"Повернись живим" и ГУР МО запускают проект "Бавовна у Москві"

Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны запускают новый проект под пилотным названием"Бавовна у Москві".

Об этом Фонд сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициатива связана с работой на дальние дистанции.

"Команда "Повернись живим" работает над проектом около двух месяцев и на днях финально его законтрактовала. Подробную информацию о проекте и его стоимость предоставим впоследствии, а пока - обращаемся к тысячам наших благотворителей. Мы ошеломлены количеством предложений задонатить "на большой бум". Но финансовая составляющая проекта уже реализована", – рассказали организаторы.

"Повернись живим" призывает приобщаться к системной помощи Силам обороны Украины.

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