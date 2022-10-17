Представлено обширное аналитическое исследование о послевоенном будущем Украины: в разработке приняли участие 190 экспертов
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В исследовании KYIV RYSING представлена достоверная информация о реалиях военного времени в стране, экономические и военные показатели, а также комментарии и прогнозы ведущих мировых и украинских экспертов относительно происходящих событий и перспектив на будущее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
К участию в работе были привлечены 130 консультантов компании и 60 сторонних экспертов. В частности, представлены результаты опроса среди тысяч украинцев относительно жизни в военное время, настроений в обществе и ожиданий на будущее.
Аналитический материал представлен по разделам история, военные вопросы, общество, экономика, экология, перспективы. Целью работы является объяснение мировому сообществу роли Украины в балансе благосостояния в мире и тем самым стимулирование привлечения инвестиций в Украину.
"Хотя Украина переживает самые сложные испытания, ежедневно испытывает огромные разрушения инфраструктуры, а падение ВВП прогнозируется на уровне 35%, в мире существует большая заинтересованность в инвестировании в восстановление страны. Отдельно следует отметить высокую мотивацию украинцев к восстановлению Украины и веру в победу, на которые указывают изложенные в исследовании результаты опроса среди рядовых украинцев. В то же время, бизнес продолжает искать и находить новые варианты организаций своей работы в военное время", - говорится в материале.
Директор одной из крупнейших агро компаний Украины рассказывает, что им с коллегами пришлось реорганизовывать полевые работы и сбор урожая для сохранения мира от продовольственного кризиса, часть полей и производственных площадок компании находятся в зонах боевых действий. Управляющий партнер ведущей юридической компании утверждает, что хотя большинство бизнесов проходят сложные испытания, они пытаются оптимизировать свою деятельность, а также наладить международное сотрудничество и открывать новые рынки.
Николай Кискалт, генеральный директор Kyiv Strategy Consulting, уверен, что Украину ждут большие возможности на международной арене. Западные инвесторы заинтересованы. В то же время, местному бизнесу необходимо понимать ожидания иностранных инвесторов, равно как и инвесторам - Украину. Конкретно в построении корректных партнерских отношений и согласовании ожиданий могут помочь консалтинговые компании, которые скоро начнут воспользоваться огромным спросом.
Kyiv Strategy Consulting предоставляет возможность всем желающим скачать исследования бесплатно по ссылке (украиноязычная и англоязычная версии) и использовать его для работы на восстановление и развитие Украины.
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Оптимизацию - процессов
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«Україна має на меті реалізувати свій потенціал і побудувати країну нового часу
Україна Нового Часу - сильна та незалежна держава з розвиненою промисловістю, широкою мережею індустріальних парків, авторитетними IT-компаніями, ефективною інфраструктурою та чистим довкіллям. Україна забезпечує високий рівень життя, а також доступ до якісної освіти та охорони здоров'я. У 2032 році Україна продемонструє стійке економічне зростання, яке буде сприяти подальшій інтеграції з ЄС, що робить країну "магнітом" для міжнародних інвестицій.»
ну всьо, вже скоро! Інвест няні! ЗП вчителям по $4000, тисячі кілометрів доріг! Мільярди дерев!
2) "...на Україну чекають великі можливості на міжнародній арені. Західні інвестори зацікавлені..."
Звідки ці твердження? Наведить приклади цієї зацікавленості. Може вже досі населення казками годувати? Чи це обробка суспільства напередодні підготовці Зе до виборів?
Європа та Америка допомогають не тому що вони хочуть інвестувати. А тому, ще не хочуть, щоб Росія пішла далі. Щоб вона загрузла здесь на роки, та локалізувати цей конфлікт - ось що вони хочуть. Які нах інвестиції, якщо в військовий час святе - гуманітарка, придбана на кошти західних платників податків розкрадається вагонами? (Шось взагалі ця тема сщухла, маю сумніви, що дійде до покарання)
Ця стаття орієнтована на лохів.
Бо дотичність зелених піарастів зводить нанівець всю писанину про незалежних аналітиків.