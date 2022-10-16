ГУР обіцяє за полоненого Гіркіна $100 тис.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу в український полон Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це повідомили в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

"Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

В ГУР нагадали, що СБУ та Офіс генпрокурора порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. А також що він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

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