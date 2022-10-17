Россия может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине мир на своих условиях, - разведка Германии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия может применить тактическое ядерное оружие, чтобы навязать Украине "продиктованный мир", но пока нет признаков подготовки к этому сценарию.
Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на слушаниях в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
По словам Каля, нападение российского диктатора Владимира Путина на Украину "не стало неожиданностью" для его службы.
Он отметил, что Путин "оставляет за собой право" пойти на применение ядерного оружия и подчеркнул, что "дело может прийти к использованию тактического ядерного оружия в Украине".
"Потом они будут стремиться навязать продиктованный мир Украине. С российской стороны нет признаков готовности идти на компромисс в возможных переговорах с Украиной", – сказал Каль.
Разведчик считает, что поражение в войне против Украины с точки зрения РФ может "нести экзистенциальную угрозу правлению Путина", однако у его службы нет никаких указаний на то, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие.
Пожалуйста, подождите...
Как только наши начинают что-то отвоевывать вся гнойная шелупонь начинает завывать ....ой ой ой расея ща яо применит ой ой ой переговоры.
Не хотите чтобы пуйло бахнул ЯО - покажите ему УБЕДИТЕЛЬНО что с ним тогда будет а не нойте.
,
всете же кацапы ее разграбили). значит в консерватории что-то напутали. ну и прокляты на поколение.
может... может... а могут же и не дать вдарить...если отбить желание вдарить... если прищемить так, что ни дыхнуть ни пёрнуть... и это не только от Украины зависит, но и от тех, кто годами заигрывал с ******, внушая ему его непобедимость, гениальность и вяличие... это зависит и от тех, кто до сих пор боится его "расстроить и спровоцировать"...
ну не заговорить и не уговорить бешеную псину.. ее только усыпляют.... пристреливают !!!!
все як біден закомандує! ось закомандував біден пукіну напасти - то пукін і напав. скаже бомбити ядерними, то і буде бомбити ядерними! кацапія - недокраїна з зовнішнім управлінням!!!111
В лесу среди зверей переполох!
Пошел слушок что кто-то пернул в лужу
И в этом деле явно есть подвох!
В Германии,тож, разведчик Каль
С размаху пернул в лужу
И в этом деле кацапов есть подвох!"
Продолжу мысль:
Инопланетяне могут населять альфа Центавру, но мы не знаем есть ли там инопланетяне.