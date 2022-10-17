РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости
8 336 20

В Киевской области работает ПВО

безпілотник,збиття

Сообщают о пролете над Киевщиной дронов-камикадзе и работе ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Также в своем телеграмме к жителям Киевщины обратился глава Киевской ОВА Алексей Кулеба:

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких.

В области работают силы ПВО.

Отмечаю – ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил!" - говорится в сообщении.

Также читайте: В Одессе раздался взрыв, над городом сбили иранский дрон (обновлено)

Киевская область (4120) ПВО (2727) дроны (3869)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
17.10.2022 20:00
+9
показать весь комментарий
17.10.2022 20:02
+8
Зато жители рашки возле которых упал самолет визжат и искренне не понимают как ето на жилой дом упал военный самолет и за что им такое наказание
показать весь комментарий
17.10.2022 20:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.10.2022 20:00 Ответить
Це так 1000% !
показать весь комментарий
17.10.2022 20:35 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2022 20:02 Ответить
А що небезпечного від стрільби просто вгору?
Цей Монастирський служив в армії чи теж до призначення був прод'юсером телесеріалів/юристом 95-го кварталу?
показать весь комментарий
17.10.2022 20:32 Ответить
Ну можно в дом попасть, например. Ты вообще сможешь из автомата с земли стрелять точно вверх хотя бы минуту?
показать весь комментарий
17.10.2022 20:35 Ответить
можно лечь на землю на спину и будет легче...
показать весь комментарий
17.10.2022 20:42 Ответить
Ты с земли лежа вертикальную стрельбу минуту из автомата вел? Что за бред постят все время.
показать весь комментарий
17.10.2022 20:45 Ответить
поэтому монастырский прав....
показать весь комментарий
17.10.2022 22:23 Ответить
Той Шахед несе на собі купу вибухівки, яка може вибухнути при падінні на землю. Їх не можна збивати у густонаселених місцях. Чому тільки про це Антоша ********* не каже?
показать весь комментарий
17.10.2022 21:04 Ответить
тобто, за бажанням, зевлада може потягти Героя-снайпера до печерного суду по-любому у будь-якому випадку..
"закон про зброю" для захисту України і Українців зебіли не прийняли і не приймуть.. а засланцям, портновим-дермакам-татаровим, "ківам і тіщенкам" - зброя - будь ласка..
показать весь комментарий
17.10.2022 20:49 Ответить
Восьмий місяць війни, а ідіотам і досі не зрозуміло, що не можна знімати наслідки прильотів, та работу армії.
показать весь комментарий
17.10.2022 20:04 Ответить
Первый представитель власти снимает и публикует Геращенко‼️И одна рука власти не знает , что делает другая⁉️
показать весь комментарий
17.10.2022 20:53 Ответить
Які ж гімнисті ці пердольоти. Здається, дешевий хлам, а скільки проблем приносять і горя людям!
показать весь комментарий
17.10.2022 20:05 Ответить
а антонiнi геращенко за сьогоднiшнiй супер репортаж про "iранськi мопеди" вже висунули звинувачення, чи почекаємо нових прильотiв?
показать весь комментарий
17.10.2022 20:06 Ответить
Зато жители рашки возле которых упал самолет визжат и искренне не понимают как ето на жилой дом упал военный самолет и за что им такое наказание
показать весь комментарий
17.10.2022 20:09 Ответить
работает,сам наблюдал...разрывы зениток видел,почти над головой,а вот по кому стреляли,х/з...хотя небо чистое,света по улицам нет,и ...ни звука мопеда,ни ещё чего...в общем непонятно
показать весь комментарий
17.10.2022 20:27 Ответить
Виглядає так,що іранські дрони то лиш для залякування ,а насправді для відволікання уваги,бо калібри то з криму прилітають(Думати треба,як флот рашистів топити.
показать весь комментарий
17.10.2022 20:27 Ответить
"нічого не знімайте та не викладайте в мережу" Атож, Антоша Гєращєнко повинен бути першим.
показать весь комментарий
17.10.2022 21:06 Ответить
 
 