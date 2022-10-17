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Россия может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине мир на своих условиях, - разведка Германии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Россия может применить тактическое ядерное оружие, чтобы навязать Украине "продиктованный мир", но пока нет признаков подготовки к этому сценарию.

Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на слушаниях в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам Каля, нападение российского диктатора Владимира Путина на Украину "не стало неожиданностью" для его службы.

Он отметил, что Путин "оставляет за собой право" пойти на применение ядерного оружия и подчеркнул, что "дело может прийти к использованию тактического ядерного оружия в Украине".

"Потом они будут стремиться навязать продиктованный мир Украине. С российской стороны нет признаков готовности идти на компромисс в возможных переговорах с Украиной", – сказал Каль.

Разведчик считает, что поражение в войне против Украины с точки зрения РФ может "нести экзистенциальную угрозу правлению Путина", однако у его службы нет никаких указаний на то, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие.

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Топ комментарии
+28
Такое ощущение что весь ска запад просто ссытся от мысли что Украина может победить.
Как только наши начинают что-то отвоевывать вся гнойная шелупонь начинает завывать ....ой ой ой расея ща яо применит ой ой ой переговоры.
Не хотите чтобы пуйло бахнул ЯО - покажите ему УБЕДИТЕЛЬНО что с ним тогда будет а не нойте.
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17.10.2022 17:36
+21
Про напад знав, а про підривну діяльність бабульки Меркель навіть не здогадувався )) Всі вони розумні постфактум.
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17.10.2022 17:25
+21
Чи це не ті самі "євророзвідники", які давали Україні максимум 3 доби, а німецькі дипломати прямим текстом це повідомляли нашим службовцям?
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17.10.2022 17:32
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Але є вірогідність, що бомбу буде скинуто саме на Воронєж...
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17.10.2022 17:22 Ответить
пусть ***** с опаской на унитаз- садится.... мало ли что Буданов мог подкрутить.....
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17.10.2022 17:27 Ответить
он в чемодан ходит...
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17.10.2022 17:35 Ответить
Тем паче.... чумадан подменить можно легко...
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17.10.2022 17:37 Ответить
Скоко можно бамбить варонеж? Вибирите уже что-то другое в конце-то-концов.
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17.10.2022 19:20 Ответить
"США не робитимуть різниці у разі, якщо Росія застосує тактичну чи більш потужну ядерну зброю в Україні. Про це заявив в інтерв'ю CNN радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван."
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17.10.2022 17:23 Ответить
"US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says"
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17.10.2022 18:23 Ответить
Саме для цього вона скуповує в Ірану дрони сотнями, а може й тисячами і збирає своє м'ясо по всіх закутках
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17.10.2022 17:24 Ответить
Він купує та використовує зараз те, що приносить Україні великі руйнування і продовжуватиме це робити, бо ніхто йому не забороняє. І навіщо йому стріляти по Україні цим ЯО? Для залякування? Заходу чи нас? Захід всереться, нам *****. Що далі? Він і без ЯО добре руйнує нашу країну.
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17.10.2022 18:36 Ответить
Про напад знав, а про підривну діяльність бабульки Меркель навіть не здогадувався )) Всі вони розумні постфактум.
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17.10.2022 17:25 Ответить
ось що творять бендеро-нацисти, - аж онуки фашистів чогось там рідкого в галіфе нав'язали.
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17.10.2022 21:59 Ответить
Может наоборот надо говорить, что х...о огребет за свои угрозы атомным оружием!
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17.10.2022 17:27 Ответить
Нав'язати він може мотузку на *** свого
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17.10.2022 17:28 Ответить
Сколько же сил Россия тратить на этот вой и запугивание Украины....все равно сучки не поможет.
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17.10.2022 17:30 Ответить
Чи це не ті самі "євророзвідники", які давали Україні максимум 3 доби, а німецькі дипломати прямим текстом це повідомляли нашим службовцям?
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17.10.2022 17:32 Ответить
Интересно , а референдум по отделению Западной Германии от Восточной , тоже не будет неожиданностью . А все к этому идет
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17.10.2022 17:32 Ответить
Німецьким розвідникам чим срач розповсюджувати, краще поставками нормальної зброї зайнятися.
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17.10.2022 17:34 Ответить
Togda kirdik
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17.10.2022 17:34 Ответить
Krievijai? Naja, 200 %.
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17.10.2022 22:03 Ответить
Хозарський сценарій це знелюднення причорномор'я і прилеглих територій. Голодомор 2.0.
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17.10.2022 17:34 Ответить
Такое ощущение что весь ска запад просто ссытся от мысли что Украина может победить.
Как только наши начинают что-то отвоевывать вся гнойная шелупонь начинает завывать ....ой ой ой расея ща яо применит ой ой ой переговоры.
Не хотите чтобы пуйло бахнул ЯО - покажите ему УБЕДИТЕЛЬНО что с ним тогда будет а не нойте.
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17.10.2022 17:36 Ответить
Ничего с ним не будет Борель да и Макрон уже заявили, что ядерного ответа не будет, Но не верится,что например ЕС или Франция впишется за нас обычными вооружениями
,
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17.10.2022 18:40 Ответить
А Ви думаєте вони зрадіють появі в Європі могутнішої держави ніж мордор? Європейців влаштовує сценарій довгої війни на виснаження України, бо приймати в ЄС державу, яка потенційно більш сильна за Німеччину та Францію і допомагати у відбудові, сильні європейські країни не зацікавлені. Всі місця за круглим столом вже зайняті. Не знаю наскільки далеко вони прораховують партію, але у випадку перемоги України вони будуть не проти, щоб ху-ло трішки знизив потенціал України.
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17.10.2022 19:20 Ответить
а что мешало за 30 лет стать могущественным государством? кацапы? жиды? щирі українці? Германия к примеру и после первой мировой и после второй как-то весьма быстро вскочила на ноги - нет? и реапарации всем выплатила без проблем (учитывая как все те же кацапы ее разграбили). значит в консерватории что-то напутали.
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17.10.2022 19:51 Ответить
Нічого не заважало і не заважає, місця за круглим столом вже поділені і щоб туди потрапити треба щось зробити нестандартне в іншому випадку шансів немає, а перемога у війні це і є той нестандартний шанс на суттєві зміни правил та можливість влізти за цей стіл. Чи зможемо ми ним скористатися сказати складно. Германія після світових війн відновлювалася, як противага червоній загрозі. В її швидкому відновленні були зацікавлені всі сильні світові гравці. Для України зараз такого варіанту не існує.
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17.10.2022 21:47 Ответить
ну хз что там за круглый стол, может нужно было сначала обеспечить собственные потребности (в смысле народа, а не конкретных физиономий этого народа), продумать там транспорт, экологию, питание, здравоохранение, коммуникации, всякие там генпланы развития, образования, топливо, энергонезависимость (ну и как видим оборону до кучи) и т.п., в общем минимальное самообеспечение, перед тем как за стол садиться. ЕС - почему-то так делает ... у них вон всякие энерго-что-то там принимали, типа нельзя монополии, опасно и т.д. и это до всяких поехавших карликов. думали в общем, как и надо. у нас феодалы пилили между собой что можно и что нельзя, кум-брат-сват, а теперь наверное тоже не слишком рады. двадцать лет воровали, десять пОжили в лучшем случае ну и прокляты на поколение.
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19.10.2022 16:14 Ответить
тут и разведкой не надо быть...
может... может... а могут же и не дать вдарить...если отбить желание вдарить... если прищемить так, что ни дыхнуть ни пёрнуть... и это не только от Украины зависит, но и от тех, кто годами заигрывал с ******, внушая ему его непобедимость, гениальность и вяличие... это зависит и от тех, кто до сих пор боится его "расстроить и спровоцировать"...
ну не заговорить и не уговорить бешеную псину.. ее только усыпляют.... пристреливают !!!!
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17.10.2022 17:36 Ответить
якщо це трапиться і расія не закінчить своє існування впродовж місяця, тоді зрозуміло шо світу пізда і то питання часу, всі почнуть виробляти або купувати ядерну зброю і погрожувати один одному, і пройде небагато часу коли всі почнуть пуляти один в одного
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17.10.2022 17:37 Ответить
І про що був цей висер, - так лишень би бзднути🤔 Ефект той же, що в після пуску в калюжу - а на виході, панове, пухирців багато та й смороду жменька смороду 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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17.10.2022 17:40 Ответить
Дякую, нам Маск, про це вже сказав...розідка!
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17.10.2022 17:41 Ответить
Да вбийте вже гитлера ‼️‼️‼️
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17.10.2022 17:42 Ответить
Шольца?
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17.10.2022 20:31 Ответить
К сожалению, несмотря на «мнения» западных разведок, этот сценарий применения ядерного оружия на территории Украиныболее, чем вероятен.
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17.10.2022 17:45 Ответить
Их же Черчилль сказал - "Кто выберает вместо войны позор ,тот получит и войну и позор"(с) Повестись на ядерный шантаж это значит дать маньяку безотказное оружие провоцируя кучу новых войн.
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17.10.2022 17:49 Ответить
Не такий народ України, щоб якесь х--ло навязало свої умови.
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17.10.2022 17:49 Ответить
А я вважаю, що ***** жахне ядрьоною зброєю не по нам, а по Європі, щоб залякати Альянс.
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17.10.2022 17:50 Ответить
Оставь свои предсказания при себе. Вы там почти все на ***** работаете,за редкими исключениями.
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17.10.2022 17:54 Ответить
а чо би нє хєракнуть кацапам ядєркой по феергешкам. і профіт жирніш. і після рєфєрєдума на землях бундес прислюніть до калоградской області. а мадаму мерклю назначить гауляйтором
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17.10.2022 17:55 Ответить
У деда,свистанет фляга и он ***** атомной бомбой!только куда?
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17.10.2022 17:57 Ответить
можуть, а може і не можуть...
все як біден закомандує! ось закомандував біден пукіну напасти - то пукін і напав. скаже бомбити ядерними, то і буде бомбити ядерними! кацапія - недокраїна з зовнішнім управлінням!!!111
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17.10.2022 17:59 Ответить
С добрым утром! Об этом ТЯО идут разговоры месяцами, а немцы только сейчас проснулись.
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17.10.2022 18:01 Ответить
Арийцы, сэр.
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17.10.2022 20:34 Ответить
Нічого пуйло принміняти не буде. Влно полякало світ і побачило, що світ не боїться. Що таке тактична ядерна зброя, яка ще ніколи не використовувалася в світі? Це снаряд, який може бахнути на відстані 3 км, десь на передовій в Донецькій області чи Криму. Його дія невелика, але велика буде дія країн-гарантів США, Англії, бо Франція запісяє разом з іншими країнами.Тоді точно росії буде кінець. А Україна навіить після залякувань не підще на поступки, ми маємо себе захистити і не залишати це напотім своїм внукам..
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17.10.2022 18:01 Ответить
Разведка Германии полнейшие нули и слушать какого то говноэксперта нет ни какого смысла. Где была ваша разведка когда продажная бабка шестнадцать лет работала на недомерка.
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17.10.2022 18:10 Ответить
А де були СБУ та ГУР коли з 2019 зеленорилі членограї добивали армію і ВПК України?
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17.10.2022 19:18 Ответить
Разведывали трассу для прокладки сп-1 и сп-2.
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17.10.2022 20:36 Ответить
со всех сторон папы, маски, шредыры, орбаны и прочая ******* вещает о том, что с плешивым надо договариваться, - это хорошо, знатич у ***** совсем плохи дела.
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17.10.2022 18:14 Ответить
как Пионтковский сказал, - всякие там аргентинские папы-мамы...
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17.10.2022 22:10 Ответить
може відіслати тому бруні каху туалетного паперу?
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17.10.2022 18:20 Ответить
Читая такие заявления , и так легко воспринимаем как эстафету, он может первый нанести Ядер .Что значит первый ? Это катастрофа, попросту говоря просто пи*дец , создается впечатление мы в очереди . Есть спец службы , Джеймс бонды 022 , я не буду перечислять что и как , нужно работать на опережение . Чисто ждем , выглядывая когда эта кацапская ***, нанесет удар.. Есть консилиумы умище , думайте , думайте ! Кацапского карлика нужно пригнуть раком , не те рычаги включаете не те...
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17.10.2022 18:21 Ответить
любому политику из германии можно смело говорить - иди на *** с своими заявлениями , это все равно что послать путина на ***, одно и то же.
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17.10.2022 18:37 Ответить
Рашисты, вы читаете Цензор, это точно. Так вот - все ваши угрозы применить ТЯО - это работает в точности как закон толковища. Достал оружие - бей. Мы только этого и ждем - потому что даже если вы уничтожите несколько миллионов украинцев, после этого россии не станет. И вы с тех пор будете пожизненно платить дань Украине. Лично я готов умереть ради такого расклада.
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17.10.2022 18:41 Ответить
Кацапня Цензор читає - 100% .! Частенько постять у себе в соцмережах - скріни з коментарями звідси . .. Я їх не раз бачив .
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17.10.2022 19:12 Ответить
готовність померти це мужньо але тупо,друже! потрібно щоб русня подихала ,а ми уціліли і жили! правда,може бути,що зеленоморді членограї,яких вибрав 73% мудрий нарід,думають не так....
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17.10.2022 19:20 Ответить
За словами Каля, напад російського диктатора Володимира Путіна на Україну "не став несподіванкою" для його служби. Напад на Україну не був несподіванкою і для США ідля НАТО і для ЄС. Напад також не був несподіванкою для "зеленої влади",котра три роки готовила дорожню інфраструктуру України ,для швидкої рашистської окупації України .Про те, що про напад знала "зе влада" ,вказує розмінування Чонгару, здача Півдня України .Запоріжської АЕС.і т.д і т.п
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17.10.2022 18:51 Ответить
абсолютно вірно!!
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17.10.2022 19:21 Ответить
пережили чернобиль пережевео і цю херню
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17.10.2022 19:06 Ответить
Він може спалити хоч і всю планету , але нав'язати Україні свої умови - не зможе . Як там у них на кацапії кажуть - кішка у нєго тонка . .
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17.10.2022 19:08 Ответить
Путло нажрется фасоли и устроит ядерный геноцид , и докажет вам, что кишка у него не тонка, а кишка ого-го
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01.03.2023 16:21 Ответить
"Повсюду вопли!Всех трясет как грушу!
В лесу среди зверей переполох!
Пошел слушок что кто-то пернул в лужу
И в этом деле явно есть подвох!
В Германии,тож, разведчик Каль
С размаху пернул в лужу
И в этом деле кацапов есть подвох!"
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17.10.2022 19:21 Ответить
думаю,що можливе застосування руснею ЯЗ проти України Зелені до лампочки. Їм так само до лампочки,що русня і білорусня щоденно вбивають цивільне населення.Хіба Рашка-Білорашка отримали хоч один удар у відповідь? Так само буде і з ЯЗ,Зеленка запише відосік з Хайфи,а Захід просто введе нові санкції
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17.10.2022 19:25 Ответить
Так само як і Бєларусь є учасником війни, так само і москалі застосують ядерну зброю. Питання в іншому, а чи буде адекватна відповідь *****. Він же ідіот, і знову недооцінює західних.
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17.10.2022 19:37 Ответить
Почему мне это говорит разведка Германии, а не май кампф, през, ермак , абдристович, геращенка, жданов ибо швец
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17.10.2022 20:54 Ответить
Кто кому будет диктовать - это мы ещё посмотрим.
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17.10.2022 21:18 Ответить
Сообщение немецкой разведки: "Путин может нанести ядерный удар, но мы не видим никаких предпосылок к этому"
Продолжу мысль:
Инопланетяне могут населять альфа Центавру, но мы не знаем есть ли там инопланетяне.
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01.03.2023 16:18 Ответить
 
 