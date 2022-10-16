ГУР обещает за взятого в плен Гиркина $100 тыс.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу в украинский плен Игоря Гиркина (Стрелкова).
Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.
"Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", - говорится в сообщении.
В ГУР напомнили, что СБУ и Офис генпрокурора открыли против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета. А также, что он объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.
Информацию об Игоре Гиркине можно передать по номеру +380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal
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за голову или скальп
Ексгумація тіла, зроблена в 1949 року в Куйбишеві при перепохованні, підтвердила, що він був убитий з близької відстані пострілом у потилицю. Куля, виявлена в черепі Щорса[джерело?], після експертиз, була ідентифікована і виявилась від браунінга П. С. Танхіль-Танхілевіча[джерело?]. Пізніше, віднайдені документи, що він виконав наказ Реввоєнради 12 армії[джерело?], яка звинуватила Щорса - у «українському націоналізмі»[джерело?]. Йому ставилось у провину збереження на підконтрольній його військовій частині території, навчальних закладів з українською мовою навчання. Про це у своїй доповіді на Пленумі ЦК присвяченій злочинам, вчиненим проти комуністичних діячів України, згадував Микита Сергійович Хрущов. Під Рівним пізніше був убитий щорсівець Тимофій Черняк - командир Новгород-Сіверського полку. Потім помер Василь Боженко, командир бригади. Його відправили в Житомир (за офіційною версією, помер у Житомирі від запалення легенів). Обидва були найближчими сподвижниками Миколи Щорса.
Левко Лук'яненко пише:А, може, не знаєте, що Щорса чекіст Танхіль-Танхілевич з браунінга за наказом з Москви застрілив ззаду в потилицю (коли Москва відчула, що Щорс почав хилитися в український бік)? Може, Ви не знаєте, що чекісти отруїли Боженка з тієї ж причини? Хіба отруєння - не постріл у спину?
Цемаха, цінність якого значно вища, можна було просто не віддавати!