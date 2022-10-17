УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9443 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 682 34

Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами, - Галущенко

галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко закликає закрити небо над об’єктами енергетики.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці росіяни вдалися до обстрілів енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області, Сумській області та в місті Києві. Знову знеструмлені як побутові споживачі, так і промислові підприємства. Знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Адже пошкоджено підстанцію, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

Росіянам виявилось мало розбивати лише саму лінію, аби знеструмлювати атомну станцію. Тепер вони випробовують нашу здатність швидко відновлювати електропідстанції. Такий ядерний шантаж країни-терориста не має залишитись без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами!" - йдеться в повідомленні.

Також Галущенко закликав українців зменшити споживання електроенергії протягом дня, особливо у години вечірнього піку – ‪з 17-00‬ до 23-00.

"Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни", - підсумував міністр.

Також читайте: Російські ракети вразили 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

Автор: 

обстріл (28303) енергетика (2582) електроенергія (6185) Галущенко Герман (529)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Асфальтовий купол в допомогу.
показати весь коментар
17.10.2022 15:34
+14
показати весь коментар
17.10.2022 15:42
+13
Всього то 8 місяців пройшло і це ж треба фашисти почали руйнувати енергетичну систему, влада ідіотів зрадників.
показати весь коментар
17.10.2022 15:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
галущенко... котрий день сьогодні??? Чи серія???
показати весь коментар
17.10.2022 15:33 Відповісти
Україна має верховного ЗЄля-мандующего.....
показати весь коментар
17.10.2022 15:34 Відповісти
Надо думать от него и требуют.
показати весь коментар
17.10.2022 16:26 Відповісти
Асфальтовий купол в допомогу.
показати весь коментар
17.10.2022 15:34 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 15:36 Відповісти
Всього то 8 місяців пройшло і це ж треба фашисти почали руйнувати енергетичну систему, влада ідіотів зрадників.
показати весь коментар
17.10.2022 15:37 Відповісти
Чтобы не оголять собственные объекты, передают только сделанное специально для Украины (IRIS-T, NASAMS) или то, что снимается с вооружения (Hawk из Испании, а весной - C-300 из Словакии).

У Украины был минимум один проект собственного ЗРК. Произвести своё - дешевле, чем купить у кого-то, и в сотни раз проще, чем убедить кого-то отдать его собственное. По той же причине нужно было делать свои Вільха/Сапсан/Нептун (первый - до 202 км, остальные до 280 км - по сути то же, что ATACMS, но своё), чтобы не зависеть от чужой доброй воли.
показати весь коментар
17.10.2022 15:39 Відповісти
Україна в змозі виробляти повний спектр ППО:
від ПЗРК до дальністю 200 км і

з будь яким засобом наведення - від теплових головок, до лазерного променя та рос

немає політичної волі

натомість є саботаж та зрада політичної верхівки! 👿
показати весь коментар
17.10.2022 15:47 Відповісти
"Не на часі"
показати весь коментар
17.10.2022 15:52 Відповісти
До слова, у нас виробляють і досить непогані (одні з кращих) голови наведення для ракет (комбіновані, з різними способами наведення).
показати весь коментар
17.10.2022 16:06 Відповісти
Нашими розробками успішно користуються поляки
показати весь коментар
17.10.2022 16:14 Відповісти
передают только сделанное специально для Украины (IRIS-T, NASAMS) - да

или то, что снимается с вооружения - да

Чтобы не оголять собственные объекты - не правда. Явно есть излишки на складах, какаято иная причина, чтобы не передавать

Про разработку своего - да, лучше свое
показати весь коментар
17.10.2022 16:38 Відповісти
Явно есть излишки на складах >>> они нужны им самим! Какое-то количество установок стоит на боевом дежурстве, но если часть из них выведут из строя (например, взорвут) - их нужно будет заменить. Произвести с нуля занимает несколько месяцев, а пригнать со склада и развернуть - несколько дней максимум. А ещё у США есть союзники по НАТО, не производящие серьёзные системы ПВО, для них этот запас тоже следует придерживать (Словакии вместо переданного Украине С-300 пригнали Patriot, например).

В общем, не стоит заглядывать в чужой карман на чужой склад, как могут - так и помогают, но союзники по НАТО у них в приоритете над страной, которая не в НАТО и в которой Ермак.
показати весь коментар
17.10.2022 16:56 Відповісти
Антонов не може такої єрунди як дрони наклепати?
Як же вони літаки майстрували ..
показати весь коментар
17.10.2022 15:41 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 15:42 Відповісти
I що? припустимо що захистимо інфраструктору, тоді орки будуть бити шахедами по торгівельним центрам та житловим масивам, ситуація потребує нетривіального мислення
показати весь коментар
17.10.2022 15:45 Відповісти
Ви дійсно не розумієте різниці? Коли є руйнування будинку, ТЦ чи ще чогось і коли зруйновано обладнання розподілу електроенергії і усе вище перелічене стає швидко нефункціонуючим, включаючі зв'язок, бо він теж не від святого духу живиться...
показати весь коментар
17.10.2022 17:09 Відповісти
эти дроны можно сбивать шилками, где шилки их в Украине после ссср самый большой парк остался
показати весь коментар
17.10.2022 15:46 Відповісти
Вони працюють, як і с-60 та інші, але що таке навіть пара тисяч таких установок на територію нашої держави? У нас 29831 населених пунктів в держві, вдумайтесь в цю цифру, нам потрібні винищувачі, безпілотники зі стінгерами тощо.
показати весь коментар
17.10.2022 16:00 Відповісти
Закрыть только ТЭЦ
показати весь коментар
17.10.2022 16:54 Відповісти
це так не сподівано
показати весь коментар
17.10.2022 15:48 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 15:54 Відповісти
Слиш, Герман, там казали розумні люди, що шахеди не такі вже й небезпечні і їх можна збивати старими радянськими засобами. а саме головне, можна свої об'єкти захищати від них, наприклад, за допомогою бетонних блоків. тільки бетонні блоки тобі ЄС не надасть, не надійся. сама, люба, сама.
показати весь коментар
17.10.2022 15:59 Відповісти
Тільки зараз дійшло, що критичну інфраструктуру під час війни треба максимально захищати? Просто гіганти мислі!
показати весь коментар
17.10.2022 15:59 Відповісти
Повітря - це було (і є) наше слабке місце. Були б мізки і бажання, то налагодили виробництво тих кокнцептів ППО, які на лучу у папках лежать. З результату видно, що ні мізків, ні бажання нема ...
показати весь коментар
17.10.2022 16:09 Відповісти
Отаке краще ставте, і у великій кількості:

показати весь коментар
17.10.2022 16:12 Відповісти
Пропоную взяти 50 млн.грн. з фінансування телеканалу "рада" на 2023 рік і витратити на закриття неба.
показати весь коментар
17.10.2022 16:24 Відповісти
Пропоную також мобілізувати радівських журнашлюх, буде подвійний удар.
показати весь коментар
17.10.2022 16:36 Відповісти
О, яка свіжа новина!
показати весь коментар
17.10.2022 17:49 Відповісти
Галущенку треба виконувати разом із держсекретарями міністерства закони Про мобілізацію та мобпідготовку, а ОСОБЛИВО,



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17/sp:max50:nav7:font2#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20/sp:max50:nav7:font2#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20/sp:max50:nav7:font2#n369 № 1357-IX від 30.03.2021 , ВВР, 2021, № 29, ст.234}

тоді не було б цієї балаканини!!!
Хто є власником обленерго та облгазів в Україні?? Хіба не москальня з фірташами та йому подібними ???
Ну, Кучма з Табачником та Литвином, Піскуном в курсі справи, як приватизували і хто, облгази та обленерго в Україні, тому і Семенчукчка «сама себе застрелила» і Чечетов «полетів з балкону» без тапочок!!!
Мабуть, тому і відсутні дієві осмислені Плани технічного прикриття цілої галузі упродовж агресії московіі в Украіні!!! Шмигаль з держсекретарем секретаріату КМУ вкурсі справи, МАБУТЬ!
показати весь коментар
17.10.2022 18:14 Відповісти
Тільки дойшло, на восьмому, *****, місяці війни? Про це треба було думати ще в березні!
показати весь коментар
17.10.2022 18:36 Відповісти
Чарівний сон зе-команди - вони асфальтують небо.
показати весь коментар
17.10.2022 22:16 Відповісти
 
 