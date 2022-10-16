УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6640 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
14 650 116
війна (56913) нагорода (1107) розвідка (3609) Гіркін (187)

ГУР обіцяє за полоненого Гіркіна $100 тис.

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу в український полон Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це повідомили в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

"Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

В ГУР нагадали, що СБУ та Офіс генпрокурора порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. А також що він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Також читайте: "Цей день настав, ми купуємо Гіркіна", - блогери зібрали $50 тис. за взяття у полон російського військового злочинця

Інформацію про Ігоря Гіркіна можна передати за номером +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal

ГУР обіцяє за полоненого Гіркіна $100 тис. 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Я б на місці Гіркіна більше переживав що після захоплення він піде з аукціону окремим частинами.
показати весь коментар
16.10.2022 14:24
+14
Воно стільки не коштує , 50 кг цукерок,, шальна бджілка,, від Рошен))))
показати весь коментар
16.10.2022 14:24
+14
ГУР 100 тысяч $ + блогеры 50 тысяч $, да если его еще связанного погрузить в Т72 и привезти на пзиции ВСУ - это уже 200 тысяч.
Хороший стартап получается.
показати весь коментар
16.10.2022 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а сколько за мертвого?
за голову или скальп
показати весь коментар
16.10.2022 16:14 Відповісти
Це за тіло у цілісному стані,а скільки дадуть за гіркін в розібраному стані?)))
показати весь коментар
16.10.2022 16:19 Відповісти
Как"язык"он намного ценнее..Разведчики ВСУ начали за этим ушлепком охоту..Удачи им
показати весь коментар
16.10.2022 16:33 Відповісти
гіркін ще не вкурся, а то за такі гроші сам прискаче
показати весь коментар
16.10.2022 16:37 Відповісти
торговці албанськими шльондрами нашорошили вуха.
показати весь коментар
16.10.2022 16:37 Відповісти
Ну назрена из бандита героя лепить. Обьявили бы 10 баксов за живого и 5 за мёртвого. Вот это было бы справедливо.
показати весь коментар
16.10.2022 16:39 Відповісти
В що так багато галасу про цього покидька. Всі знали і раніше де він був,він навіть в метро їздив в Москві,хтось фотки викладав( не знаю чи то була правда) . Він і не ховався взагалі. Що за всі ці роки його неможна було знайти? Навіщо його взагалі живим брати. Про Боїнг і так усі знають та бачили хто збив і чим. Гіркін гидота яку треба знищити і забути що він був . Його пика це пика вбивці та маніяка ,стільки людей він вбив а його ще хтось цитує: «Гіркін сказав то Гіркін сказав єто» Б
показати весь коментар
16.10.2022 16:45 Відповісти
Ймовірним виконавцем вбивства ЩОРСА називається Павло Самуїлович Танхіль-Танхілевіч[5][6]. Йому було двадцять шість років, народився він у Одесі, закінчив гімназію, розмовляв французькою і німецькою. Влітку 1919 став політичним інспектором Реввійськради 12-ї армії. Через два місяці після загибелі Щорса він виїхав з України і прибув на Південний фронт як старший цензор-контролер Військово-цензурного відділу Реввійськради 10-ї армії.

Ексгумація тіла, зроблена в 1949 року в Куйбишеві при перепохованні, підтвердила, що він був убитий з близької відстані пострілом у потилицю. Куля, виявлена в черепі Щорса[джерело?], після експертиз, була ідентифікована і виявилась від браунінга П. С. Танхіль-Танхілевіча[джерело?]. Пізніше, віднайдені документи, що він виконав наказ Реввоєнради 12 армії[джерело?], яка звинуватила Щорса - у «українському націоналізмі»[джерело?]. Йому ставилось у провину збереження на підконтрольній його військовій частині території, навчальних закладів з українською мовою навчання. Про це у своїй доповіді на Пленумі ЦК присвяченій злочинам, вчиненим проти комуністичних діячів України, згадував Микита Сергійович Хрущов. Під Рівним пізніше був убитий щорсівець Тимофій Черняк - командир Новгород-Сіверського полку. Потім помер Василь Боженко, командир бригади. Його відправили в Житомир (за офіційною версією, помер у Житомирі від запалення легенів). Обидва були найближчими сподвижниками Миколи Щорса.

Левко Лук'яненко пише:А, може, не знаєте, що Щорса чекіст Танхіль-Танхілевич з браунінга за наказом з Москви застрілив ззаду в потилицю (коли Москва відчула, що Щорс почав хилитися в український бік)? Може, Ви не знаєте, що чекісти отруїли Боженка з тієї ж причини? Хіба отруєння - не постріл у спину?
показати весь коментар
16.10.2022 17:03 Відповісти
буданов зі своєї особистої кишені заплатить?
Цемаха, цінність якого значно вища, можна було просто не віддавати!
показати весь коментар
16.10.2022 17:56 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 17:57 Відповісти
Як спіймають, то за класикою - на кіл і дізнатись ,крім усього іншого, як йому вдалося вийти зі Слав.янська.
показати весь коментар
16.10.2022 18:09 Відповісти
Так и с Путиным надо, кто из олигархов его сдаст, получит амнистию
показати весь коментар
16.10.2022 20:26 Відповісти
5 центов и не центом больше зачем делаете ему рекламу ,,,
показати весь коментар
16.10.2022 22:40 Відповісти
Цей кадр може розказати як давали коридор 8 років тому
показати весь коментар
16.10.2022 22:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 