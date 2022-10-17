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"Повернись живим" та ГУР МО запускають проєкт "Бавовна у Москві"

кремль

Фонд допомоги армії "Повернись живим" спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запускають новий проєкт під пілотною назвою "Бавовна у Москві".

Про це Фонд повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціатива пов’язана з роботою на дальні дистанції.

"Команда "Повернись живим" працює над проєктом близько двох місяців і днями фінально його законтрактувала. Детальну інформацію про проєкт та його вартість надамо згодом, а поки - звертаємося до тисяч наших благодійників. Ми приголомшені кількістю пропозицій задонатити "на великий бум". Але фінансова складова проєкту вже реалізована", - розповіли організатори.

"Повернись живим" закликає долучатися до системної допомоги Силам оборони України.

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Автор: 

проєкти (86) розвідка (3857)


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Топ коментарі
+18
Кацапи мовчки закупили дрони і херячать а ці попереджують кацапів
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17.10.2022 18:07
+17
Піар -це основна зброя цієї влади.
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17.10.2022 17:53
+12
РюSSkий баран был дебилом при царе, при Зэкэ Сралине стадом Обезьян,,а при путлере просто мясом...
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱
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17.10.2022 18:11
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Піар -це основна зброя цієї влади.
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17.10.2022 17:53 Відповісти
"Повернись живим" до влади яке відношення має?
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17.10.2022 18:17 Відповісти
Чмут, - знатный порохофоб. Феноменальный, аж жо зеленых соплей.
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17.10.2022 18:19 Відповісти
Те, що не підтримує Пороха, не вказує на його зв'язки зі владою
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17.10.2022 18:20 Відповісти
зараз можна бути або П-атріотом, або ЗЕ-леним (включно із "какая разніца")
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17.10.2022 18:36 Відповісти
Порох - це вже мертва політична фігура, незважаючи на його фундаментальний внесок в розвиток обороноздатності України. На даний момент реальної конкуренції у Зе немає, і вона ще не скоро з'явиться, хто би що не говорив і як би не відносився до одного чи іншого.
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17.10.2022 21:35 Відповісти
Тут ще велике питання яка в нього фобія більша - до Пороха, чи до Зебіла...
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17.10.2022 20:03 Відповісти
Rhodesian, Чмут голосував за Пороха.
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17.10.2022 19:32 Відповісти
Бавовна у москві...
так романтично...

це підпали воєнкомат із воєнкомом і отримай набір ниток та спиці на сведрик?

бо виходячи з курсу обміна чмобіка на барана або на 5 кг мінтая раша переходить на стару добру але не забуту роботу за бартером?
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17.10.2022 17:57 Відповісти
Кацапи мовчки закупили дрони і херячать а ці попереджують кацапів
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17.10.2022 18:07 Відповісти
відосики наше все! головне не стріляти і будуть шашлички
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17.10.2022 18:23 Відповісти
восхищаешься? нешел таки родственную душу
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17.10.2022 18:59 Відповісти
РюSSkий баран был дебилом при царе, при Зэкэ Сралине стадом Обезьян,,а при путлере просто мясом...
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱
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17.10.2022 18:11 Відповісти
Финансы это хорошо

Главное чтобы это не было терактом откровенным

Х-лу только это и нужно

И Запад будет "озабочен" точно
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17.10.2022 18:12 Відповісти
Нас там нет (с).
Курение убивает (с).
Беспилотник называется "Герань-3"
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17.10.2022 18:26 Відповісти
Ну это да )
Только заранее лучше было не говорить тогда
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17.10.2022 18:28 Відповісти
а как же по центрам принятия решений...
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17.10.2022 19:01 Відповісти
Давно пора 💣 💥
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17.10.2022 18:14 Відповісти
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17.10.2022 18:29 Відповісти
не переживайте, мамашаша, коляну поставимо кол, осіновий, щоб не виліз вурдалака

прости Господи, що доводиться глузувати над горем "чувствамі" мамаши убієнного
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17.10.2022 18:40 Відповісти
не перестаю удивляться...
высрала дите и забыла !!!
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17.10.2022 18:52 Відповісти
Коля - *****!
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17.10.2022 19:03 Відповісти
навряд ли ))) ***** - это *****...а это так...личинка хробака
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17.10.2022 19:05 Відповісти
Получается, когда кацапы якобы сбивали какие-то беспилотники над Севастополем - возможно, это были украинские беспилотники, вылетевшие на испытание?

Если подрихнуют какой-нибудь кацапский военный завод или склад вдали от фронта - будет круто, пусть знают, что безнаказанности не будет!
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17.10.2022 18:40 Відповісти
Пісдаболи.ви зробіть справу,тоді розголошуйте, а може и ні.
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17.10.2022 18:53 Відповісти
це шапіто, влада - комедіанти, їм треба вистава, декорації, розголос
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17.10.2022 19:04 Відповісти
"Повернись Живим!- це відома волонтерська спільнота з 2014 р. До влади віидношення не ма. Скоріш за все ГУР примазалосьіроздристало плани як новину.
Ти що, нічого не донатиш, що про існування " Повернись живим" не чув?
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17.10.2022 20:02 Відповісти
Чекаємо, коли United24 почне збирати на асфальтний заводик.

А насправді, треба їх усіх закатати в бетон - членограїв, і співаків армовіру.
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17.10.2022 19:11 Відповісти
Красиво, мощно.
Притула від заздрощів собі вени поріже.

А в той час на фронті не вистачає звичайних дронів, не кажучи вже про ударні.
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17.10.2022 19:15 Відповісти
А можно маленькую поправку? Заменить "в москве" на "в бункере". Понятно, что порядок цифр измениться, но это того стоит...
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17.10.2022 19:33 Відповісти
Я за Коттон у маскві
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17.10.2022 21:16 Відповісти
Нічого не зрозумів. Може я туплю.Про що ця новина?
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18.10.2022 00:02 Відповісти
Буданов хвалиться у ЗМІ, що завдяки ГРУ будуть вибухи і в Москві. У нас всі тільки піаром займаються, а звільняти Херсон не хочуть, бо це підірве Оманський договір.
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18.10.2022 07:35 Відповісти
 
 