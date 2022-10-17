Росія може завдати ядерного удару, щоб нав’язати Україні мир на своїх умовах, - розвідка Німеччини
Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, щоб нав’язати Україні "продиктований мир", але поки що немає ознак підготовки до цього сценарію.
Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль на слуханнях у Бундестазі, передає Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.
За словами Каля, напад російського диктатора Володимира Путіна на Україну "не став несподіванкою" для його служби.
Він зазначив, що Путін "залишає за собою право" піти на застосування ядерної зброї та наголосив, що "справа може дійти до використання тактичної ядерної зброї в Україні".
"Потім вони прагнутимуть нав'язати продиктований мир Україні. З російської сторони немає жодних ознак готовності йти на компроміс у можливих переговорах з Україною", – сказав Каль.
Розвідник вважає, що поразка у війні проти України з погляду РФ може "нести екзистенційну загрозу правлінню Путіна", проте його служба не має жодних вказівок на те, що Росія планує застосувати стратегічну або тактичну ядерну зброю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как только наши начинают что-то отвоевывать вся гнойная шелупонь начинает завывать ....ой ой ой расея ща яо применит ой ой ой переговоры.
Не хотите чтобы пуйло бахнул ЯО - покажите ему УБЕДИТЕЛЬНО что с ним тогда будет а не нойте.
,
всете же кацапы ее разграбили). значит в консерватории что-то напутали. ну и прокляты на поколение.
может... может... а могут же и не дать вдарить...если отбить желание вдарить... если прищемить так, что ни дыхнуть ни пёрнуть... и это не только от Украины зависит, но и от тех, кто годами заигрывал с ******, внушая ему его непобедимость, гениальность и вяличие... это зависит и от тех, кто до сих пор боится его "расстроить и спровоцировать"...
ну не заговорить и не уговорить бешеную псину.. ее только усыпляют.... пристреливают !!!!
все як біден закомандує! ось закомандував біден пукіну напасти - то пукін і напав. скаже бомбити ядерними, то і буде бомбити ядерними! кацапія - недокраїна з зовнішнім управлінням!!!111
В лесу среди зверей переполох!
Пошел слушок что кто-то пернул в лужу
И в этом деле явно есть подвох!
В Германии,тож, разведчик Каль
С размаху пернул в лужу
И в этом деле кацапов есть подвох!"
Продолжу мысль:
Инопланетяне могут населять альфа Центавру, но мы не знаем есть ли там инопланетяне.