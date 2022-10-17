"Повернись живим" и ГУР МО запускают проект "Бавовна у Москві"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны запускают новый проект под пилотным названием"Бавовна у Москві".
Об этом Фонд сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инициатива связана с работой на дальние дистанции.
"Команда "Повернись живим" работает над проектом около двух месяцев и на днях финально его законтрактовала. Подробную информацию о проекте и его стоимость предоставим впоследствии, а пока - обращаемся к тысячам наших благотворителей. Мы ошеломлены количеством предложений задонатить "на большой бум". Но финансовая составляющая проекта уже реализована", – рассказали организаторы.
"Повернись живим" призывает приобщаться к системной помощи Силам обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
так романтично...
це підпали воєнкомат із воєнкомом і отримай набір ниток та спиці на сведрик?
бо виходячи з курсу обміна чмобіка на барана або на 5 кг мінтая раша переходить на стару добру але не забуту роботу за бартером?
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱
Главное чтобы это не было терактом откровенным
Х-лу только это и нужно
И Запад будет "озабочен" точно
Курение убивает (с).
Беспилотник называется "Герань-3"
Только заранее лучше было не говорить тогда
прости Господи, що доводиться глузувати над
горем"чувствамі" мамаши убієнного
высрала дите и забыла !!!
Если подрихнуют какой-нибудь кацапский военный завод или склад вдали от фронта - будет круто, пусть знают, что безнаказанности не будет!
Ти що, нічого не донатиш, що про існування " Повернись живим" не чув?
А насправді, треба їх усіх закатати в бетон - членограїв, і співаків армовіру.
Притула від заздрощів собі вени поріже.
А в той час на фронті не вистачає звичайних дронів, не кажучи вже про ударні.