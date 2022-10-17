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"Повернись живим" и ГУР МО запускают проект "Бавовна у Москві"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кремль

Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны запускают новый проект под пилотным названием"Бавовна у Москві".

Об этом Фонд сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициатива связана с работой на дальние дистанции.

"Команда "Повернись живим" работает над проектом около двух месяцев и на днях финально его законтрактовала. Подробную информацию о проекте и его стоимость предоставим впоследствии, а пока - обращаемся к тысячам наших благотворителей. Мы ошеломлены количеством предложений задонатить "на большой бум". Но финансовая составляющая проекта уже реализована", – рассказали организаторы.

"Повернись живим" призывает приобщаться к системной помощи Силам обороны Украины.

Также читайте: ГУР обещает за взятого в плен Гиркина $100 тыс.
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Топ комментарии
+18
Кацапи мовчки закупили дрони і херячать а ці попереджують кацапів
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17.10.2022 18:07
+17
Піар -це основна зброя цієї влади.
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17.10.2022 17:53
+12
РюSSkий баран был дебилом при царе, при Зэкэ Сралине стадом Обезьян,,а при путлере просто мясом...
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱
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17.10.2022 18:11
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Піар -це основна зброя цієї влади.
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17.10.2022 17:53 Ответить
"Повернись живим" до влади яке відношення має?
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17.10.2022 18:17 Ответить
Чмут, - знатный порохофоб. Феноменальный, аж жо зеленых соплей.
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17.10.2022 18:19 Ответить
Те, що не підтримує Пороха, не вказує на його зв'язки зі владою
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17.10.2022 18:20 Ответить
зараз можна бути або П-атріотом, або ЗЕ-леним (включно із "какая разніца")
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17.10.2022 18:36 Ответить
Порох - це вже мертва політична фігура, незважаючи на його фундаментальний внесок в розвиток обороноздатності України. На даний момент реальної конкуренції у Зе немає, і вона ще не скоро з'явиться, хто би що не говорив і як би не відносився до одного чи іншого.
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17.10.2022 21:35 Ответить
Тут ще велике питання яка в нього фобія більша - до Пороха, чи до Зебіла...
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17.10.2022 20:03 Ответить
Rhodesian, Чмут голосував за Пороха.
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17.10.2022 19:32 Ответить
Бавовна у москві...
так романтично...

це підпали воєнкомат із воєнкомом і отримай набір ниток та спиці на сведрик?

бо виходячи з курсу обміна чмобіка на барана або на 5 кг мінтая раша переходить на стару добру але не забуту роботу за бартером?
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17.10.2022 17:57 Ответить
Кацапи мовчки закупили дрони і херячать а ці попереджують кацапів
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17.10.2022 18:07 Ответить
відосики наше все! головне не стріляти і будуть шашлички
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17.10.2022 18:23 Ответить
восхищаешься? нешел таки родственную душу
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17.10.2022 18:59 Ответить
РюSSkий баран был дебилом при царе, при Зэкэ Сралине стадом Обезьян,,а при путлере просто мясом...
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱
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17.10.2022 18:11 Ответить
Финансы это хорошо

Главное чтобы это не было терактом откровенным

Х-лу только это и нужно

И Запад будет "озабочен" точно
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17.10.2022 18:12 Ответить
Нас там нет (с).
Курение убивает (с).
Беспилотник называется "Герань-3"
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17.10.2022 18:26 Ответить
Ну это да )
Только заранее лучше было не говорить тогда
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17.10.2022 18:28 Ответить
а как же по центрам принятия решений...
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17.10.2022 19:01 Ответить
Давно пора 💣 💥
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17.10.2022 18:14 Ответить
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17.10.2022 18:29 Ответить
не переживайте, мамашаша, коляну поставимо кол, осіновий, щоб не виліз вурдалака

прости Господи, що доводиться глузувати над горем "чувствамі" мамаши убієнного
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17.10.2022 18:40 Ответить
не перестаю удивляться...
высрала дите и забыла !!!
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17.10.2022 18:52 Ответить
Коля - *****!
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17.10.2022 19:03 Ответить
навряд ли ))) ***** - это *****...а это так...личинка хробака
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17.10.2022 19:05 Ответить
Получается, когда кацапы якобы сбивали какие-то беспилотники над Севастополем - возможно, это были украинские беспилотники, вылетевшие на испытание?

Если подрихнуют какой-нибудь кацапский военный завод или склад вдали от фронта - будет круто, пусть знают, что безнаказанности не будет!
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17.10.2022 18:40 Ответить
Пісдаболи.ви зробіть справу,тоді розголошуйте, а може и ні.
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17.10.2022 18:53 Ответить
це шапіто, влада - комедіанти, їм треба вистава, декорації, розголос
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17.10.2022 19:04 Ответить
"Повернись Живим!- це відома волонтерська спільнота з 2014 р. До влади віидношення не ма. Скоріш за все ГУР примазалосьіроздристало плани як новину.
Ти що, нічого не донатиш, що про існування " Повернись живим" не чув?
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17.10.2022 20:02 Ответить
Чекаємо, коли United24 почне збирати на асфальтний заводик.

А насправді, треба їх усіх закатати в бетон - членограїв, і співаків армовіру.
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17.10.2022 19:11 Ответить
Красиво, мощно.
Притула від заздрощів собі вени поріже.

А в той час на фронті не вистачає звичайних дронів, не кажучи вже про ударні.
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17.10.2022 19:15 Ответить
А можно маленькую поправку? Заменить "в москве" на "в бункере". Понятно, что порядок цифр измениться, но это того стоит...
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17.10.2022 19:33 Ответить
Я за Коттон у маскві
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17.10.2022 21:16 Ответить
Нічого не зрозумів. Може я туплю.Про що ця новина?
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18.10.2022 00:02 Ответить
Буданов хвалиться у ЗМІ, що завдяки ГРУ будуть вибухи і в Москві. У нас всі тільки піаром займаються, а звільняти Херсон не хочуть, бо це підірве Оманський договір.
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18.10.2022 07:35 Ответить
 
 