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ГУР обещает за взятого в плен Гиркина $100 тыс.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу в украинский плен Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", - говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, что СБУ и Офис генпрокурора открыли против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета. А также, что он объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

Также читайте: "Этот день настал, мы покупаем Гиркина", - блогеры собрали $50 тыс. за пленение российского военного преступника

Информацию об Игоре Гиркине можно передать по номеру +380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal

ГУР обещает за взятого в плен Гиркина $100 тыс. 01
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Топ комментарии
+17
Я б на місці Гіркіна більше переживав що після захоплення він піде з аукціону окремим частинами.
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16.10.2022 14:24
+14
Воно стільки не коштує , 50 кг цукерок,, шальна бджілка,, від Рошен))))
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16.10.2022 14:24
+14
ГУР 100 тысяч $ + блогеры 50 тысяч $, да если его еще связанного погрузить в Т72 и привезти на пзиции ВСУ - это уже 200 тысяч.
Хороший стартап получается.
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16.10.2022 14:25
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а сколько за мертвого?
за голову или скальп
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16.10.2022 16:14 Ответить
Це за тіло у цілісному стані,а скільки дадуть за гіркін в розібраному стані?)))
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16.10.2022 16:19 Ответить
Как"язык"он намного ценнее..Разведчики ВСУ начали за этим ушлепком охоту..Удачи им
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16.10.2022 16:33 Ответить
гіркін ще не вкурся, а то за такі гроші сам прискаче
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16.10.2022 16:37 Ответить
торговці албанськими шльондрами нашорошили вуха.
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16.10.2022 16:37 Ответить
Ну назрена из бандита героя лепить. Обьявили бы 10 баксов за живого и 5 за мёртвого. Вот это было бы справедливо.
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16.10.2022 16:39 Ответить
В що так багато галасу про цього покидька. Всі знали і раніше де він був,він навіть в метро їздив в Москві,хтось фотки викладав( не знаю чи то була правда) . Він і не ховався взагалі. Що за всі ці роки його неможна було знайти? Навіщо його взагалі живим брати. Про Боїнг і так усі знають та бачили хто збив і чим. Гіркін гидота яку треба знищити і забути що він був . Його пика це пика вбивці та маніяка ,стільки людей він вбив а його ще хтось цитує: «Гіркін сказав то Гіркін сказав єто» Б
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16.10.2022 16:45 Ответить
Ймовірним виконавцем вбивства ЩОРСА називається Павло Самуїлович Танхіль-Танхілевіч[5][6]. Йому було двадцять шість років, народився він у Одесі, закінчив гімназію, розмовляв французькою і німецькою. Влітку 1919 став політичним інспектором Реввійськради 12-ї армії. Через два місяці після загибелі Щорса він виїхав з України і прибув на Південний фронт як старший цензор-контролер Військово-цензурного відділу Реввійськради 10-ї армії.

Ексгумація тіла, зроблена в 1949 року в Куйбишеві при перепохованні, підтвердила, що він був убитий з близької відстані пострілом у потилицю. Куля, виявлена в черепі Щорса[джерело?], після експертиз, була ідентифікована і виявилась від браунінга П. С. Танхіль-Танхілевіча[джерело?]. Пізніше, віднайдені документи, що він виконав наказ Реввоєнради 12 армії[джерело?], яка звинуватила Щорса - у «українському націоналізмі»[джерело?]. Йому ставилось у провину збереження на підконтрольній його військовій частині території, навчальних закладів з українською мовою навчання. Про це у своїй доповіді на Пленумі ЦК присвяченій злочинам, вчиненим проти комуністичних діячів України, згадував Микита Сергійович Хрущов. Під Рівним пізніше був убитий щорсівець Тимофій Черняк - командир Новгород-Сіверського полку. Потім помер Василь Боженко, командир бригади. Його відправили в Житомир (за офіційною версією, помер у Житомирі від запалення легенів). Обидва були найближчими сподвижниками Миколи Щорса.

Левко Лук'яненко пише:А, може, не знаєте, що Щорса чекіст Танхіль-Танхілевич з браунінга за наказом з Москви застрілив ззаду в потилицю (коли Москва відчула, що Щорс почав хилитися в український бік)? Може, Ви не знаєте, що чекісти отруїли Боженка з тієї ж причини? Хіба отруєння - не постріл у спину?
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16.10.2022 17:03 Ответить
буданов зі своєї особистої кишені заплатить?
Цемаха, цінність якого значно вища, можна було просто не віддавати!
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16.10.2022 17:56 Ответить
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16.10.2022 17:57 Ответить
Як спіймають, то за класикою - на кіл і дізнатись ,крім усього іншого, як йому вдалося вийти зі Слав.янська.
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16.10.2022 18:09 Ответить
Так и с Путиным надо, кто из олигархов его сдаст, получит амнистию
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16.10.2022 20:26 Ответить
5 центов и не центом больше зачем делаете ему рекламу ,,,
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16.10.2022 22:40 Ответить
Цей кадр може розказати як давали коридор 8 років тому
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16.10.2022 22:41 Ответить
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