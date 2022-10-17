УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9126 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 261 13

Кличко назвав атаку на Київ проявом геноциду

кличко

Чергова атака агресора на столицю України – це ще один доказ того, що росії потрібна тільки територія України без її мешканців.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня атака – ще один доказ геноциду, який чинить росія щодо українського народу. І свідчення того, що росії потрібна Україна без українців. Агресору потрібна територія. Без мешканців. Ми бачимо, що удари завдають по цивільних та інфраструктурних об’єктах. Варвари вбивають українців, а також хочуть залишити нас без тепла, без електрики", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що, за попередніми оцінками, житловий будинок у Шевченківському районі, в який влучив дрон, вже не підлягає реконструкції. Місто надає мешканцям медичну та психологічну допомогу.

"Люди втратили свої помешкання, залишилися без даху над головою. Ми готові надати тим, кому потрібно, тимчасовий притулок в готелях та гуртожитках. Також постраждалим нададуть матеріальну допомогу. І далі вирішуватимемо питання подальшого переселення постраждалих", – зазначив Кличко.

Також читайте: 28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки російськими дронами-камікадзе у столиці загинули четверо людей. В тому числі подружжя, яке чекало дитину. Госпіталізовані троє постраждалих, двоє з них - працівники ДСНС, зазначив Кличко. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди.

Автор: 

Київ (19431) Кличко Віталій (3509)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Має прийти усвідомлення про тотальну війну проти всього кацапського як всередені країни так і зовні. Тут компромісів не буде, тільки так переможемо.
показати весь коментар
17.10.2022 19:37
+3
просто застолби кацапам место в преисподней...
ну як начальнык..
показати весь коментар
17.10.2022 19:23
+3
знов по Київській обл тривога!
тримайтеся... бережіть себе...
показати весь коментар
17.10.2022 19:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто застолби кацапам место в преисподней...
ну як начальнык..
показати весь коментар
17.10.2022 19:23 Відповісти
Нічого собі Віталя промову вистрелив, завчив таки слова....різні, не только лишь
показати весь коментар
17.10.2022 19:37 Відповісти
вам точно ціцерон саме зараз дуже потрібен?
показати весь коментар
17.10.2022 19:43 Відповісти
Ну, не всім же бути ораторами рівня Зеленського...
показати весь коментар
17.10.2022 19:57 Відповісти
знов по Київській обл тривога!
тримайтеся... бережіть себе...
показати весь коментар
17.10.2022 19:30 Відповісти
Шёл 9 год войны. В Киеве с удивлением об этом узнали. Оказывается это геноцид пришел!
показати весь коментар
17.10.2022 19:32 Відповісти
Ідіот?
Шкода тебе не було у Києві на початку березня! Ти б усіх ту "построїв", організував оборону і гнав би рашистів аж до Мінська, а потім і до москви (через Смоленськ)!
показати весь коментар
17.10.2022 19:35 Відповісти
Когда рашисты убивали украинцев в Дебальцево и Иловайске, в Киеве играла веселая музыка, избалованная публика веселилась в ресторанах и дискотеках до утра. Война была где там, далеко...
показати весь коментар
17.10.2022 19:42 Відповісти
Ага! І "барига" парад проводив. Знаю, начитався цього аж нудить...
показати весь коментар
17.10.2022 19:48 Відповісти
Мер ти би скінулся со своімі замамі і керівниками департаментов на оборону столиці ! Откатов за время правления нормально получили
показати весь коментар
17.10.2022 19:36 Відповісти
Має прийти усвідомлення про тотальну війну проти всього кацапського як всередені країни так і зовні. Тут компромісів не буде, тільки так переможемо.
показати весь коментар
17.10.2022 19:37 Відповісти
Правильно сказав, це геноцид , кацапи вбивають , люди лишаються житла , iде зима , треба вижити...
показати весь коментар
17.10.2022 20:44 Відповісти
СБУ стоит заняться хитрованами, которые хотели снести дом в который попал шахед.
Не с проста прямо именно в этот дом попали.
Было уже такое в Николаеве, когда попали ракетой в дом Вадатурского.
показати весь коментар
17.10.2022 22:35 Відповісти
 
 