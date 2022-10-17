Росія може завдати ядерного удару, щоб нав’язати Україні мир на своїх умовах, - розвідка Німеччини

Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, щоб нав’язати Україні "продиктований мир", але поки що немає ознак підготовки до цього сценарію.

Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль на слуханнях у Бундестазі, передає Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

За словами Каля, напад російського диктатора Володимира Путіна на Україну "не став несподіванкою" для його служби.

Він зазначив, що Путін "залишає за собою право" піти на застосування ядерної зброї та наголосив, що "справа може дійти до використання тактичної ядерної зброї в Україні".

"Потім вони прагнутимуть нав'язати продиктований мир Україні. З російської сторони немає жодних ознак готовності йти на компроміс у можливих переговорах з Україною", – сказав Каль.

Розвідник вважає, що поразка у війні проти України з погляду РФ може "нести екзистенційну загрозу правлінню Путіна", проте його служба не має жодних вказівок на те, що Росія планує застосувати стратегічну або тактичну ядерну зброю.

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