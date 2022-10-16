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ГУР обіцяє за полоненого Гіркіна $100 тис.
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу в український полон Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
Про це повідомили в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
"Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.
В ГУР нагадали, що СБУ та Офіс генпрокурора порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. А також що він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.
Інформацію про Ігоря Гіркіна можна передати за номером +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal
Топ коментарі
+17 fresh guacamole
показати весь коментар16.10.2022 14:24
+14 sergej gorin
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показати весь коментар16.10.2022 14:25
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за голову или скальп
Ексгумація тіла, зроблена в 1949 року в Куйбишеві при перепохованні, підтвердила, що він був убитий з близької відстані пострілом у потилицю. Куля, виявлена в черепі Щорса[джерело?], після експертиз, була ідентифікована і виявилась від браунінга П. С. Танхіль-Танхілевіча[джерело?]. Пізніше, віднайдені документи, що він виконав наказ Реввоєнради 12 армії[джерело?], яка звинуватила Щорса - у «українському націоналізмі»[джерело?]. Йому ставилось у провину збереження на підконтрольній його військовій частині території, навчальних закладів з українською мовою навчання. Про це у своїй доповіді на Пленумі ЦК присвяченій злочинам, вчиненим проти комуністичних діячів України, згадував Микита Сергійович Хрущов. Під Рівним пізніше був убитий щорсівець Тимофій Черняк - командир Новгород-Сіверського полку. Потім помер Василь Боженко, командир бригади. Його відправили в Житомир (за офіційною версією, помер у Житомирі від запалення легенів). Обидва були найближчими сподвижниками Миколи Щорса.
Левко Лук'яненко пише:А, може, не знаєте, що Щорса чекіст Танхіль-Танхілевич з браунінга за наказом з Москви застрілив ззаду в потилицю (коли Москва відчула, що Щорс почав хилитися в український бік)? Може, Ви не знаєте, що чекісти отруїли Боженка з тієї ж причини? Хіба отруєння - не постріл у спину?
Цемаха, цінність якого значно вища, можна було просто не віддавати!