Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко закликає закрити небо над об’єктами енергетики.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці росіяни вдалися до обстрілів енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області, Сумській області та в місті Києві. Знову знеструмлені як побутові споживачі, так і промислові підприємства. Знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Адже пошкоджено підстанцію, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

Росіянам виявилось мало розбивати лише саму лінію, аби знеструмлювати атомну станцію. Тепер вони випробовують нашу здатність швидко відновлювати електропідстанції. Такий ядерний шантаж країни-терориста не має залишитись без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами!" - йдеться в повідомленні.

Також Галущенко закликав українців зменшити споживання електроенергії протягом дня, особливо у години вечірнього піку – ‪з 17-00‬ до 23-00.

"Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни", - підсумував міністр.

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