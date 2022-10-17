"Повернись живим" та ГУР МО запускають проєкт "Бавовна у Москві"

Фонд допомоги армії "Повернись живим" спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запускають новий проєкт під пілотною назвою "Бавовна у Москві".

Про це Фонд повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціатива пов’язана з роботою на дальні дистанції.

"Команда "Повернись живим" працює над проєктом близько двох місяців і днями фінально його законтрактувала. Детальну інформацію про проєкт та його вартість надамо згодом, а поки - звертаємося до тисяч наших благодійників. Ми приголомшені кількістю пропозицій задонатити "на великий бум". Але фінансова складова проєкту вже реалізована", - розповіли організатори.

"Повернись живим" закликає долучатися до системної допомоги Силам оборони України.

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