В Киевской области работает ПВО
Сообщают о пролете над Киевщиной дронов-камикадзе и работе ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Также в своем телеграмме к жителям Киевщины обратился глава Киевской ОВА Алексей Кулеба:
"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких.
В области работают силы ПВО.
Отмечаю – ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил!" - говорится в сообщении.
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Цей Монастирський служив в армії чи теж до призначення був прод'юсером телесеріалів/юристом 95-го кварталу?
"закон про зброю" для захисту України і Українців зебіли не прийняли і не приймуть.. а засланцям, портновим-дермакам-татаровим, "ківам і тіщенкам" - зброя - будь ласка..