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Кличко назвал атаку на Киев проявлением геноцида

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кличко

Очередная атака агрессора на столицу Украины – это еще одно доказательство того, что России нужна только территория Украины без ее жителей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя атака – еще одно доказательство геноцида, которое делает Россия по отношению к украинскому народу. И свидетельство того, что России нужна Украина без украинцев. Агрессору нужна территория. Без жителей. Мы видим, что удары наносят по гражданским и инфраструктурным объектам. Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла, без электричества", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, жилой дом в Шевченковском районе, в который попал дрон, уже не подлежит реконструкции. Город оказывает жителям медицинскую и психологическую помощь.

"Люди потеряли свои дома, остались без крова. Мы готовы предоставить тем, кому нужно, временное убежище в гостиницах и общежитиях. Также пострадавшим окажут и материальную помощь. И дальше будем решать вопрос дальнейшего переселения пострадавших", - отметил Кличко.

Читайте: В центре Киева перекрыто движение по нескольким улицам. Не выезжайте в центр без острой необходимости, - Кличко

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки российскими дронами-камикадзе в столице погибли четыре человека. В том числе супруги, которые ждали ребенка. Госпитализированы трое пострадавших, двое из них – работники ГСЧС, отметил Кличко. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди.
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Топ комментарии
+6
Має прийти усвідомлення про тотальну війну проти всього кацапського як всередені країни так і зовні. Тут компромісів не буде, тільки так переможемо.
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17.10.2022 19:37
+3
просто застолби кацапам место в преисподней...
ну як начальнык..
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17.10.2022 19:23
+3
знов по Київській обл тривога!
тримайтеся... бережіть себе...
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17.10.2022 19:30
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просто застолби кацапам место в преисподней...
ну як начальнык..
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17.10.2022 19:23 Ответить
Нічого собі Віталя промову вистрелив, завчив таки слова....різні, не только лишь
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17.10.2022 19:37 Ответить
вам точно ціцерон саме зараз дуже потрібен?
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17.10.2022 19:43 Ответить
Ну, не всім же бути ораторами рівня Зеленського...
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17.10.2022 19:57 Ответить
знов по Київській обл тривога!
тримайтеся... бережіть себе...
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17.10.2022 19:30 Ответить
Шёл 9 год войны. В Киеве с удивлением об этом узнали. Оказывается это геноцид пришел!
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17.10.2022 19:32 Ответить
Ідіот?
Шкода тебе не було у Києві на початку березня! Ти б усіх ту "построїв", організував оборону і гнав би рашистів аж до Мінська, а потім і до москви (через Смоленськ)!
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17.10.2022 19:35 Ответить
Когда рашисты убивали украинцев в Дебальцево и Иловайске, в Киеве играла веселая музыка, избалованная публика веселилась в ресторанах и дискотеках до утра. Война была где там, далеко...
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17.10.2022 19:42 Ответить
Ага! І "барига" парад проводив. Знаю, начитався цього аж нудить...
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17.10.2022 19:48 Ответить
Мер ти би скінулся со своімі замамі і керівниками департаментов на оборону столиці ! Откатов за время правления нормально получили
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17.10.2022 19:36 Ответить
Має прийти усвідомлення про тотальну війну проти всього кацапського як всередені країни так і зовні. Тут компромісів не буде, тільки так переможемо.
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17.10.2022 19:37 Ответить
Правильно сказав, це геноцид , кацапи вбивають , люди лишаються житла , iде зима , треба вижити...
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17.10.2022 20:44 Ответить
СБУ стоит заняться хитрованами, которые хотели снести дом в который попал шахед.
Не с проста прямо именно в этот дом попали.
Было уже такое в Николаеве, когда попали ракетой в дом Вадатурского.
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17.10.2022 22:35 Ответить
 
 