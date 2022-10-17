Представлено обширное аналитическое исследование о послевоенном будущем Украины: в разработке приняли участие 190 экспертов

В исследовании KYIV RYSING представлена достоверная информация о реалиях военного времени в стране, экономические и военные показатели, а также комментарии и прогнозы ведущих мировых и украинских экспертов относительно происходящих событий и перспектив на будущее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

К участию в работе были привлечены 130 консультантов компании и 60 сторонних экспертов. В частности, представлены результаты опроса среди тысяч украинцев относительно жизни в военное время, настроений в обществе и ожиданий на будущее.

Аналитический материал представлен по разделам история, военные вопросы, общество, экономика, экология, перспективы. Целью работы является объяснение мировому сообществу роли Украины в балансе благосостояния в мире и тем самым стимулирование привлечения инвестиций в Украину.

"Хотя Украина переживает самые сложные испытания, ежедневно испытывает огромные разрушения инфраструктуры, а падение ВВП прогнозируется на уровне 35%, в мире существует большая заинтересованность в инвестировании в восстановление страны. Отдельно следует отметить высокую мотивацию украинцев к восстановлению Украины и веру в победу, на которые указывают изложенные в исследовании результаты опроса среди рядовых украинцев. В то же время, бизнес продолжает искать и находить новые варианты организаций своей работы в военное время", - говорится в материале.

Директор одной из крупнейших агро компаний Украины рассказывает, что им с коллегами пришлось реорганизовывать полевые работы и сбор урожая для сохранения мира от продовольственного кризиса, часть полей и производственных площадок компании находятся в зонах боевых действий. Управляющий партнер ведущей юридической компании утверждает, что хотя большинство бизнесов проходят сложные испытания, они пытаются оптимизировать свою деятельность, а также наладить международное сотрудничество и открывать новые рынки.

Николай Кискалт, генеральный директор Kyiv Strategy Consulting, уверен, что Украину ждут большие возможности на международной арене. Западные инвесторы заинтересованы. В то же время, местному бизнесу необходимо понимать ожидания иностранных инвесторов, равно как и инвесторам - Украину. Конкретно в построении корректных партнерских отношений и согласовании ожиданий могут помочь консалтинговые компании, которые скоро начнут воспользоваться огромным спросом.

Kyiv Strategy Consulting предоставляет возможность всем желающим скачать исследования бесплатно по ссылке (украиноязычная и англоязычная версии) и использовать его для работы на восстановление и развитие Украины.