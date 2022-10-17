Кличко назвал атаку на Киев проявлением геноцида

Очередная атака агрессора на столицу Украины – это еще одно доказательство того, что России нужна только территория Украины без ее жителей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя атака – еще одно доказательство геноцида, которое делает Россия по отношению к украинскому народу. И свидетельство того, что России нужна Украина без украинцев. Агрессору нужна территория. Без жителей. Мы видим, что удары наносят по гражданским и инфраструктурным объектам. Варвары убивают украинцев, а также хотят оставить нас без тепла, без электричества", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, жилой дом в Шевченковском районе, в который попал дрон, уже не подлежит реконструкции. Город оказывает жителям медицинскую и психологическую помощь.

"Люди потеряли свои дома, остались без крова. Мы готовы предоставить тем, кому нужно, временное убежище в гостиницах и общежитиях. Также пострадавшим окажут и материальную помощь. И дальше будем решать вопрос дальнейшего переселения пострадавших", - отметил Кличко.

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Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки российскими дронами-камикадзе в столице погибли четыре человека. В том числе супруги, которые ждали ребенка. Госпитализированы трое пострадавших, двое из них – работники ГСЧС, отметил Кличко. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами могут быть еще люди.