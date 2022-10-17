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Представлено обширное аналитическое исследование о послевоенном будущем Украины: в разработке приняли участие 190 экспертов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

війна

В исследовании KYIV RYSING представлена достоверная информация о реалиях военного времени в стране, экономические и военные показатели, а также комментарии и прогнозы ведущих мировых и украинских экспертов относительно происходящих событий и перспектив на будущее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

К участию в работе были привлечены 130 консультантов компании и 60 сторонних экспертов. В частности, представлены результаты опроса среди тысяч украинцев относительно жизни в военное время, настроений в обществе и ожиданий на будущее.

Аналитический материал представлен по разделам история, военные вопросы, общество, экономика, экология, перспективы. Целью работы является объяснение мировому сообществу роли Украины в балансе благосостояния в мире и тем самым стимулирование привлечения инвестиций в Украину.

"Хотя Украина переживает самые сложные испытания, ежедневно испытывает огромные разрушения инфраструктуры, а падение ВВП прогнозируется на уровне 35%, в мире существует большая заинтересованность в инвестировании в восстановление страны. Отдельно следует отметить высокую мотивацию украинцев к восстановлению Украины и веру в победу, на которые указывают изложенные в исследовании результаты опроса среди рядовых украинцев. В то же время, бизнес продолжает искать и находить новые варианты организаций своей работы в военное время", - говорится в материале.

Директор одной из крупнейших агро компаний Украины рассказывает, что им с коллегами пришлось реорганизовывать полевые работы и сбор урожая для сохранения мира от продовольственного кризиса, часть полей и производственных площадок компании находятся в зонах боевых действий. Управляющий партнер ведущей юридической компании утверждает, что хотя большинство бизнесов проходят сложные испытания, они пытаются оптимизировать свою деятельность, а также наладить международное сотрудничество и открывать новые рынки.

Николай Кискалт, генеральный директор Kyiv Strategy Consulting, уверен, что Украину ждут большие возможности на международной арене. Западные инвесторы заинтересованы. В то же время, местному бизнесу необходимо понимать ожидания иностранных инвесторов, равно как и инвесторам - Украину. Конкретно в построении корректных партнерских отношений и согласовании ожиданий могут помочь консалтинговые компании, которые скоро начнут воспользоваться огромным спросом.

Kyiv Strategy Consulting предоставляет возможность всем желающим скачать исследования бесплатно по ссылке (украиноязычная и англоязычная версии) и использовать его для работы на восстановление и развитие Украины.
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Топ комментарии
+9
У них в головах війна вже закінчилась, але чого дивуватися, якщо для зелених мародерів вона і не починалася.
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17.10.2022 16:28
+8
Які ще експерти? Єрмак і велике відбудівництво. Звісно що без тендерів. Як звикли.
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17.10.2022 16:23
+8
З відти про майбутнє:

«Україна має на меті реалізувати свій потенціал і побудувати країну нового часу
Україна Нового Часу - сильна та незалежна держава з розвиненою промисловістю, широкою мережею індустріальних парків, авторитетними IT-компаніями, ефективною інфраструктурою та чистим довкіллям. Україна забезпечує високий рівень життя, а також доступ до якісної освіти та охорони здоров'я. У 2032 році Україна продемонструє стійке економічне зростання, яке буде сприяти подальшій інтеграції з ЄС, що робить країну "магнітом" для міжнародних інвестицій.»

ну всьо, вже скоро! Інвест няні! ЗП вчителям по $4000, тисячі кілометрів доріг! Мільярди дерев!
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17.10.2022 16:32
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Правила форума Совет форумчан
Які ще експерти? Єрмак і велике відбудівництво. Звісно що без тендерів. Як звикли.
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17.10.2022 16:23 Ответить
А за чий, пардон, рахунок?
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17.10.2022 16:24 Ответить
репарації? заарештовані російські активи? подумати?
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17.10.2022 16:47 Ответить
Единственное, что надо разглядывать - коррупцию.
Оптимизацию - процессов
Как минимум
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17.10.2022 16:27 Ответить
У них в головах війна вже закінчилась, але чого дивуватися, якщо для зелених мародерів вона і не починалася.
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17.10.2022 16:28 Ответить
Золотий пам'ятник зельоному на Майдані вже спроектовано. Спір стоїть тільки про місце.
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17.10.2022 16:30 Ответить
ще візу потрібно скульптору з якутії, так що не все так гладко.
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17.10.2022 16:31 Ответить
З відти про майбутнє:

«Україна має на меті реалізувати свій потенціал і побудувати країну нового часу
Україна Нового Часу - сильна та незалежна держава з розвиненою промисловістю, широкою мережею індустріальних парків, авторитетними IT-компаніями, ефективною інфраструктурою та чистим довкіллям. Україна забезпечує високий рівень життя, а також доступ до якісної освіти та охорони здоров'я. У 2032 році Україна продемонструє стійке економічне зростання, яке буде сприяти подальшій інтеграції з ЄС, що робить країну "магнітом" для міжнародних інвестицій.»

ну всьо, вже скоро! Інвест няні! ЗП вчителям по $4000, тисячі кілометрів доріг! Мільярди дерев!
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17.10.2022 16:32 Ответить
Тема докторської дисертації - "Краще бути здоровим та багатим, ніж бідним та хворим".
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17.10.2022 16:37 Ответить
"Не бажаєш працювати - іди в консалтінг" (поради розумної людини)
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17.10.2022 16:51 Ответить
1) "...у світі існує неабияка зацікавленість у інвестуванні у відбудову країни..."
2) "...на Україну чекають великі можливості на міжнародній арені. Західні інвестори зацікавлені..."

Звідки ці твердження? Наведить приклади цієї зацікавленості. Може вже досі населення казками годувати? Чи це обробка суспільства напередодні підготовці Зе до виборів?
Європа та Америка допомогають не тому що вони хочуть інвестувати. А тому, ще не хочуть, щоб Росія пішла далі. Щоб вона загрузла здесь на роки, та локалізувати цей конфлікт - ось що вони хочуть. Які нах інвестиції, якщо в військовий час святе - гуманітарка, придбана на кошти західних платників податків розкрадається вагонами? (Шось взагалі ця тема сщухла, маю сумніви, що дійде до покарання)

Ця стаття орієнтована на лохів.
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17.10.2022 16:55 Ответить
А що, переписати тексти обіцянок з передвиборчої програми Зеленського було важко? Там всі фантазіі вже написані..... і навіть 73% насЄлЄнія за ці фантазіі проголосувало...
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17.10.2022 17:30 Ответить
юзік в тємє. д єрмак то во глові?
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17.10.2022 18:00 Ответить
Ікспердів всіляких розвелось, як блох на собаці. Серед них може відсотків 2 дійсно потрібних професіоналів, решта лайно пропагандонське.
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17.10.2022 18:30 Ответить
Тілтки я помітив слово "велике"?

Бо дотичність зелених піарастів зводить нанівець всю писанину про незалежних аналітиків.
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17.10.2022 19:04 Ответить
Был один зятек, одного преза, все завтраками кормил в Швейцарии шаровиков. Мол вкладывайте в Украину. Ну вот опять. Поиск дураков.
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17.10.2022 20:01 Ответить
 
 