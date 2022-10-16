ГУР обещает за взятого в плен Гиркина $100 тыс.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу в украинский плен Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", - говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, что СБУ и Офис генпрокурора открыли против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета. А также, что он объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

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Информацию об Игоре Гиркине можно передать по номеру +380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal