставте, і у великій кількості:

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17.10.2022 16:12 Ответить
Пропоную взяти 50 млн.грн. з фінансування телеканалу "рада" на 2023 рік і витратити на закриття неба.
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17.10.2022 16:24 Ответить
Пропоную також мобілізувати радівських журнашлюх, буде подвійний удар.
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17.10.2022 16:36 Ответить
О, яка свіжа новина!
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17.10.2022 17:49 Ответить
Галущенку треба виконувати разом із держсекретарями міністерства закони Про мобілізацію та мобпідготовку, а ОСОБЛИВО,



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

тоді не було б цієї балаканини!!!
Хто є власником обленерго та облгазів в Україні?? Хіба не москальня з фірташами та йому подібними ???
Ну, Кучма з Табачником та Литвином, Піскуном в курсі справи, як приватизували і хто, облгази та обленерго в Україні, тому і Семенчукчка «сама себе застрелила» і Чечетов «полетів з балкону» без тапочок!!!
Мабуть, тому і відсутні дієві осмислені Плани технічного прикриття цілої галузі упродовж агресії московіі в Украіні!!! Шмигаль з держсекретарем секретаріату КМУ вкурсі справи, МАБУТЬ!
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17.10.2022 18:14 Ответить
Тільки дойшло, на восьмому, *****, місяці війни? Про це треба було думати ще в березні!
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17.10.2022 18:36 Ответить
Чарівний сон зе-команди - вони асфальтують небо.
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17.10.2022 22:16 Ответить
 
 