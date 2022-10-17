В Киевской области работает ПВО

Сообщают о пролете над Киевщиной дронов-камикадзе и работе ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Также в своем телеграмме к жителям Киевщины обратился глава Киевской ОВА Алексей Кулеба:

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких.

В области работают силы ПВО.

Отмечаю – ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсетях! Не фиксируйте работу наших Вооруженных сил!" - говорится в сообщении.

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