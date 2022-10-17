"Повернись живим" та ГУР МО запускають проєкт "Бавовна у Москві"
Фонд допомоги армії "Повернись живим" спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запускають новий проєкт під пілотною назвою "Бавовна у Москві".
Про це Фонд повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ініціатива пов’язана з роботою на дальні дистанції.
"Команда "Повернись живим" працює над проєктом близько двох місяців і днями фінально його законтрактувала. Детальну інформацію про проєкт та його вартість надамо згодом, а поки - звертаємося до тисяч наших благодійників. Ми приголомшені кількістю пропозицій задонатити "на великий бум". Але фінансова складова проєкту вже реалізована", - розповіли організатори.
"Повернись живим" закликає долучатися до системної допомоги Силам оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так романтично...
це підпали воєнкомат із воєнкомом і отримай набір ниток та спиці на сведрик?
бо виходячи з курсу обміна чмобіка на барана або на 5 кг мінтая раша переходить на стару добру але не забуту роботу за бартером?
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱
Главное чтобы это не было терактом откровенным
Х-лу только это и нужно
И Запад будет "озабочен" точно
Курение убивает (с).
Беспилотник называется "Герань-3"
Только заранее лучше было не говорить тогда
прости Господи, що доводиться глузувати над
горем"чувствамі" мамаши убієнного
высрала дите и забыла !!!
Если подрихнуют какой-нибудь кацапский военный завод или склад вдали от фронта - будет круто, пусть знают, что безнаказанности не будет!
Ти що, нічого не донатиш, що про існування " Повернись живим" не чув?
А насправді, треба їх усіх закатати в бетон - членограїв, і співаків армовіру.
Притула від заздрощів собі вени поріже.
А в той час на фронті не вистачає звичайних дронів, не кажучи вже про ударні.