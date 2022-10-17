Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами, - Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко закликає закрити небо над об’єктами енергетики.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці росіяни вдалися до обстрілів енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області, Сумській області та в місті Києві. Знову знеструмлені як побутові споживачі, так і промислові підприємства. Знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Адже пошкоджено підстанцію, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою.
Росіянам виявилось мало розбивати лише саму лінію, аби знеструмлювати атомну станцію. Тепер вони випробовують нашу здатність швидко відновлювати електропідстанції. Такий ядерний шантаж країни-терориста не має залишитись без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами!" - йдеться в повідомленні.
Також Галущенко закликав українців зменшити споживання електроенергії протягом дня, особливо у години вечірнього піку – з 17-00 до 23-00.
"Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни", - підсумував міністр.
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У Украины был минимум один проект собственного ЗРК. Произвести своё - дешевле, чем купить у кого-то, и в сотни раз проще, чем убедить кого-то отдать его собственное. По той же причине нужно было делать свои Вільха/Сапсан/Нептун (первый - до 202 км, остальные до 280 км - по сути то же, что ATACMS, но своё), чтобы не зависеть от чужой доброй воли.
від ПЗРК до дальністю 200 км і
з будь яким засобом наведення - від теплових головок, до лазерного променя та рос
немає політичної волі
натомість є саботаж та зрада політичної верхівки! 👿
или то, что снимается с вооружения - да
Чтобы не оголять собственные объекты - не правда. Явно есть излишки на складах, какаято иная причина, чтобы не передавать
Про разработку своего - да, лучше свое
В общем, не стоит заглядывать
в чужой карманна чужой склад, как могут - так и помогают, но союзники по НАТО у них в приоритете над страной, которая не в НАТО и в которой Ермак.
Як же вони літаки майстрували ..
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17/sp:max50:nav7:font2#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20/sp:max50:nav7:font2#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20/sp:max50:nav7:font2#n369 № 1357-IX від 30.03.2021 , ВВР, 2021, № 29, ст.234}
тоді не було б цієї балаканини!!!
Хто є власником обленерго та облгазів в Україні?? Хіба не москальня з фірташами та йому подібними ???
Ну, Кучма з Табачником та Литвином, Піскуном в курсі справи, як приватизували і хто, облгази та обленерго в Україні, тому і Семенчукчка «сама себе застрелила» і Чечетов «полетів з балкону» без тапочок!!!
Мабуть, тому і відсутні дієві осмислені Плани технічного прикриття цілої галузі упродовж агресії московіі в Украіні!!! Шмигаль з держсекретарем секретаріату КМУ вкурсі справи, МАБУТЬ!